SESI-PE oferece 450 vagas gratuitas para EJA com qualificação profissional

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Inscrições seguem abertas até 14 de setembro para pessoas a partir de 18 anos; estudantes também terão bolsa-auxílio de R$ 100

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O Serviço Social da Indústria de Pernambuco (SESI-PE) está com inscrições abertas para 450 vagas gratuitas de Educação de Jovens e Adultos (EJA) Profissionalizante. As oportunidades são destinadas a pessoas a partir de 18 anos e podem ser acessadas até o dia 14 de setembro.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet por meio do link: https://mkt.fiepe.org.br/matriculas-eja. Os estudantes selecionados também terão direito a uma bolsa-auxílio de R$ 100 durante o programa.

A iniciativa faz parte do SEJA Pro+ Trabalho e Emprego, realizado pelo SESI-PE em parceria com o Conselho Nacional do SESI (CN-SESI) e o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), com qualificação profissional oferecida pelo SENAI-PE.

Leitura entre adolescentes atinge pior nível deste século

Leitura entre adolescentes atinge pior nível deste século Pisa 2025: 48% dos estudantes brasileiros usam IA para auxiliar nos estudos semanalmente; especialistas defendem uso ético

Pisa 2025: 48% dos estudantes brasileiros usam IA para auxiliar nos estudos semanalmente; especialistas defendem uso ético Pisa: Quase metade dos estudantes brasileiros não atinge nível básico em Matemática, Leitura e Ciências Leia Também

A formação é voltada para o Ensino Fundamental, nos anos finais, e para o Ensino Médio. O programa começa com uma etapa de Reconhecimento de Saberes, que identifica e aproveita conhecimentos que o estudante já adquiriu ao longo da vida profissional ou escolar.

Na segunda etapa, os alunos participam de cursos profissionalizantes com duração de dois meses. Entre as opções estão Almoxarife, Pedreiro de Alvenaria, Eletricista Instalador Predial, Padeiro, Refrigeração e Instalador de Sistemas Fotovoltaicos.

As atividades incluem aulas on-line e encontros presenciais. Paralelamente, os estudantes cursam as disciplinas da EJA, com previsão de conclusão em 12 meses.

Distribuição das vagas

SENAI Goiana: 50 vagas para Almoxarife

SENAI Paulista: 50 para Pedreiro de Alvenaria e 50 para Eletricista Instalador Predial

SENAI Santo Amaro: 36 para Padeiro e 40 para Refrigeração

SENAI Areias: 50 para Eletricista Instalador Predial e 50 para Instalador de Sistemas Fotovoltaicos

SENAI Caruaru: 24 para Almoxarife

SENAI Petrolina: 50 para Pedreiro de Alvenaria e 50 para Padeiro

Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo

