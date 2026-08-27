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SESI-PE oferece 500 vagas gratuitas para EJA Profissionalizante com bolsa-auxílio; veja como se inscrever

O programa é fruto de uma parceria entre o SESI Pernambuco, o Conselho Nacional do SESI (CN-SESI) e o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Por JC Publicado em 27/08/2026 às 12:31 | Atualizado em 27/08/2026 às 12:33
Entre os cursos profissionalizantes ofertados pelo SESI-PE estão Pedreiro de Alvenaria, Refrigeração e Eletricista Instalador Predial
Entre os cursos profissionalizantes ofertados pelo SESI-PE estão Pedreiro de Alvenaria, Refrigeração e Eletricista Instalador Predial - Sistema Fiepe

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O Serviço Social da Indústria de Pernambuco (SESI-PE), por meio do programa SEJA Pro+ Trabalho e Emprego, está ofertando 500 vagas gratuitas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) Profissionalizante, com cursos em parceria com o SENAI-PE.

As vagas são destinadas para pessoas a partir de 18 anos. O programa é fruto de uma parceria entre o SESI Pernambuco, o Conselho Nacional do SESI (CN-SESI) e o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e prevê bolsa-auxílio de R$ 100 para os estudantes.

As inscrições podem ser feitas até a próxima terça-feira (1º) pelo site https://mkt.fiepe.org.br/matriculas-eja e as oportunidades vão da Região Metropolitana do Recife (RMR) ao Sertão.

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Na primeira, o aluno passa pelo Reconhecimento de Saberes, um processo que avalia, valida e aproveita os conhecimentos práticos e de vida que o estudante já adquiriu trabalhando ou estudando por conta própria. Essa etapa serve para identificar o nível de aprendizado do aluno antes de iniciar os estudos formais. Assim, o estudante não precisa refazer conteúdos que ele já domina

A parceria com o SENAI-PE entra na segunda etapa, com 500 vagas para cursos profissionalizantes com duração de dois meses nas seguintes áreas: Pedreiro de alvenaria, padeiro, eletricista instalador predial, almoxarife, instalador de sistemas fotovoltaicos e refrigeraçãoentre outros.

Ao longo do programa, os estudantes terão atividades online e encontros presenciais. Paralelo a esse curso, os alunos têm as aulas tradicionais do EJA, que seguem até a conclusão, prevista para 12 meses.

A superintendente do SESI-PE, Claudia Cartaxo ressalta que o programa é uma forma de ampliar a escolaridade e criar novas oportunidades para jovens que precisaram deixar a escola e agora buscam um recomeço profissional. “O SEJA Pro+ é uma oportunidade de gerar crescimento profissional para os pernambucanos, aumentando as chances de se inserir no mercado de trabalho e, consequentemente, de melhorar o próprio futuro”.

Distribuição das vagas dos cursos profissionalizantes:

SENAI Goiana
- Almoxarife (50 vagas)

SENAI Paulista
- Pedreiro de Alvenaria (50 vagas)
- Eletricista Instalador Predial (50 vagas)

SENAI Santo Amaro
- Padeiro (50 vagas)
- Refrigeração (50 vagas)

SENAI Areias
- Eletricista Instalador Predial (50 vagas)
- Instalador de Sistemas Fotovoltaicos (50 vagas)

SENAI Caruaru
- Almoxarife (50 vagas)

SENAI Petrolina
- Pedreiro de Alvenaria (50 vagas)
- Padeiro (50 vagas)

 

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