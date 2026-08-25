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UPE vai construir sede definitiva do Campus Caruaru com investimento de R$ 62 milhões

Nova unidade será erguida no bairro Nova Caruaru, às margens da BR-104, com 12,5 mil m² de área construída e previsão de conclusão em 14 meses

Por JC Publicado em 25/08/2026 às 18:04
UPE vai construir sede definitiva do Campus Caruaru com investimento de R$ 62 milhões
UPE vai construir sede definitiva do Campus Caruaru com investimento de R$ 62 milhões - Instagram @upeofciial_/Reprodução

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A Universidade de Pernambuco (UPE) assinou a ordem de serviço para a construção da sede definitiva do Campus Caruaru, no Agreste pernambucano. A obra terá investimento de R$ 62,36 milhões e será realizada em um terreno localizado na Avenida Marielle Franco, no bairro Nova Caruaru, às margens da BR-104.

A nova estrutura terá 12.583 m² de área construída. De acordo com a UPE, a previsão é de que a obra seja concluída em 14 meses, dentro de um contrato com vigência de 20 meses.

A execução ficará a cargo da CPM Construtora Ltda., com acompanhamento da Companhia Estadual de Habitação e Obras (CEHAB).

O projeto prevê salas de aula, laboratórios voltados às áreas de computação, inovação e saúde, auditório, biblioteca com espaços de estudo e áreas de convivência acadêmica. A estrutura também foi projetada com critérios de acessibilidade, sustentabilidade e segurança.

Segundo a universidade, a nova sede deverá permitir a ampliação da oferta de cursos e o desenvolvimento de novos projetos acadêmicos no Agreste.

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