MEC e Capes divulgam mais de 8 mil vagas de pós-graduação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A iniciativa busca ampliar o alcance das informações sobre cursos de?pós-graduação?destinados a professores em exercício na educação básica pública

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O Ministério da Educação (MEC) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) divulgam mais de 8 mil vagas em cursos de pós-graduação para professores da educação básica.

Todos os cursos são presenciais, gratuitos e podem ser acessados por meio do Portal Formação Mais Professores.



Em articulação com as coordenações dos programas que integram o Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu para Qualificação de Professores da Rede Pública de Educação Básica (ProEB), o MEC e a Capes passaram a concentrar a divulgação nacional dos processos seletivos em um único ambiente.

A iniciativa busca ampliar o alcance das informações sobre cursos de pós-graduação destinados a professores em exercício na educação básica pública.



Com editais publicados principalmente entre agosto e setembro, a ação reúne oportunidades em praticamente todas as áreas do currículo escolar para professores da rede pública em todo o país.

Estão abertas 7.154 vagas de mestrado e doutorado e são contempladas as áreas de matemática, letras, biologia, física, química, história, geografia, filosofia, sociologia, artes, educação física, educação tecnológica, educação inclusiva, educação digital e ciências ambientais.



As vagas estão distribuídas da seguinte forma:

244 para mestrado em sociologia;

480 para mestrado em educação física;

919 para?mestrado em letras;

719 para mestrado em?física;

385 para mestrado em artes;

324 para mestrado em filosofia;

702 para mestrado em história;

181 para doutorado em história;

288 para mestrado em química;

1.848 para mestrado em matemática;

100 para doutorado em matemática;

572 para mestrado em biologia;

130 para mestrado em educação tecnológica;

75 para mestrado em alfabetização.

Quanto à educação inclusiva, o Programa de Mestrado Profissional em Educação Inclusiva em Rede Nacional (ProfEI) ofertará cerca de 700 vagas em edital previsto para os próximos dias.



Também estão previstas oportunidades relacionadas à educação profissional e tecnológica por meio do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica (PROF-EPT) e do Programa de Pós-Graduação em Ciência, Cultura e Educação Digital (ProfEDigital), ainda sem número de vagas. As inscrições para o programa de computação, com 340 vagas, encerraram em agosto.

?Confira o passo a passo para?buscar os?editais:?

1) Acesse o portal de Formação Mais Professores

2) Localize o Painel de divulgação dos cursos e selecione "Oportunidades"

3) Navegue pelos filtros disponíveis (tema, nível do curso, entidade de ensino, inscrições) e pelo mapa interativo para consultar as informações.

4) Após identificar um curso de interesse, clique em "Acessar site". Você será direcionado para o site da instituição de ensino e poderá consultar?mais informações, como o edital e os procedimentos de inscrição.



Os interessados?podem consultar o?Portal Formação Mais Professores, onde estão disponíveis os?links dos?editais?e?sites das?instituições?ofertantes - Divulgação/MEC

Além disso, o portal reúne formações complementares em temas estratégicos para a atuação educacional, como estatística, equidade, relações étnico-raciais, saúde mental no contexto escolar, recursos educacionais digitais, inclusão e práticas pedagógicas inovadoras.

*Com informações da Secretaria-Executiva (SE)

