fechar
Enem e Educação | Notícia

JC Educação: Lideranças do Futuro forma 37 jovens para transformar a realidade de suas comunidades

Confira também: Olimpíada Pernambucana de Química tem fase decisiva em outubro; Colégio abre inscrições para bolsas de estudo de até 50%

Por Mirella Araújo Publicado em 31/08/2026 às 10:36 | Atualizado em 31/08/2026 às 11:05
Os jovens também conheceram a Agenda 2030 da ONU e utilizaram os ODS como referência para compreender desafios sociais, econômicos e ambientais
Os jovens também conheceram a Agenda 2030 da ONU e utilizaram os ODS como referência para compreender desafios sociais, econômicos e ambientais - Renan Rizzo/ Instituto Selo Social

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O JC Educação, um espaço dedicado a acompanhar e divulgar iniciativas que transformam o ensino, além de novidades e tendências no universo educacional.

Aqui, leitores, educadores e estudantes poderão se atualizar sobre inovações pedagógicas, boas práticas, debates e os principais desafios da Educação no Brasil e no mundo.

Leia Também

Lideranças do Futuro forma 37 jovens no Recife

A jornada de formação voltada ao protagonismo juvenil e à participação cidadã, promovida pelo Instituto Selo Social com financiamento da União Europeia, foi concluída na última quinta-feira (27). A segunda turma do projeto “Lideranças do Futuro – O Protagonismo Jovem na Transformação da Cidade” contou com 37 jovens do Recife.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A formatura reuniu os participantes no Centro Arquidiocesano de Pastoral Dom Frei Vital e celebrou um trabalho iniciado em abril com estudantes do Colégio Santa Maria Mazzarello. Em parceria estratégica com a Rede Salesiana Brasil e a Gestos, o projeto abordou temas como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), liderança comunitária, advocacy, políticas públicas, mobilização social, participação democrática e cidadania.

Ao longo dos encontros, os conhecimentos também foram colocados em prática, com a organização de um processo eleitoral para o grêmio estudantil e ações de mobilização voltadas à comunidade de Vila Arraes.

“Queremos que esses jovens percebam que a participação social não começa apenas quando se chega à vida adulta. Eles já conhecem os problemas de suas comunidades, têm ideias e podem participar da construção das soluções. O projeto oferece ferramentas para que entendam como transformar essa vontade de mudança em participação efetiva”, destaca Fernando Assanti, presidente do Instituto Selo Social.

Um dos principais resultados desta edição foi a realização de um processo democrático para a composição do grêmio estudantil. Os participantes organizaram chapas, elaboraram propostas, realizaram campanhas e debates e participaram da eleição.

A chapa escolhida passa a ter espaço de representação dentro da escola, inclusive em colegiados, e também poderá identificar demandas da comunidade de Vila Arraes e construir propostas a serem apresentadas aos órgãos públicos responsáveis.

Unit será a sede da Olimpíada Pernambucana de Química

O Centro Universitário Tiradentes (UNIT), localizado no bairro da Imbiribeira, zona Sul do Recife, recebe no mês de outubro a etapa decisiva da Olimpíada Pernambucana de Química (OPEQ). A instituição de ensino superior foi escolhida pela coordenação do evento para acolher a segunda fase da competição.

A iniciativa integra o Programa Nacional Olimpíadas de Química e é voltada a estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio das redes pública e privada. Foram classificados 1.635 estudantes. A prova da segunda fase está prevista para ocorrer no próximo dia 23 de outubro.

A Olimpíada Pernambucana de Química é realizada pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), com apoio do Conselho Regional de Química e da Secretaria de Educação do Estado e Unit.

Os locais de prova serão divulgados até o dia 05 de outubro. A cerimônia de premiação está prevista para o dia 11 de dezembro, na Concha Acústica da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

 

Jailton JR./JC Imagem
Vestibular tradicional da Unit-PE e da Fits aconteceu no último domingo (26) - Jailton JR./JC Imagem

CBV abre concurso com bolsas para novos alunos em 2027

O Colégio CBV está com inscrições abertas para o Concurso de Bolsas 2027, que oferece descontos de até 50% nas mensalidades para novos alunos. A seleção contempla candidatos da Educação Infantil à 3ª série do Ensino Médio, nas unidades de Boa Viagem e Jaqueira. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no site da instituição.

Os candidatos do 6º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio realizarão prova com questões de Português e Matemática. Já os candidatos da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental participam de atividades adequadas à faixa etária com a equipe pedagógica.

“O processo foi pensado respeitando as diferentes etapas da vida escolar. Para os mais novos, temos uma abordagem adequada à idade, enquanto os estudantes das séries seguintes participam de uma avaliação de conhecimentos compatível com o ano em que pretendem ingressar”, explica a diretora Jéssica Areval.

Cada candidato poderá participar de apenas uma prova do Concurso de Bolsas. No momento da inscrição, o candidato deverá indicar a série que pretende cursar e a unidade de sua preferência. A data da avaliação será informada no ato da inscrição, e a prova será realizada na própria unidade escolhida pelo candidato.

 

Divulgação/CBV
Colégio Boa Viagem está com inscrições abertas para bolsa de estudos - Divulgação/CBV

Leia também

Inscrições para 8º Edital de Jornalismo de Educação, com bolsas de R$ 10 mil, terminam nesta sexta (24)
BOLSAS

Inscrições para 8º Edital de Jornalismo de Educação, com bolsas de R$ 10 mil, terminam nesta sexta (24)
Programa oferece mais de 170 bolsas integrais para qualificação profissional em Pernambuco
CURSOS

Programa oferece mais de 170 bolsas integrais para qualificação profissional em Pernambuco

Compartilhe

Tags

Imagem de Mirella Araújo

Mirella Araújo

msaraujo@jc.com.br