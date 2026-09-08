Pisa 2025: 48% dos estudantes brasileiros usam IA para auxiliar nos estudos semanalmente; especialistas defendem uso ético

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Na última semana, o CNE aprovou diretrizes para uso de IA na educação básica e superior, com exigência de revisão humana dos conteúdos produzidos

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Os resultados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa) 2025, divulgados nesta terça-feira (8) pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), revelam que 48% dos estudantes brasileiros de 15 anos relataram usar chatbots de Inteligência Artificial para auxiliar nos estudos pelo menos uma vez por semana, um pouco acima da média dos países da OCDE, que é de 46%.

Ainda de acordo com o estudo, os alunos também utilizam frequentemente a IA para realizar pesquisas preliminares sobre um novo tema, percentual que chega a 40% no Brasil (média da OCDE: 31%); para resumir um texto que tiveram que ler, 31% (média da OCDE: 30%); e para rascunhar textos para trabalhos escritos, 27% (média da OCDE: 29%). Apenas 11% dos alunos relataram nunca ou quase nunca usar chatbots de IA para qualquer uma das tarefas escolares avaliadas no Pisa (média da OCDE: 14%).

Desempenho dos estudantes

O relatório da OCDE mostra que a relação entre o uso de IA e o desempenho dos estudantes em ciências varia conforme a frequência e a finalidade da ferramenta. Isso significa que essas relações não implicam necessariamente um impacto negativo do uso da IA sobre o rendimento dos alunos.

No caso do uso para resumir textos, por exemplo, estudantes que nunca ou quase nunca recorrem à IA tiveram média de 508 pontos, enquanto aqueles que a utilizam diariamente registraram 475 pontos. Para elaborar rascunhos de trabalhos escritos, as médias foram de 509 pontos entre os não usuários e 479 pontos entre os que usam a ferramenta diariamente.

Já em pesquisas preliminares sobre novos temas, o uso moderado, de uma ou duas vezes por semana, esteve associado a 497 pontos, próximo dos 506 pontos registrados pelos estudantes que nunca ou quase nunca utilizam IA. O resultado mais favorável aparece entre aqueles que usam a tecnologia para apoiar a própria aprendizagem: os usuários moderados alcançaram 501 pontos, ante 499 pontos dos não usuários.

"O que observamos é que em especial países do leste asiático conseguiram integrar a tecnologia aos processos educacionais com forte liderança dos professores. Esses sistemas educacionais alcançaram melhores resultados porque investiram de forma consistente na formação docente e envolveram os professores no desenvolvimento das soluções tecnológicas", avalia Patricia Mota Guedes, superintendente do Itaú Social.



Ela cita que na Coreia do Sul, por exemplo, os livros didáticos digitais são produzidos com o envolvimento de educadores a partir de um entendimento profundo sobre o processo de aprendizagem.

"Isso é muito diferente de utilizar um chatbot de inteligência artificial apenas para resumir um texto ou resolver um problema. Ou seja, esses sistemas não vilanizaram a tecnologia nem a baniram; eles a incorporaram a serviço da aprendizagem, com professores e estudantes no centro", completou.

A avaliação no Brasil contou com a participação de 30.140 estudantes de 1.053 escolas, representando uma população estimada de 2,185 milhões de jovens de 15 anos — cerca de 76% do total dessa faixa etária no país. Segundo o relatório, os dados coletados atenderam plenamente aos padrões técnicos de amostragem e qualidade estabelecidos pelo Pisa e foram considerados válidos para a divulgação dos resultados.



Diretrizes sobre o uso de IA na Educação Básica

Na última semana, o Conselho Nacional de Educação (CNE) aprovou as diretrizes para o uso da Inteligência Artificial na educação básica e no ensino superior. O texto, aprovado no dia 1º de setemvro, que seguiu para homologação do Ministério da Educação (MEC), determina que, ao incorporar ferramentas de IA às práticas pedagógicas, seja exigida a revisão humana dos conteúdos produzidos.

No caso dos estudantes até o 5º ano do ensino fundamental, o uso autônomo da tecnologia é expressamente proibido. Também está proibido a utilização da IA para correção e avaliação de redações e provas dissertativas. Segundo o CNE, a tecnologia poderá ser utilizada em provas objetivas apenas como apoio, mas as notas deverão passar pela avaliação dos professores.

O texto estabelece ainda que é preciso estimular o desenvolvimento do pensamento lógico, analítico e crítico dos estudantes. Os sistemas de ensino também devem estar atentos à identificação dos limites e riscos relacionados ao uso da IA, classificados em diferentes níveis.

