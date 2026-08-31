fechar
Enem e Educação | Notícia

Porto Digital leva desafios de empresas para formação de estudantes em nove instituições

Residência Tecnológica atende cerca de 4 mil alunos e 100 empresas no segundo semestre de 2026 e já avança para outros estados do Brasil

Por Eduardo Scofi Publicado em 31/08/2026 às 11:36
Porto Digital, um motor de inova&ccedil;&atilde;o, educa&ccedil;&atilde;o e transforma&ccedil;&atilde;o urbana no Recife
Porto Digital, um motor de inovação, educação e transformação urbana no Recife - Divulgação/ Porto Digital

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O Porto Digital consolidou a Residência Tecnológica, modelo que coloca estudantes em contato com desafios reais de empresas durante a graduação, como um método aplicável de ensino. No segundo semestre de 2026, a iniciativa está presente em nove instituições, distribuída por cinco cursos, com cerca de 4 mil alunos e 100 empresas participantes.

Leia Também

A proposta surgiu em 2019, quando o parque tecnológico identificou um descompasso entre a quantidade de vagas disponíveis no ecossistema e a formação de profissionais para ocupá-las. Naquele período, as empresas registravam cerca de 3 mil vagas por ano, enquanto as instituições formavam aproximadamente 500 pessoas.

Residência virou disciplina obrigatória

Na metodologia, estudantes trabalham em grupos de oito a dez integrantes, acompanhados por um mentor contratado pelo Porto Digital e por um representante da empresa parceira. Os projetos são adaptados ao nível de conhecimento dos alunos e desenvolvidos a partir de problemas reais apresentados pelas organizações.

Um dos principais diferenciais do modelo foi a transformação da residência em disciplina obrigatória, com professor, avaliação e nota ao longo do curso. Segundo Rodrigo Pereira, gerente de Educação do Porto Digital, a mudança permitiu ampliar o alcance da iniciativa dentro das instituições.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

“A Residência só virou a chave quando conseguimos pleitear com as universidades e faculdades o espaço de uma disciplina", afirma o gerente.

Modelo já chegou a outros estados

No Recife, a iniciativa conta com o apoio do Embarque Digital, programa da Prefeitura voltado à formação de estudantes da rede pública em faculdades parceiras. A metodologia também foi levada para a Universidade Tiradentes, em Aracaju (SE), e para a Universidade Católica de Brasília.

Para a analista de sistemas e ex-residente do programa, Clarice Rodrigues, a experiência permitiu conhecer novas vertentes da tecnologia e se conectar com profissionais que buscavam unir inovação e bem-estar. “A Residência despertou em mim um olhar atento sobre como a tecnologia pode realmente mudar realidades de diversas formas, algo que eu não imaginava antes do programa.”

Segundo o Porto Digital, a expansão deve continuar em regiões onde já existe estrutura para receber novos polos de inovação.

Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo

Leia também

Real Hospital Português entra no Porto Digital e avança na criação de Centro de Inovação em Saúde
Inovação

Real Hospital Português entra no Porto Digital e avança na criação de Centro de Inovação em Saúde
Aos 30 anos, o CESAR se define como uma organização nativa de Inteligência Artificial e põe uma mulher para liderar a jornada
Coluna JC Negócios

Aos 30 anos, o CESAR se define como uma organização nativa de Inteligência Artificial e põe uma mulher para liderar a jornada

Compartilhe

Tags

Imagem de Eduardo Scofi

Eduardo Scofi

efilho@jc.com.br

Estudante de Jornalismo pela UFPE, com formações anteriores em Ciências Biológicas (UFRPE) e Análise e Desenvolvimento de Sistemas (SENAC). Tem construído uma trajetória multidisciplinar que integra comunicação, ciência e tecnologia, com foco na produção de conteúdo relevante, acessível e inovador. https://www.linkedin.com/in/eduardoscofi

Siga Eduardo Scofi