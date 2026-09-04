MEC e Capes divulgam mais de 8 mil vagas de pós-graduação
A iniciativa busca ampliar o alcance das informações sobre cursos de?pós-graduação?destinados a professores em exercício na educação básica pública
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O Ministério da Educação (MEC) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) divulgam mais de 8 mil vagas em cursos de pós-graduação para professores da educação básica.
Todos os cursos são presenciais, gratuitos e podem ser acessados por meio do Portal Formação Mais Professores.
Em articulação com as coordenações dos programas que integram o Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu para Qualificação de Professores da Rede Pública de Educação Básica (ProEB), o MEC e a Capes passaram a concentrar a divulgação nacional dos processos seletivos em um único ambiente.
A iniciativa busca ampliar o alcance das informações sobre cursos de pós-graduação destinados a professores em exercício na educação básica pública.
Com editais publicados principalmente entre agosto e setembro, a ação reúne oportunidades em praticamente todas as áreas do currículo escolar para professores da rede pública em todo o país.
Estão abertas 7.154 vagas de mestrado e doutorado e são contempladas as áreas de matemática, letras, biologia, física, química, história, geografia, filosofia, sociologia, artes, educação física, educação tecnológica, educação inclusiva, educação digital e ciências ambientais.
As vagas estão distribuídas da seguinte forma:
- 244 para mestrado em sociologia;
- 480 para mestrado em educação física;
- 919 para?mestrado em letras;
- 719 para mestrado em?física;
- 385 para mestrado em artes;
- 324 para mestrado em filosofia;
- 702 para mestrado em história;
- 181 para doutorado em história;
- 288 para mestrado em química;
- 1.848 para mestrado em matemática;
- 100 para doutorado em matemática;
- 572 para mestrado em biologia;
- 130 para mestrado em educação tecnológica;
- 75 para mestrado em alfabetização.
Quanto à educação inclusiva, o Programa de Mestrado Profissional em Educação Inclusiva em Rede Nacional (ProfEI) ofertará cerca de 700 vagas em edital previsto para os próximos dias.
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Também estão previstas oportunidades relacionadas à educação profissional e tecnológica por meio do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica (PROF-EPT) e do Programa de Pós-Graduação em Ciência, Cultura e Educação Digital (ProfEDigital), ainda sem número de vagas. As inscrições para o programa de computação, com 340 vagas, encerraram em agosto.
?Confira o passo a passo para?buscar os?editais:?
1) Acesse o portal de Formação Mais Professores
2) Localize o Painel de divulgação dos cursos e selecione "Oportunidades"
3) Navegue pelos filtros disponíveis (tema, nível do curso, entidade de ensino, inscrições) e pelo mapa interativo para consultar as informações.
4) Após identificar um curso de interesse, clique em "Acessar site". Você será direcionado para o site da instituição de ensino e poderá consultar?mais informações, como o edital e os procedimentos de inscrição.
Além disso, o portal reúne formações complementares em temas estratégicos para a atuação educacional, como estatística, equidade, relações étnico-raciais, saúde mental no contexto escolar, recursos educacionais digitais, inclusão e práticas pedagógicas inovadoras.
*Com informações da Secretaria-Executiva (SE)