Como o Saber Viver prepara alunos para o Enem desde os primeiros anos escolares
Com 96,5% de aprovação no Enem 2025, escola atribui desempenho a acompanhamento contínuo, preparação acadêmica e atenção individual aos alunos
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O desempenho dos estudantes do Colégio Saber Viver no Enem 2025 é apresentado pela instituição como resultado de um processo que começa antes da chegada ao Ensino Médio. Segundo a escola orgulhosamente, 96,5% dos alunos que participaram da avaliação obtiveram aprovação, enquanto o colégio ficou entre as cinco escolas mais bem colocadas de Pernambuco quando consideradas as unidades com o mesmo nome em conjunto.
Para George Queiroga, diretor pedagógico do Ensino Fundamental 2 e do Ensino Médio do Colégio Saber Viver, o resultado está relacionado a uma proposta de formação construída ao longo da trajetória escolar, e não apenas à preparação concentrada nos últimos anos. "O Enem é uma avaliação em larga escala que tem um aspecto cultural e social muito importante. Ele trabalha muito a questão da vivência cultural do estudante, os aspectos, conceitos, o que ele consegue enxergar enquanto sociedade, o posicionamento crítico, a cidadania e a responsabilidade digital", afirma George.
A prova também impõe uma exigência prática: administrar o tempo disponível para resolver um grande volume de questões. O desempenho, segundo o diretor, depende da combinação entre repertório acumulado e capacidade de aplicá-lo dentro das condições da avaliação. Na escola, a preparação é apresentada como parte de uma construção iniciada nos anos iniciais e aprofundada conforme o aluno avança pelos diferentes segmentos. A ideia é chegar ao Ensino Médio com conhecimentos consolidados e maior familiaridade com diferentes formatos de avaliação.
O modelo adotado pelo Colégio Saber Viver envolve avaliações e diagnósticos ao longo da trajetória escolar. Em vez de concentrar a preparação para exames no Ensino Médio, a proposta é acompanhar a evolução do aluno durante as diferentes etapas. George explica que esse trabalho permite identificar necessidades específicas e ajustar as estratégias pedagógicas ao longo do percurso. "A gente não deixa aquele desejo do estudante chegar no Ensino Médio para encontrar a melhor equipe do Colégio Saber Viver. Nós temos as melhores equipes em cada um dos segmentos", avalia.
O acompanhamento inclui avaliações, simulados e ferramentas voltadas à adaptação do processo de aprendizagem. A intensidade e o formato dessas atividades variam de acordo com a idade e a etapa escolar. Segundo o diretor, o objetivo é evitar que o estudante tenha contato com determinadas metodologias apenas quando começa a se aproximar dos exames de ingresso no Ensino Superior. O contato progressivo com avaliações e diferentes estratégias busca tornar essas experiências parte da rotina escolar.
Entre os recursos utilizados pela instituição estão plataformas adaptativas de aprendizagem, ecossistemas educacionais, avaliações periódicas e simulados.
Resultado não se resume às carreiras mais disputadas
Embora os resultados em cursos de alta concorrência costumem receber maior atenção quando são divulgados os desempenhos de escolas, o diretor do Saber Viver afirma que a preparação não é orientada exclusivamente para esse tipo de resultado. George defende que o trabalho pedagógico precisa acompanhar as escolhas individuais dos estudantes, inclusive quando elas não correspondem aos cursos tradicionalmente associados às maiores notas de corte ou maior exposição pública.
Para o diretor, uma preparação adequada deve permitir que o aluno avalie suas possibilidades sem abandonar um projeto acadêmico ou profissional por receio de não conseguir aprovação em determinada carreira. "Nós investimos num objetivo, num projeto de vida", ressalta.
Logo, o desempenho em uma prova é tratado como uma etapa de um percurso mais amplo. O ingresso em uma universidade aparece como uma das possibilidades de concretização desse processo, mas a escolha do curso e a adaptação à formação também fazem parte da avaliação da trajetória. "A conquista seria a culminância desse processo: conseguir ingressar na universidade e estar feliz. E aí você tem a junção de tudo que se espera do estudante", avalia George.
A instituição também considera relevantes áreas que nem sempre recebem a mesma exposição pública atribuída a cursos mais concorridos. Ciências Humanas, Ciências Sociais, Ciências da Natureza e Linguagens, segundo o diretor, integram o conjunto de conhecimentos trabalhados ao longo da formação.
Desempenho envolve preparação acadêmica e emocional
O resultado de 96,5% de aprovação entre os estudantes do Colégio Saber Viver que realizaram o Enem 2025 é apontado por Queiroga como um indicador do trabalho desenvolvido pela instituição. Segundo ele, o resultado ficou próximo da expectativa construída pela equipe a partir do acompanhamento dos alunos.
O diretor atribui parte da preparação ao trabalho conjunto de professores, psicólogos, psicopedagogos, orientadores de área, coordenação e demais profissionais envolvidos no acompanhamento escolar. "Nós conhecemos o time que temos e conhecemos os atores do processo, que são os estudantes, que serão submetidos à avaliação. Eles foram bem preparados", avaliou.
Além do domínio dos conteúdos, a escola considera o estado emocional dos alunos como um componente que pode interferir no desempenho em avaliações de alta exigência. A preparação, segundo George, precisa incluir atenção às condições individuais de cada estudante. "Estudantes que são brilhantes podem ter o rendimento comprometido se emocionalmente não estiverem bem."
A experiência dos profissionais, porém, é combinada com a necessidade de compreender as diferenças entre os estudantes. Para o diretor, não existe uma única maneira de preparar todos os alunos para uma avaliação. "As pessoas, por natureza, são diferentes. E se a gente conseguir entender a pessoa em sua inteireza, ou seja, nas suas diferentes dimensões, nós estaremos no caminho certo", avalia George.