Orçamento de universidades: Ministro da Educação fala sobre recomposição e critica cortes durante tramitação da LOA no Congresso

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Segundo o ministro da Educação, 2021 e 2022 registraram os "piores orçamentos discricionários das universidades federais e dos institutos federais"

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A busca por uma maior previsibilidade orçamentária para universidades e institutos federais tem sido uma reivindicação recorrente de reitores e dirigentes, diante das alterações nos recursos previstos durante a tramitação da Lei Orçamentária Anual (LOA) no Congresso Nacional.

A aprovação de valores abaixo do necessário, em relação ao que havia sido previsto, dificulta a organização das instituições e, em alguns casos, chega a comprometer despesas básicas de funcionamento. Durante entrevista à coluna Enem e Educação, nessa quarta-feira (26), o ministro da Educação, Leonardo Barchini, foi questionado sobre quais medidas podem ser adotadas pelo Ministério da Educação (MEC) para assegurar condições mais estáveis para execução do exercício financeiro previsto.

Em dezembro de 2025, universidades federais do Nordeste divulgaram uma nota conjunta cobrando a recomposição dos recursos destinados para 2026. Segundo uma análise feita pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) na ocasião, as 69 universidades federais tiveram cerca de R$ 488 milhões retirados do orçamento durante a tramitação da Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) no Congresso Nacional. O corte representava 7,05% dos recursos discricionários das instituições.

Na época, o reitor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Alfredo Gomes, afirmou que os recursos discricionários são necessários para garantir despesas como água, energia elétrica, limpeza, funcionamento de laboratórios e atividades acadêmicas. A assistência estudantil também foi apontada como uma das áreas mais afetadas.

Em janeiro de 2026, diante dos cortes, o governo federal anunciou a recomposição de R$ 977 milhões para instituições federais de ensino.

Foram aportados R$ 332 milhões para o custeio das universidades federais; e R$ 156 milhões para a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Outros R$ 230 milhões, do orçamento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), foram revertidos para a concessão de bolsas a pesquisadores da educação profissional e tecnológica e da educação superior.

Outros valores complementares foram voltados a obras e projetos do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) e assistência estudantil.

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"Piores orçamentos discricionários"

Segundo Barchini, 2021 e 2022 registraram os “piores orçamentos discricionários das universidades federais e dos institutos federais”.

"Sem contar que não houve concurso público, novos professores não foram contratados, novos técnicos não foram contratados, não houve aumento salarial para essa massa de trabalhadores da educação do sistema federal de ensino.Então, nós passamos por um período muito difícil, um período que só começamos a recompor em 2023", afirmou.

Ainda de acordo com o ministro, a partir da chamada PEC da Transição, o governo conseguiu ampliar os recursos discricionários destinados às universidades e aos institutos federais. “A gente pôde colocar, só nessas instituições, mais de R$ 1 bilhão no orçamento discricionário e começamos, paulatinamente, a recuperar tudo aquilo que perdemos”, destacou.

Barchini também criticou o fato de que parte dos recursos previstos para as universidades e os institutos federais é reduzida durante a tramitação da LOA no Congresso Nacional.“Toda vez que o orçamento vai para o Congresso, eles cortam a parte do orçamento destinada para as universidades e institutos federais e repassam para emendas. Mas, toda vez que o orçamento volta, o Ministério da Educação tem o compromisso de recompor", declarou.

“E nesses quatro anos, a gente fez a recomposição total do orçamento das universidades federais, dos institutos federais. Recomposição essa que foi feita a partir da retirada de recursos pelo Congresso Nacional para serem destinados para emendas, que muitas vezes essas emendas não voltavam para a educação", completou Leonardo Barchini.

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O ministro da Educação, Leonardo Barchini, visitou a Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), onde se reuniu com pesquisadores e conheceu as novas instalações da Casa Brasil IBGE, espaço que integra dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aos acervos históricos e culturais da instituição.

Durante a visita, Barchini também conheceu o Laborarte, onde, desde 2025, são restauradas peças que irão compor a nova exposição do Museu do Homem do Nordeste.

À tarde, o ministro seguiu para a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Na instituição, visitou as obras de reforma, recuperação e complementação do Centro de Convenções, além do Laboratório de Diesel Verde e Combustível Sustentável para Aviação e do Hospital das Clínicas.