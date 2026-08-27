Enem 2026: Imersão gratuita prepara estudantes para Ciências da Natureza; veja como participar
A programação será realizada durante três tardes, das 14h30 às 17h30, com uma disciplina de Ciências da Natureza trabalhada a cada dia
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A Oficina de Estudos realiza, entre os dias 31 de agosto e 2 de setembro, a Imersão Natureza, um aulão gratuito voltado à preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
A programação será realizada durante três tardes, das 14h30 às 17h30, com uma disciplina de Ciências da Natureza trabalhada a cada dia. A participação poderá ser presencial, no Recife, ou on-line. As inscrições estão disponíveis pelo link: https://typebot.co/aulao-3-dias.
No Enem 2026, as provas de Ciências da Natureza — Biologia, Física e Química — serão aplicadas no segundo dia do exame, em 15 de novembro, quando os estudantes também responderão às questões de Matemática.
Preparação
Mais do que memorizar fórmulas e conteúdos, o exame exige que o candidato saiba interpretar situações-problema, relacionar informações, analisar fenômenos e aplicar conhecimentos científicos para chegar às respostas.
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Essa abordagem está prevista na Matriz de Referência de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, elaborada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
O documento organiza a avaliação em oito competências de área e 30 habilidades, que envolvem, entre outros aspectos, a compreensão dos fenômenos naturais, a aplicação da ciência e da tecnologia no cotidiano e a análise das relações entre sociedade e meio ambiente.
Em Física, estão temas como mecânica, termodinâmica, óptica, ondas e eletromagnetismo. Em Química, aparecem conteúdos relacionados às transformações da matéria, estequiometria, compostos orgânicos e às relações entre processos químicos, indústria, energia e meio ambiente. Já em Biologia, a prova aborda temas como ecologia, funcionamento dos organismos, evolução e questões relacionadas à saúde e à qualidade de vida.
Por isso, segundo a equipe docente da Oficina, a preparação para Ciências da Natureza não se resume à revisão de conteúdos. O estudante também precisa desenvolver a capacidade de interpretar informações, identificar relações entre diferentes conhecimentos e aplicar conceitos científicos a situações do cotidiano. É justamente esse tipo de habilidade que a imersão pretende trabalhar ao longo dos três encontros.
Na segunda-feira (31), o professor Leandro Gomes conduz a aula de Biologia; na terça-feira (1º), Maikell Victor assume Química; e, na quarta-feira (2), Gustavo Cesar encerra a programação com Física.
Os participantes receberão ainda um caderno com 45 questões de cada disciplina.