Pisa: Quase metade dos estudantes brasileiros não atinge nível básico em Matemática, Leitura e Ciências

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Pior índice é em Matemática; em contraponto, Brasil diminui distância para os países ricos e estudantes valorizam mais o papel da escola

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Quase metade dos estudantes brasileiros de 15 anos avaliados pelo Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa) não alcançou o nível mínimo de proficiência simultaneamente em Matemática, Leitura e Ciências. O percentual chegou a 43,8%, mais que o dobro da média registrada entre os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), de 19,7%.

Os resultados do Pisa 2025 foram divulgados nesta terça-feira (8) pela OCDE e mostram que, apesar do quadro de baixa aprendizagem, o desempenho brasileiro permaneceu estatisticamente estável em relação a 2022 nas três áreas comparáveis. A prova foi aplicada a cerca de 760 mil estudantes de 91 países e economias. No Brasil, foram avaliados 30.140 alunos de 1.053 escolas.

O cenário é ainda mais distante do observado nos países ricos quando se considera o grupo de alto desempenho. Apenas 1,8% dos estudantes brasileiros atingiram níveis elevados em pelo menos uma das três áreas tradicionais da avaliação. Na média da OCDE, o índice foi de 11,9%.

Matemática concentra pior resultado

A situação mais crítica para os estudantes brasileiros está em Matemática. O país alcançou 377 pontos, dois a menos que em 2022 e a mesma pontuação registrada em 2015. A média dos países da OCDE foi de 469 pontos. Somente 28% dos brasileiros chegaram ao nível 2 de proficiência, considerado o patamar básico. Entre os estudantes dos países da OCDE, o percentual foi de 65%.

Alcançar esse nível significa conseguir lidar matematicamente com situações simples do cotidiano, como comparar a distância entre duas rotas ou converter valores para outra moeda. Abaixo dessa faixa, os estudantes tendem a apresentar dificuldades até mesmo para interpretar situações envolvendo preços, unidades de medida e contas de consumo.

Ciências foi a área em que o Brasil registrou o maior avanço em relação à edição anterior. A pontuação subiu de 403, em 2022, para 409 pontos em 2025. Em 2015, o país havia alcançado 401. Mesmo com a melhora, o resultado brasileiro ficou abaixo da média da OCDE, de 486 pontos. Cerca de 48% dos estudantes atingiram pelo menos o nível 2 de proficiência.

Nessa faixa, o aluno consegue reconhecer explicações para fenômenos científicos familiares e verificar conclusões com base em informações fornecidas. Os resultados indicam, porém, dificuldades para tarefas que exigem avaliação de evidências e uso mais elaborado do conhecimento científico.

Em Leitura, o Brasil obteve 408 pontos, contra 410 em 2022 e 407 em 2015. A OCDE considera a variação estatisticamente estável. A média dos países da organização foi de 466 pontos. Cerca de 49% dos brasileiros alcançaram ao menos o nível 2, enquanto o índice da OCDE chegou a 69%.

Apesar de ser a área em que o país apresenta sua melhor colocação relativa entre as disciplinas tradicionais, o Brasil continua atrás de países sul-americanos como Chile e Uruguai.

Distância para países ricos diminuiu

Os números atuais contrastam com uma tendência positiva observada no período mais longo. Em duas décadas, o Brasil conseguiu reduzir a diferença de desempenho em relação à média dos países da OCDE.

Em Leitura, a distância caiu de 102 pontos, em 2006, para 58, em 2025. Em Matemática, passou de 131 para 92 pontos. Já em Ciências, diminuiu de 113 para 77. O Brasil também foi apontado pela OCDE como um dos países que conseguiram ampliar significativamente a participação no exame sem apresentar queda de desempenho desde 2015.

O diretor de Educação e Competências da OCDE, Andreas Schleicher, citou o país como exemplo no relatório: "a Alemanha transformou o alerta provocado pelo choque do Pisa de 2001 em um amplo programa de reformas. O Brasil mostrou que maior equidade e maior qualidade podem avançar juntas, ampliando dramaticamente as oportunidades educacionais ao mesmo tempo em que melhorava seus resultados no Pisa".

Estudantes valorizam mais a escola

A pesquisa identificou ainda uma queda na proporção de estudantes brasileiros que consideram a escola uma perda de tempo. O percentual caiu para 16%, contra 22,9% em 2022 e 24% na média da OCDE. Ao mesmo tempo, 72% dos alunos disseram ter interesse por diferentes assuntos e 59% afirmaram se esforçar mais quando enfrentam desafios.

A percepção sobre o valor da educação também aparece associada ao desempenho. No Brasil, estudantes que valorizam a escola e não a consideram uma perda de tempo obtiveram, em média, 35 pontos a mais em Ciências do que os demais. Na média da OCDE, a diferença foi de 27 pontos.

Os estudantes brasileiros também apresentaram índices elevados de preocupação com questões ambientais: 84% acreditam que podem produzir impactos positivos no meio ambiente, 87% confiam na ação coletiva para enfrentar desafios ambientais e 77% afirmam saber trabalhar em grupo para promover mudanças positivas.

Assista ao videocast Uma por Uma: Como educar meninos e meninas para a igualdade de gênero?

