Enem 2026: Imersão gratuita prepara estudantes para Ciências da Natureza; veja como participar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A programação será realizada durante três tardes, das 14h30 às 17h30, com uma disciplina de Ciências da Natureza trabalhada a cada dia

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A Oficina de Estudos realiza, entre os dias 31 de agosto e 2 de setembro, a Imersão Natureza, um aulão gratuito voltado à preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A programação será realizada durante três tardes, das 14h30 às 17h30, com uma disciplina de Ciências da Natureza trabalhada a cada dia. A participação poderá ser presencial, no Recife, ou on-line. As inscrições estão disponíveis pelo link: https://typebot.co/aulao-3-dias.

No Enem 2026, as provas de Ciências da Natureza — Biologia, Física e Química — serão aplicadas no segundo dia do exame, em 15 de novembro, quando os estudantes também responderão às questões de Matemática.

Preparação

Mais do que memorizar fórmulas e conteúdos, o exame exige que o candidato saiba interpretar situações-problema, relacionar informações, analisar fenômenos e aplicar conhecimentos científicos para chegar às respostas.

Essa abordagem está prevista na Matriz de Referência de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, elaborada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O documento organiza a avaliação em oito competências de área e 30 habilidades, que envolvem, entre outros aspectos, a compreensão dos fenômenos naturais, a aplicação da ciência e da tecnologia no cotidiano e a análise das relações entre sociedade e meio ambiente.

Em Física, estão temas como mecânica, termodinâmica, óptica, ondas e eletromagnetismo. Em Química, aparecem conteúdos relacionados às transformações da matéria, estequiometria, compostos orgânicos e às relações entre processos químicos, indústria, energia e meio ambiente. Já em Biologia, a prova aborda temas como ecologia, funcionamento dos organismos, evolução e questões relacionadas à saúde e à qualidade de vida.

Por isso, segundo a equipe docente da Oficina, a preparação para Ciências da Natureza não se resume à revisão de conteúdos. O estudante também precisa desenvolver a capacidade de interpretar informações, identificar relações entre diferentes conhecimentos e aplicar conceitos científicos a situações do cotidiano. É justamente esse tipo de habilidade que a imersão pretende trabalhar ao longo dos três encontros.

Na segunda-feira (31), o professor Leandro Gomes conduz a aula de Biologia; na terça-feira (1º), Maikell Victor assume Química; e, na quarta-feira (2), Gustavo Cesar encerra a programação com Física.

Os participantes receberão ainda um caderno com 45 questões de cada disciplina.