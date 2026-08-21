Madre Pre College: conheça o campus exclusivo que prepara para a universidade e mercado de trabalho

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Iniciativa entra em operação a partir de 2027, e propõe um novo modelo de Ensino Médio, preparando os alunos para a universidade e mercado de trabalho

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Em uma proposta pioneira, o Colégio Madre de Deus lança o Madre Pre College, previsto para ser lançado no início do ano letivo de 2027. Funcionando como um campus exclusivo, o espaço recebe estudantes da 3ª série do Ensino Médio para uma preparação voltada para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), assim como a rotina universitária e o mercado de trabalho.

O novo campus ficará localizado ao lado da unidade 2 do colégio, na Zona Sul do Recife, onde a estrutura será dedicada a essa última etapa do Ensino Médio. A proposta é estimular ainda mais a autonomia e protagonismo dos estudantes, antes mesmo do ingresso na universidade e na vida profissional.

Segundo Gerez Figueiredo, CEO do Colégio Madre de Deus, a criação desse novo campus com proposta diferenciada vem a partir da necessidade de acompanhar as transformações que já aconteceram na universidade, no mercado de trabalho e também na vida dos jovens.

"Hoje, preparar um estudante apenas para o vestibular já não é suficiente. Ele também precisa desenvolver autonomia, capacidade de tomar decisões, organização, maturidade emocional e clareza sobre seus próximos passos. O Madre Pre College nasce justamente dessa percepção: além de continuar buscando os melhores resultados nos principais vestibulares, criar uma experiência de transição entre a escola e a vida universitária e adulta", justifica.

A formação para a vida prática também faz parte da proposta do Madre. Os estudantes do Ensino Médio participam da Turma de Negócios, com experiências que aproximam os jovens do universo do empreendedorismo, da gestão e da tomada de decisões. A grade também contempla Educação Financeira, desenvolvendo conhecimentos essenciais para que façam escolhas mais conscientes, responsáveis e autônomas no presente e no futuro.

Ecossistema de aprendizagem

O papel do último ano escolar é potencializado com a chegada do Madre Pre College. Isso porque, além de preparação para o Enem, a unidade também se debruça sobre os principais vestibulares do Brasil e do exterior, ampliando as possibilidades da vida acadêmica após a formação.

Por outro lado, o campus também bebe da fonte de salas modelo Harvard, baseadas em arquitetura, negócios e empreendedorismo. Assim, a estrutura tradicional da escola dá espaço a uma dinâmica de autonomia e independência, mais próximo do que o estudante irá encontrar na universidade.

Imagem ilustrativa da sala de aula do Madre Pre College - Divulgação

Na prática, salas digitais e quadros aliados à tecnologia de Inteligência Artificial fazem parte do dia a dia na sala de aula. A sala de aula deixa de ser um espaço apenas de explicação, e provoca o aluno ao debate e discussão com outros colegas.

Além disso, espaços de convivência, cabines para estudo, ambientes voltados para projetos também estarão disponíveis para uso.

Saúde também é prioridade

Pensando no bem-estar do aluno, Madre Pre College contará com academia no novo campus - Divulgação

A 3ª série do Ensino Médio é conhecida por ser um período de pressão, desafios, provas e conquistas. Por isso, a discussão em volta da saúde mental neste período é essencial - e, no Colégio Madre de Deus, ganha resultados imediatos no Madre Pre College. Pensando nisso, o novo campus terá academia, propondo um equilíbrio entre a rotina de estudos e o bem-estar do estudante.

"A proposta é trabalhar o bem-estar de forma integrada à rotina do estudante, especialmente em um período que costuma trazer muita pressão em relação ao vestibular e às escolhas profissionais", continua Gerez Figueiredo.

Para isso, os estudantes contarão com acompanhamento socioemocional, ações de orientação e prevenção, além do incentivo à atividade física. O objetivo é ajudar o estudante a buscar bons resultados acadêmicos sem perder de vista sua saúde, seu equilíbrio e sua qualidade de vida.

Pioneirismo para 2027

Imagem conceitual do novo Madre Pre College - Divulgação

Com estreia para 2027, a expectativa do Colégio Madre de Deus é consolidar o Pre College como uma referência para a 3ª série do Ensino Médio. "Queremos mostrar que é possível unir excelência acadêmica, preparação para grandes universidades e desenvolvimento pessoal em uma mesma proposta educacional", finaliza o CEO da instituição.

Para além dos muros da escola, os impactos desse tipo de ensino e estrutura irão formar os profissionais e indivíduos do futuro: jovens mais autônomos, responsáveis e preparados para lidar com desafios. Essas são competências que terão impacto não apenas na universidade, mas também nas relações, na carreira e na vida adulta.

