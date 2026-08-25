UFPE sobe duas posições no Brasil e segue entre as mil melhores do mundo
Universidade Federal de Pernambuco aparece na 13ª posição no Brasil e na 10ª colocação entre as instituições federais de ensino superior (Ifes)
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A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) avançou duas posições entre as universidades brasileiras no Academic Ranking of World Universities (ARWU) 2026, conhecido como Ranking de Xangai.
A instituição aparece na 13ª posição no Brasil e na 10ª colocação entre as instituições federais de ensino superior (Ifes). No ranking mundial, a UFPE está na faixa entre a 901ª e a 1.000ª colocação.
Na América Latina, a universidade ocupa a 20ª posição. Em comparação com a edição anterior, a UFPE subiu uma posição na região e também uma posição entre as universidades federais.
UFPE mantém presença entre as mil melhores
Com a classificação deste ano, a UFPE mantém presença entre as mil universidades mais bem colocadas do mundo pelo Ranking de Xangai.
O Academic Ranking of World Universities é elaborado pela Shanghai Ranking Consultancy e utiliza seis indicadores objetivos para avaliar as instituições de ensino superior.
Entre os critérios estão o desempenho de ex-alunos e pesquisadores vencedores do Nobel ou da Medalha Fields, a quantidade de pesquisadores altamente citados e a produção científica das universidades.
O ranking também considera artigos publicados nas áreas de Natureza e Ciências, trabalhos indexados em bases internacionais e o desempenho acadêmico por pesquisador.
Painel reúne histórico dos rankings da UFPE
A evolução da UFPE nas avaliações nacionais e internacionais pode ser acompanhada pelo Painel Institucional de Avaliação e Rankings da universidade. A ferramenta reúne resultados de diferentes rankings e permite consultar a trajetória histórica da instituição.
O Painel Institucional de Avaliação e Rankings da UFPE pode ser acessado através do link: https://cigdaiufpe.shinyapps.io/ava_externa/.