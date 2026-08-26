Em Pernambuco, ministro da Educação defende novo foco do Ideb na aprendizagem e expansão do tempo integral

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O ministro iniciou sua série de compromissos no Recife, na sede do SJCC, onde concedeu entrevista exclusiva à coluna Enem e Educação

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O redirecionamento das políticas educacionais, com maior atenção à aprendizagem e à proficiência dos estudantes brasileiros, em meio à discussão sobre a reformulação das diretrizes do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), e a aposta do governo federal em expandir as escolas em tempo integral foram alguns dos pontos avaliados pelo ministro da Educação, Leonardo Barchini, que cumpre agenda em Pernambuco nesta quarta-feira (26).

Desde que assumiu o comando do Ministério da Educação (MEC), em abril deste ano, em substituição ao senador Camilo Santana, que deixou o cargo para disputar as eleições, esta é a primeira visita de Barchini ao estado. Durante a passagem pelo Recife, o ministro iniciou sua série de compromissos na sede do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC), onde concedeu entrevista exclusiva à coluna Enem e Educação.

Ao comentar os resultados do Ideb 2025, Barchini afirmou que o índice deve ser analisado em conjunto com outros indicadores. Para ele, o resultado funciona como uma “fotografia da escola”, mas reconheceu que não é suficiente para retratar toda a trajetória de uma unidade de ensino.

"Para a gente analisar o Ideb, temos que analisar outros fatores também: índices socioeconômicos, a trajetória, de onde partiu aquela escola, como é que 20 anos atrás aquela escola estava. Então, são vários fatores que são decisivos para a gente poder avaliar ou não se aquela escola é boa, se está melhorando, se não está", afirmou.

Apesar dos avanços nos níveis de aprendizagem dos estudantes da rede pública ao longo da série histórica, entre 2005 e 2025, os resultados mais expressivos foram registrados nos Anos Iniciais (5º ano) do Ensino Fundamental. No Brasil, a nota do Ideb da rede pública passou de 5,7, em 2023, para 6,1, em 2025.

Nos Anos Finais (9º ano), o avanço foi mais discreto: a nota subiu de 4,7 para 5,0 no mesmo período. No Ensino Médio (3º ano), a evolução também foi menor, de 4,1 para 4,3. Embora os resultados indiquem melhora ao longo da série histórica, parte dos estudantes ainda conclui essa etapa sem alcançar o nível de proficiência esperado, principalmente em Matemática.

Em Pernambuco, os Anos Iniciais apresentaram a maior alta no Ideb, passando de 5,3, em 2023, para 5,8, em 2025. Nos Anos Finais, o índice subiu de 4,7 para 4,9. No Ensino Médio regular, a nota foi de 4,7 em 2025, mantendo o estado entre os cinco melhores resultados do país.

Nesse contexto, a própria forma de cálculo do Ideb, que combina indicadores de proficiência e fluxo escolar, tem sido questionada. A combinação dos dois fatores pode, em alguns casos, não traduzir toda a realidade das salas de aula, marcada por desigualdades regionais, déficits na infraestrutura, professores sobrecarregados e sem a devida valorização, além da pressão das redes por resultados que alcancem as metas.

Para o ministro, o Brasil manteve por décadas taxas de repetência elevadas, sobretudo na rede pública. Há cerca de 20 anos, 30% dos estudantes do Ensino Médio público repetiam de ano, ante 4% na rede privada. Ele afirmou que a repetência não melhora a proficiência e pode contribuir para o abandono escolar e o aumento da distorção idade-série.



"Essa cultura [da repetência] foi parcialmente vencida no Brasil. Hoje temos patamares comparáveis aos patamares internacionais, aos patamares dos grandes estudos internacionais que mostram que são os melhores patamares, e agora vamos poder focar na proficiência", declarou.



"Nesse novo ciclo, o Ideb, especialmente com o Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica), ainda vai ser muito útil, porque a gente vai poder focar especificamente no avanço da proficiência, no avanço da aprendizagem com equidade, que é outro grande desafio que o Brasil ainda terá para as próximas décadas", completou Barchini.



Aposta no tempo integral

A partir desse novo desenho do Ideb, com foco na aprendizagem, que será apresentado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em setembro, o MEC também está fomentando a ampliação da educação em tempo integral.

Durante a entrevista à coluna Enem e Educação, o ministro foi questionado sobre como garantir que mais tempo na escola, aliado a investimentos também na Educação Profissional e Técnica (EPT), resulte efetivamente em mais aprendizagem, e não apenas no aumento da carga horária ou da oferta de vagas.

“A exposição do estudante a mais horas de ensino, a mais horas na escola, de acordo com estudos internacionais e com o que a gente está vendo na prática nas escolas brasileiras, em casos de estados como o Piauí, por exemplo, melhora a proficiência. Então, é condição fundamental que a gente expanda essas matrículas de tempo integral e, se possível, integrado ao ensino técnico, porque também o anseio do jovem, a escola precisa responder ao anseio do jovem”, explicou Barchini.

Segundo o ministro, a proporção de matrículas em tempo integral no país passou de 15% para 25%. Em Pernambuco, no Ensino Médio, o percentual é de quase 30%, acima da média nacional. “O Plano Nacional de Educação prevê que a gente avance, em dez anos, até 50%, mas, se possível, queremos avançar num prazo menor e avançar mais”, disse.

Entretanto, a realidade das escolas brasileiras mostra que o modelo de tempo integral ainda precisa enfrentar problemas como infraestrutura deficiente, além do risco de ampliar a carga horária sem inovação pedagógica e com jornadas repetitivas.

Sobre o tema, o ministro da Educação afirmou que a transição para o tempo integral é um processo gradual e destacou que o modelo pode contribuir para melhorar a aprendizagem. Segundo ele, as escolas de tempo integral apresentam, em média, melhor fluxo escolar e desempenho no Ideb do que as de tempo parcial.

“A escola pública brasileira tradicionalmente foi de tempo parcial e, em nenhum lugar do mundo existe escola em tempo parcial. Essa expressão sequer existe nos estudos acadêmicos sobre educação. Tempo parcial é algo muito brasileiro”, afirmou.

O ministro reconheceu, porém, que a expansão exige investimentos em infraestrutura, formação de professores e adequações curriculares para que a ampliação da jornada esteja associada a uma educação de maior qualidade e conectada aos interesses dos estudantes e ao mundo do trabalho.

“A gente, na verdade, vai aprender juntos como fazer essa expansão para que o tempo integral continue sendo melhor do ponto de vista da proficiência do que o tempo parcial”, disse.

Barchini também afirmou que a meta do governo é ampliar a oferta para todos os estudantes que desejarem estudar em tempo integral, embora reconheça que nem todos terão essa demanda.

Agenda no Recife

O ministro da Educação, Leonardo Barchini, visitou a Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), onde se reuniu com pesquisadores e conheceu as novas instalações da Casa Brasil IBGE, espaço que integra dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aos acervos históricos e culturais da instituição.

Durante a visita, Barchini também conheceu o Laborarte, onde, desde 2025, são restauradas peças que irão compor a nova exposição do Museu do Homem do Nordeste.

Às 14h, o ministro segue para a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Na instituição, visitará as obras de reforma, recuperação e complementação do Centro de Convenções, além do Laboratório de Diesel Verde e Combustível Sustentável para Aviação e do Hospital das Clínicas.