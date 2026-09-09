SESI-PE oferece 450 vagas gratuitas para EJA com qualificação profissional
Inscrições seguem abertas até 14 de setembro para pessoas a partir de 18 anos; estudantes também terão bolsa-auxílio de R$ 100
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O Serviço Social da Indústria de Pernambuco (SESI-PE) está com inscrições abertas para 450 vagas gratuitas de Educação de Jovens e Adultos (EJA) Profissionalizante. As oportunidades são destinadas a pessoas a partir de 18 anos e podem ser acessadas até o dia 14 de setembro.
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet por meio do link: https://mkt.fiepe.org.br/matriculas-eja. Os estudantes selecionados também terão direito a uma bolsa-auxílio de R$ 100 durante o programa.
A iniciativa faz parte do SEJA Pro+ Trabalho e Emprego, realizado pelo SESI-PE em parceria com o Conselho Nacional do SESI (CN-SESI) e o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), com qualificação profissional oferecida pelo SENAI-PE.
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A formação é voltada para o Ensino Fundamental, nos anos finais, e para o Ensino Médio. O programa começa com uma etapa de Reconhecimento de Saberes, que identifica e aproveita conhecimentos que o estudante já adquiriu ao longo da vida profissional ou escolar.
Na segunda etapa, os alunos participam de cursos profissionalizantes com duração de dois meses. Entre as opções estão Almoxarife, Pedreiro de Alvenaria, Eletricista Instalador Predial, Padeiro, Refrigeração e Instalador de Sistemas Fotovoltaicos.
As atividades incluem aulas on-line e encontros presenciais. Paralelamente, os estudantes cursam as disciplinas da EJA, com previsão de conclusão em 12 meses.
Distribuição das vagas
SENAI Goiana: 50 vagas para Almoxarife
SENAI Paulista: 50 para Pedreiro de Alvenaria e 50 para Eletricista Instalador Predial
SENAI Santo Amaro: 36 para Padeiro e 40 para Refrigeração
SENAI Areias: 50 para Eletricista Instalador Predial e 50 para Instalador de Sistemas Fotovoltaicos
SENAI Caruaru: 24 para Almoxarife
SENAI Petrolina: 50 para Pedreiro de Alvenaria e 50 para Padeiro