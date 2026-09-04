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Senac-PE oferece 2 mil vagas gratuitas em cursos profissionalizantes; veja como se inscrever

Oportunidades fazem parte do Programa Senac de Gratuidade (PSG) e contemplam áreas de Tecnologia, Gastronomia, Beleza, Moda, Lazer, Saúde e Gestão

Por JC Publicado em 04/09/2026 às 11:41
Sede Senac PE
Sede Senac PE - Divulgação

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O Senac Pernambuco oferta 2.038 vagas gratuitas em cursos profissionalizantes nas áreas de Tecnologia, Gastronomia, Beleza, Moda, Lazer, Saúde e Gestão.

As oportunidades fazem parte do Programa Senac de Gratuidade (PSG) e contemplam cursos de qualificação profissional e aperfeiçoamento nas unidades da instituição no Recife, Paulista, Caruaru, Serra Talhada, Garanhuns e Petrolina.

As inscrições estão abertas e devem ser realizadas pelo site www.pe.senac.br/psg, até a próxima terça-feira (8). A divulgação dos qualificados será na quarta-feira (9).

Instituído em 2008, a partir de um acordo firmado entre os Ministérios da Educação, do Trabalho e da Fazenda, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e o Senac, o Programa Senac de Gratuidade tem como objetivo democratizar acesso à educação profissional de qualidade para pessoas de baixa renda.

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Para o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE, Bernardo Peixoto, o PSG é uma importante ferramenta de transformação socioeconômica para Pernambuco.

"Com essa iniciativa, transformamos trajetórias de vida e ampliamos o número de profissionais qualificados para atender às novas demandas do mercado de trabalho. Neste edital, investimos mais de R$ 8 milhões para garantir que pessoas de baixa renda tenham acesso a uma formação de excelência, gratuita e alinhada às oportunidades reais de emprego no Estado", destacou Bernardo.

Critérios de participação

Para participar, o candidato deve atender a requisitos básicos como possuir renda familiar de até dois salários mínimos por pessoa, estar matriculado ou ser egresso da educação básica e ser trabalhador empregado ou desempregado.

Também é necessário observar os critérios específicos de cada curso, como idade mínima e escolaridade, disponíveis no edital.

O resultado será divulgado na quarta-feira, e os convocados poderão realizar a matrícula presencialmente nas unidades do Senac PE entre os dias 9 e 12 de setembro. As aulas começam a partir do dia 14 de setembro.

Para obter mais informações, os interessados podem acessar o edital no site: www.pe.senac.br/psg ou entrar em contato com o atendimento da instituição pelos telefones (81) 3413.6666 / 6728 / 6729 / 6730.

Na Grande Recife

Na Região Metropolitana do Recife (RMR), são mais de 1.200 vagas gratuitas, distribuídas entre as unidades do Senac no Recife e em Paulista. Na capital, um dos destaques é o curso de qualificação profissional de Programador de Sistemas, que oferece 30 vagas, com aulas previstas para iniciar no dia 5 de outubro, das 18h às 22h.

Além disso, Recife conta com oportunidades nas áreas de Saúde (Técnicas para Maqueiro), Tecnologia (Administrador de Banco de Dados; Analista de Dados; Design Thinking; Kanban; Lógica de Programação; Metodologia Ágil; Programador Full Stack; Programador Web), Beleza (Tricologia e Cosmetologia Capilar; Colorimetria; Maquiagem Artística: Efeitos Especiais; Ventosaterapia) e Gastronomia (Garçom; Cozinheiro; Bartender; Alimentos e Bebidas para Eventos - Técnicas de Planejamento; Técnicas para o Aproveitamento Integral dos Alimentos; Qualidade no Atendimento em Serviços de Alimentos e Bebidas). Já na unidade de Paulista, as vagas são para os cursos de Cuidador de Idosos, Barbeiro e Analista de Dados.

Serviço

Programa Senac de Gratuidade (PSG)
Inscrições: até 08/09
Resultado: 09/09
Matrícula: 09/09 a 12/09
Site: www.pe.senac.br/psg
Mais informações: (81) 3413.6666 / 6728 / 6729 / 6730

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