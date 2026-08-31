JC Educação: Lideranças do Futuro forma 37 jovens para transformar a realidade de suas comunidades

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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Lideranças do Futuro forma 37 jovens no Recife

A jornada de formação voltada ao protagonismo juvenil e à participação cidadã, promovida pelo Instituto Selo Social com financiamento da União Europeia, foi concluída na última quinta-feira (27). A segunda turma do projeto “Lideranças do Futuro – O Protagonismo Jovem na Transformação da Cidade” contou com 37 jovens do Recife.

A formatura reuniu os participantes no Centro Arquidiocesano de Pastoral Dom Frei Vital e celebrou um trabalho iniciado em abril com estudantes do Colégio Santa Maria Mazzarello. Em parceria estratégica com a Rede Salesiana Brasil e a Gestos, o projeto abordou temas como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), liderança comunitária, advocacy, políticas públicas, mobilização social, participação democrática e cidadania.

Ao longo dos encontros, os conhecimentos também foram colocados em prática, com a organização de um processo eleitoral para o grêmio estudantil e ações de mobilização voltadas à comunidade de Vila Arraes.

“Queremos que esses jovens percebam que a participação social não começa apenas quando se chega à vida adulta. Eles já conhecem os problemas de suas comunidades, têm ideias e podem participar da construção das soluções. O projeto oferece ferramentas para que entendam como transformar essa vontade de mudança em participação efetiva”, destaca Fernando Assanti, presidente do Instituto Selo Social.

Um dos principais resultados desta edição foi a realização de um processo democrático para a composição do grêmio estudantil. Os participantes organizaram chapas, elaboraram propostas, realizaram campanhas e debates e participaram da eleição.

A chapa escolhida passa a ter espaço de representação dentro da escola, inclusive em colegiados, e também poderá identificar demandas da comunidade de Vila Arraes e construir propostas a serem apresentadas aos órgãos públicos responsáveis.

Unit será a sede da Olimpíada Pernambucana de Química

O Centro Universitário Tiradentes (UNIT), localizado no bairro da Imbiribeira, zona Sul do Recife, recebe no mês de outubro a etapa decisiva da Olimpíada Pernambucana de Química (OPEQ). A instituição de ensino superior foi escolhida pela coordenação do evento para acolher a segunda fase da competição.

A iniciativa integra o Programa Nacional Olimpíadas de Química e é voltada a estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio das redes pública e privada. Foram classificados 1.635 estudantes. A prova da segunda fase está prevista para ocorrer no próximo dia 23 de outubro.

A Olimpíada Pernambucana de Química é realizada pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), com apoio do Conselho Regional de Química e da Secretaria de Educação do Estado e Unit.

Os locais de prova serão divulgados até o dia 05 de outubro. A cerimônia de premiação está prevista para o dia 11 de dezembro, na Concha Acústica da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Vestibular tradicional da Unit-PE e da Fits aconteceu no último domingo (26) - Jailton JR./JC Imagem

CBV abre concurso com bolsas para novos alunos em 2027

O Colégio CBV está com inscrições abertas para o Concurso de Bolsas 2027, que oferece descontos de até 50% nas mensalidades para novos alunos. A seleção contempla candidatos da Educação Infantil à 3ª série do Ensino Médio, nas unidades de Boa Viagem e Jaqueira. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no site da instituição.

Os candidatos do 6º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio realizarão prova com questões de Português e Matemática. Já os candidatos da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental participam de atividades adequadas à faixa etária com a equipe pedagógica.

“O processo foi pensado respeitando as diferentes etapas da vida escolar. Para os mais novos, temos uma abordagem adequada à idade, enquanto os estudantes das séries seguintes participam de uma avaliação de conhecimentos compatível com o ano em que pretendem ingressar”, explica a diretora Jéssica Areval.

Cada candidato poderá participar de apenas uma prova do Concurso de Bolsas. No momento da inscrição, o candidato deverá indicar a série que pretende cursar e a unidade de sua preferência. A data da avaliação será informada no ato da inscrição, e a prova será realizada na própria unidade escolhida pelo candidato.