JC Educação: Lideranças do Futuro forma 37 jovens para transformar a realidade de suas comunidades
Confira também: Olimpíada Pernambucana de Química tem fase decisiva em outubro; Colégio abre inscrições para bolsas de estudo de até 50%
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O JC Educação, um espaço dedicado a acompanhar e divulgar iniciativas que transformam o ensino, além de novidades e tendências no universo educacional.
Aqui, leitores, educadores e estudantes poderão se atualizar sobre inovações pedagógicas, boas práticas, debates e os principais desafios da Educação no Brasil e no mundo.
Lideranças do Futuro forma 37 jovens no Recife
A jornada de formação voltada ao protagonismo juvenil e à participação cidadã, promovida pelo Instituto Selo Social com financiamento da União Europeia, foi concluída na última quinta-feira (27). A segunda turma do projeto “Lideranças do Futuro – O Protagonismo Jovem na Transformação da Cidade” contou com 37 jovens do Recife.
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A formatura reuniu os participantes no Centro Arquidiocesano de Pastoral Dom Frei Vital e celebrou um trabalho iniciado em abril com estudantes do Colégio Santa Maria Mazzarello. Em parceria estratégica com a Rede Salesiana Brasil e a Gestos, o projeto abordou temas como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), liderança comunitária, advocacy, políticas públicas, mobilização social, participação democrática e cidadania.
Ao longo dos encontros, os conhecimentos também foram colocados em prática, com a organização de um processo eleitoral para o grêmio estudantil e ações de mobilização voltadas à comunidade de Vila Arraes.
“Queremos que esses jovens percebam que a participação social não começa apenas quando se chega à vida adulta. Eles já conhecem os problemas de suas comunidades, têm ideias e podem participar da construção das soluções. O projeto oferece ferramentas para que entendam como transformar essa vontade de mudança em participação efetiva”, destaca Fernando Assanti, presidente do Instituto Selo Social.
Um dos principais resultados desta edição foi a realização de um processo democrático para a composição do grêmio estudantil. Os participantes organizaram chapas, elaboraram propostas, realizaram campanhas e debates e participaram da eleição.
A chapa escolhida passa a ter espaço de representação dentro da escola, inclusive em colegiados, e também poderá identificar demandas da comunidade de Vila Arraes e construir propostas a serem apresentadas aos órgãos públicos responsáveis.
Unit será a sede da Olimpíada Pernambucana de Química
O Centro Universitário Tiradentes (UNIT), localizado no bairro da Imbiribeira, zona Sul do Recife, recebe no mês de outubro a etapa decisiva da Olimpíada Pernambucana de Química (OPEQ). A instituição de ensino superior foi escolhida pela coordenação do evento para acolher a segunda fase da competição.
A iniciativa integra o Programa Nacional Olimpíadas de Química e é voltada a estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio das redes pública e privada. Foram classificados 1.635 estudantes. A prova da segunda fase está prevista para ocorrer no próximo dia 23 de outubro.
A Olimpíada Pernambucana de Química é realizada pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), com apoio do Conselho Regional de Química e da Secretaria de Educação do Estado e Unit.
Os locais de prova serão divulgados até o dia 05 de outubro. A cerimônia de premiação está prevista para o dia 11 de dezembro, na Concha Acústica da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).
CBV abre concurso com bolsas para novos alunos em 2027
O Colégio CBV está com inscrições abertas para o Concurso de Bolsas 2027, que oferece descontos de até 50% nas mensalidades para novos alunos. A seleção contempla candidatos da Educação Infantil à 3ª série do Ensino Médio, nas unidades de Boa Viagem e Jaqueira. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no site da instituição.
Os candidatos do 6º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio realizarão prova com questões de Português e Matemática. Já os candidatos da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental participam de atividades adequadas à faixa etária com a equipe pedagógica.
“O processo foi pensado respeitando as diferentes etapas da vida escolar. Para os mais novos, temos uma abordagem adequada à idade, enquanto os estudantes das séries seguintes participam de uma avaliação de conhecimentos compatível com o ano em que pretendem ingressar”, explica a diretora Jéssica Areval.
Cada candidato poderá participar de apenas uma prova do Concurso de Bolsas. No momento da inscrição, o candidato deverá indicar a série que pretende cursar e a unidade de sua preferência. A data da avaliação será informada no ato da inscrição, e a prova será realizada na própria unidade escolhida pelo candidato.