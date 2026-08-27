SESI-PE oferece 500 vagas gratuitas para EJA Profissionalizante com bolsa-auxílio; veja como se inscrever

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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O programa é fruto de uma parceria entre o SESI Pernambuco, o Conselho Nacional do SESI (CN-SESI) e o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

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O Serviço Social da Indústria de Pernambuco (SESI-PE), por meio do programa SEJA Pro+ Trabalho e Emprego, está ofertando 500 vagas gratuitas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) Profissionalizante, com cursos em parceria com o SENAI-PE.

As vagas são destinadas para pessoas a partir de 18 anos. O programa é fruto de uma parceria entre o SESI Pernambuco, o Conselho Nacional do SESI (CN-SESI) e o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e prevê bolsa-auxílio de R$ 100 para os estudantes.

As inscrições podem ser feitas até a próxima terça-feira (1º) pelo site https://mkt.fiepe.org.br/matriculas-eja e as oportunidades vão da Região Metropolitana do Recife (RMR) ao Sertão.

EJA Profissionalizante

A EJA Profissionalizante ofertada pelo SESI-PE abrange o Ensino Fundamental anos finais e o Ensino Médio em três etapas.

Na primeira, o aluno passa pelo Reconhecimento de Saberes, um processo que avalia, valida e aproveita os conhecimentos práticos e de vida que o estudante já adquiriu trabalhando ou estudando por conta própria. Essa etapa serve para identificar o nível de aprendizado do aluno antes de iniciar os estudos formais. Assim, o estudante não precisa refazer conteúdos que ele já domina



A parceria com o SENAI-PE entra na segunda etapa, com 500 vagas para cursos profissionalizantes com duração de dois meses nas seguintes áreas: Pedreiro de alvenaria, padeiro, eletricista instalador predial, almoxarife, instalador de sistemas fotovoltaicos e refrigeraçãoentre outros.

Ao longo do programa, os estudantes terão atividades online e encontros presenciais. Paralelo a esse curso, os alunos têm as aulas tradicionais do EJA, que seguem até a conclusão, prevista para 12 meses.



A superintendente do SESI-PE, Claudia Cartaxo ressalta que o programa é uma forma de ampliar a escolaridade e criar novas oportunidades para jovens que precisaram deixar a escola e agora buscam um recomeço profissional. “O SEJA Pro+ é uma oportunidade de gerar crescimento profissional para os pernambucanos, aumentando as chances de se inserir no mercado de trabalho e, consequentemente, de melhorar o próprio futuro”.

Distribuição das vagas dos cursos profissionalizantes:



SENAI Goiana

- Almoxarife (50 vagas)



SENAI Paulista

- Pedreiro de Alvenaria (50 vagas)

- Eletricista Instalador Predial (50 vagas)



SENAI Santo Amaro

- Padeiro (50 vagas)

- Refrigeração (50 vagas)



SENAI Areias

- Eletricista Instalador Predial (50 vagas)

- Instalador de Sistemas Fotovoltaicos (50 vagas)



SENAI Caruaru

- Almoxarife (50 vagas)



SENAI Petrolina

- Pedreiro de Alvenaria (50 vagas)

- Padeiro (50 vagas)