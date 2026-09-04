Solução criada em Pernambuco para apoiar mães e cuidadores é premiada em desafio internacional

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O programa funciona como uma espécie de linha direta entre mães de crianças na primeira infância — desde a gestação — e uma rede de apoio

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Uma iniciativa criada em Pernambuco para apoiar mães e cuidadores de crianças pequenas foi escolhida entre as vencedoras do Good Start Challenge, desafio internacional que recebeu mais de mil propostas de diferentes países voltadas ao bem-estar de quem cuida da primeira infância, período que vai 0 até os 6 anos.

O Instituto Primeira Infância Plantar Amor (PIPA), criado no Recife, foi o vencedor brasileiro. A organização receberá € 250 mil, cerca de R$ 1,5 milhão, para preparar a metodologia desenvolvida para uma expansão nacional. O projeto também recebeu um segundo aporte de € 250 mil de um empresário da região. Ao todo, os recursos chegam a aproximadamente R$ 3 milhões.

A meta é levar a metodologia a 1 milhão de famílias brasileiras até 2035.

A solução começa por quem cuida

A proposta do Programa PIPA parte de uma ideia central: as condições de vida de mães, pais e outros cuidadores também interferem na forma como as crianças se desenvolvem.

Por isso, o programa trabalha com questões como sobrecarga materna, saúde mental dos adultos responsáveis e ausência de redes de apoio. O público prioritário são famílias em situação de maior vulnerabilidade.

No Nordeste, mais de 3 milhões de famílias vulneráveis têm crianças de 0 a 6 anos. Segundo os dados apresentados pelo programa, 74% delas são chefiadas por mães solo.

Em vez de oferecer apenas orientações sobre o desenvolvimento infantil, o PIPA estabelece uma rede de acompanhamento para as cuidadoras. A proposta é identificar as necessidades de cada família e conectá-la aos serviços e profissionais que podem ajudar.

Como funciona o Programa PIPA

Criado no Recife, o programa funciona como uma espécie de linha direta entre mães de crianças na primeira infância — desde a gestação — e uma rede de apoio.

O contato é feito pelas chamadas Estrelas Guias, profissionais que acompanham as famílias, conversam com as mães, identificam demandas e fazem a conexão com terapeutas, pedagogos, psicólogos e outros especialistas.

O modelo combina atendimento presencial e acompanhamento remoto. Depois do primeiro contato, as famílias podem continuar recebendo suporte por WhatsApp, videochamadas e conteúdos personalizados.

A tecnologia é usada para ampliar o alcance do atendimento, mas o modelo mantém uma pessoa responsável pelo acompanhamento de cada família.

A cada dois meses, as famílias também recebem a Caixa PIPA, com objetos voltados ao desenvolvimento infantil, um livro para leitura compartilhada e um brinquedo para estimular a interação entre mãe e filho.

O programa ainda promove encontros formativos, presenciais e on-line, sobre desenvolvimento infantil, parentalidade e autocuidado.

Resultados ajudaram a validar a metodologia

Antes de buscar uma expansão em larga escala, o programa passou por avaliações para entender o que funcionava e quais pontos precisavam ser modificados.

Duas medições apontadas pelo PIPA indicaram mudanças entre as participantes. Uma pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) identificou aumento do conhecimento e da prática da chamada maternidade responsiva. Em outra avaliação, feita com a escala ASQ-3, 72% das crianças que estavam em nível de alerta ou abaixo do esperado para a idade apresentaram avanço em pelo menos um domínio do desenvolvimento.

O processo de avaliação também levou a mudanças na forma de abordagem das famílias. As Estrelas Guias passaram a apresentar-se de maneira mais pessoal, com cartão contendo foto da profissional e vídeo explicando o acompanhamento. O roteiro de sensibilização também passou a dar mais espaço às necessidades da mãe e a aprofundar o conhecimento sobre cada família.

A mudança teve impacto na adesão: a taxa de agendamento do primeiro atendimento on-line chegou a 79% no grupo analisado, quase quatro vezes a média histórica de 20%.

Metodologia pode ser aplicada por outras equipes

Outro teste procurou responder a uma questão importante para a expansão do programa: seria possível aplicar a metodologia sem depender diretamente da equipe original do PIPA?

Em parceria com a Prefeitura de Caruaru, 19 assistentes sociais foram capacitadas para aplicar o método. Entre as mães atendidas nesse experimento, 92% relataram satisfação com o acompanhamento.

O resultado abriu caminho para uma estratégia em que a metodologia pode ser incorporada por outras estruturas de atendimento, em vez de depender exclusivamente da capacidade de atendimento direto do instituto.

De Pernambuco para outros estados

Atualmente, o Programa PIPA está presente em 24 municípios de cinco estados do Nordeste: Pernambuco, Alagoas, Bahia, Ceará e Rio Grande do Norte.

O desenho apresentado no Good Start Challenge considera um universo de 9,4 milhões de famílias de baixa renda com crianças de até 6 anos inscritas no Cadastro Único. A estratégia inicial prioriza gestantes e mães de crianças de até 3 anos.

Para alcançar 1 milhão de famílias até 2035, a organização pretende descentralizar a aplicação da metodologia, permitindo que governos municipais e estaduais e outras estruturas que já atendem essas famílias possam incorporá-la.

Também estão previstos investimentos em tecnologia, produção de evidências, monitoramento, formação de lideranças e novos testes de implementação. O instituto afirma ainda estar desenvolvendo soluções de inteligência artificial para apoiar a gestão e personalizar o acompanhamento, mantendo a atuação humana como parte central do modelo.

O desafio internacional

O Good Start Challenge foi criado para identificar soluções capazes de melhorar o bem-estar de mães, pais e cuidadores de bebês e crianças pequenas, especialmente em contextos de vulnerabilidade.

Mais de mil iniciativas participaram da seleção. Deste grupo, 22 projetos de nove países chegaram à etapa final. Cada finalista recebeu € 50 mil para aprimorar as soluções a partir das avaliações realizadas durante o processo.

“Não há como proporcionar um bom começo de vida para as crianças sem ignorar aqueles que cuidam delas. A solução vencedora que celebramos hoje reflete o trabalho ao qual nos dedicamos diariamente, que é cuidar da primeira infância, e estamos ansiosos para ver o que o vencedor brasileiro, o Instituto PIPA, conquistará daqui para a frente — no Brasil e além”, disse Ana Maria Drummond, presidente executiva da Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, única organização brasileira que apoia a iniciativa.



No caso do PIPA, uma das principais perguntas era se a metodologia poderia ser ampliada sem comprometer a qualidade do acompanhamento. Para responder, foram realizadas pesquisas qualitativas e um estudo da UFPE que analisou 208 conversas de WhatsApp entre mães e Estrelas Guias.

“É um reconhecimento que tem um peso enorme para nós, principalmente porque veio acompanhado de um processo muito sério de revisão do nosso trabalho. Testamos caminhos, olhamos para as evidências, revimos o modelo e discutimos como fazer o PIPA chegar a mais famílias sem perder a qualidade do cuidado”, afirmou Rogério Morais, diretor-executivo do PIPA.



Diretor-executivo do Pipa, Rogério Morais - FREEPIK/BANCO DE IMAGENS

*Com informações da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e do Instituto PIPA