Para Wilson Pereira, gestor do Ensino Fundamental dos Anos Finais da Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE-PE), a rede estadual, tanto nos processos de formação continuada dos professores quanto por meio do Currículo da Educação Digital e Midiática, já possui orientações específicas que trabalham com foco na intencionalidade pedagógica da IA.

"A gente entende que esses processos de correção de provas automatizados envolvem muito o contexto socioeconômico do aluno, o dia a dia do professor, a maturidade desses estudantes. Então, a orientação é que a gente não use sem essa supervisão", disse em entrevista à coluna Enem e Educação.

"Até porque a tecnologia, a gente vê até mesmo quando a gente faz um comando para um texto simples, a gente percebe que tem algumas alucinações, né, que tem alguns vieses. Então, a gente trabalha nessa perspectiva desse uso consciente, do uso crítico, do uso responsável da inteligência artificial", completou.

Ainda segundo Wilson Pereira, a centralidade do papel do professor é fundamental, porque cabe a ele a análise do material produzido a partir dessas ferramentas e a decisão final.

"Imagine que eu solicito ao meu estudante que ele resolva uma equação do segundo grau. Às vezes, o estudante faz por partes: identifica quais são os elementos A, B e C, acha o valor do delta... Ele fragmenta e responde por partes. Se a inteligência artificial não reconhece esse padrão de resposta, ela vai punir o estudante de uma forma incoerente e errada. Por isso que a gente orienta o professor: você é quem tem que fazer a análise e a decisão final. Pode usar como um recurso ali, mas é você que conhece o texto e a realidade. A inteligência artificial é muito falha", destacou o gestor.

O Currículo da Educação Digital e Midiática de Pernambuco estabelece algumas habilidades e competências em inteligência artificial desde a Educação Infantil até o Ensino Médio.

Por exemplo, na Educação Infantil e nos Anos Iniciais (1º ao 5º ano), há habilidades que envolvem a parceria com as famílias para esse uso responsável. Wilson Pereira chamou atenção para o fato de que muitos estudantes, quando chegam em casa, acessam essas plataformas ou jogos, como o Roblox, e conversam com desconhecidos para jogar. Será que a pessoa do outro lado é realmente uma criança da mesma idade? Isso envolve proteção de dados.

"Dentro do currículo já trazemos essa orientação. Nos anos finais e Ensino Médio, o aluno ganha um pouco mais de autonomia. O professor também é orientado pelas diretrizes curriculares para fazer esse acompanhamento e conscientizá-los sobre os riscos que correm no meio digital", destacou.

Preservação da autonomia

Para Jessica Areval, diretora pedagógica do Colégio CBV, a regulamentação do CNE contribui para que o debate sobre Inteligência Artificial nas escolas avance da oposição entre permitir ou proibir a tecnologia para a discussão sobre como utilizá-la pedagogicamente.

“A escola tem uma responsabilidade fundamental nesse processo. Se ensinamos nossos alunos a interpretar textos, avaliar fontes e construir argumentos, também precisamos prepará-los para compreender criticamente uma tecnologia que estará cada vez mais presente na vida acadêmica, profissional e social”, afirmou.

Ela cita como exemplo, a disciplina "Dia Lab", ofertada desde o início deste ano, de forma semanal, que propõe o letramento digital para estudantes do 6º ao 9º ano. As aulas abordam o uso da IA nos estudos e na vida pessoal, criatividade, autoria e impactos da tecnologia.

“A proposta do ‘Dia Lab’ vai além de ensinar a operar ferramentas: busca desenvolver fluência digital e preparar os alunos para compreender possibilidades, limitações e impactos da tecnologia”, explicou Jessica.

Cautela e ética

Durante entrevista concedida à coluna Enem e Educação no dia 26 de agosto, o ministro da Educação, Leonardo Barchini, foi questionado sobre a regulamentação da IA. Na ocasião, afirmou que o texto produzido pelo CNE dialoga diretamente com o desafio da implementação da tecnologia em sala de aula e que, neste período, o foco será a formação dos professores.

“O professor tem que se sentir à vontade e tem que querer utilizar essa ferramenta. Se ele não quiser, não vai utilizar. Tem professor que não utiliza, tem professor que prefere essa mediação pedagógica, esse contato humano. Tem professores que utilizam a ferramenta de forma parcimoniosa para que ela possa ser utilizada como apoio ao professor, nunca como substituição”, disse.

“Quando esse professor estiver à vontade para utilizar e souber de fato quais são os limites e quais são as potencialidades da Inteligência Artificial, aí sim é que a gente vai continuar discutindo como isso vai ser utilizado em sala de aula”, completou Barchini, reforçando a necessidade de utilizar a tecnologia com cautela e ética.

Ministro da Educação fala sobre o futuro do IDEB e as novas metas para o ensino no Brasil