Governo de Pernambuco abre seleção para 200 professores em intercâmbio internacional
Seleção oferece 200 vagas para docentes da rede estadual em quatro países; inscrições gratuitas seguem abertas até 11 de setembro
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O Governo de Pernambuco abriu, nesta quarta-feira (26), as inscrições para a seleção de professores da Rede Estadual de Ensino interessados em participar do Programa Ganhe o Mundo (PGM) Professor. Ao todo, são oferecidas 200 vagas para intercâmbio internacional em quatro países: Canadá, Inglaterra, Chile e Argentina.
Do total, 100 vagas são para o Canadá, 50 para a Inglaterra, 25 para o Chile e 25 para a Argentina. O programa prevê a realização de um curso presencial no país de destino, com aulas do idioma local voltadas ao desenvolvimento profissional dos educadores.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até as 23h do dia 11 de setembro, pelo site do Instituto Avalia (www.avalia.org.br/concursos/633). A classificação final está prevista para ser divulgada em 19 de novembro.
Entre as vagas, 90 são destinadas a professores de línguas, sendo 60 para profissionais de inglês e 30 para os de espanhol. As outras 110 oportunidades são voltadas a docentes das demais disciplinas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) que desenvolvem ações de internacionalização do currículo ou de preparação dos estudantes para experiências no exterior.
Como será a seleção
O processo seletivo será dividido em duas fases. A primeira consiste na verificação dos requisitos, com caráter eliminatório. Na segunda etapa, serão analisados o currículo, o Projeto Pedagógico de Intervenção (PPI), um vídeo de apresentação e a avaliação de proficiência no idioma, sendo esta fase eliminatória e classificatória.
Cada professor selecionado receberá uma bolsa-instalação e duas bolsas de manutenção de R$ 1.620 cada. O Governo de Pernambuco também ficará responsável pelos custos de visto, passaporte e seguro-viagem.
Para participar, é necessário ser professor efetivo da Rede Estadual de Ensino e não estar em estágio probatório, cedido ou de licença. O candidato também não pode ter cometido falta disciplinar grave, participado de intercâmbio internacional nos últimos três anos ou estar próximo da aposentadoria compulsória.
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