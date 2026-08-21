Como o Saber Viver prepara alunos para o Enem desde os primeiros anos escolares

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O desempenho dos estudantes do Colégio Saber Viver no Enem 2025 é apresentado pela instituição como resultado de um processo que começa antes da chegada ao Ensino Médio. Segundo a escola orgulhosamente, 96,5% dos alunos que participaram da avaliação obtiveram aprovação, enquanto o colégio ficou entre as cinco escolas mais bem colocadas de Pernambuco quando consideradas as unidades com o mesmo nome em conjunto.

Para George Queiroga, diretor pedagógico do Ensino Fundamental 2 e do Ensino Médio do Colégio Saber Viver, o resultado está relacionado a uma proposta de formação construída ao longo da trajetória escolar, e não apenas à preparação concentrada nos últimos anos. "O Enem é uma avaliação em larga escala que tem um aspecto cultural e social muito importante. Ele trabalha muito a questão da vivência cultural do estudante, os aspectos, conceitos, o que ele consegue enxergar enquanto sociedade, o posicionamento crítico, a cidadania e a responsabilidade digital", afirma George.

A prova também impõe uma exigência prática: administrar o tempo disponível para resolver um grande volume de questões. O desempenho, segundo o diretor, depende da combinação entre repertório acumulado e capacidade de aplicá-lo dentro das condições da avaliação. Na escola, a preparação é apresentada como parte de uma construção iniciada nos anos iniciais e aprofundada conforme o aluno avança pelos diferentes segmentos. A ideia é chegar ao Ensino Médio com conhecimentos consolidados e maior familiaridade com diferentes formatos de avaliação.

O modelo adotado pelo Colégio Saber Viver envolve avaliações e diagnósticos ao longo da trajetória escolar. Em vez de concentrar a preparação para exames no Ensino Médio, a proposta é acompanhar a evolução do aluno durante as diferentes etapas. George explica que esse trabalho permite identificar necessidades específicas e ajustar as estratégias pedagógicas ao longo do percurso. "A gente não deixa aquele desejo do estudante chegar no Ensino Médio para encontrar a melhor equipe do Colégio Saber Viver. Nós temos as melhores equipes em cada um dos segmentos", avalia.

George Queiroga, diretor pedagógico do Fundamental 2 e Ensino Médio do Colégio Saber Viver - JUNIOR SOUZA/ JC IMAGEM

O acompanhamento inclui avaliações, simulados e ferramentas voltadas à adaptação do processo de aprendizagem. A intensidade e o formato dessas atividades variam de acordo com a idade e a etapa escolar. Segundo o diretor, o objetivo é evitar que o estudante tenha contato com determinadas metodologias apenas quando começa a se aproximar dos exames de ingresso no Ensino Superior. O contato progressivo com avaliações e diferentes estratégias busca tornar essas experiências parte da rotina escolar.

Entre os recursos utilizados pela instituição estão plataformas adaptativas de aprendizagem, ecossistemas educacionais, avaliações periódicas e simulados.

Resultado não se resume às carreiras mais disputadas

Embora os resultados em cursos de alta concorrência costumem receber maior atenção quando são divulgados os desempenhos de escolas, o diretor do Saber Viver afirma que a preparação não é orientada exclusivamente para esse tipo de resultado. George defende que o trabalho pedagógico precisa acompanhar as escolhas individuais dos estudantes, inclusive quando elas não correspondem aos cursos tradicionalmente associados às maiores notas de corte ou maior exposição pública.

Para o diretor, uma preparação adequada deve permitir que o aluno avalie suas possibilidades sem abandonar um projeto acadêmico ou profissional por receio de não conseguir aprovação em determinada carreira. "Nós investimos num objetivo, num projeto de vida", ressalta.

Fachada do Colégio Saber Viver - JUNIOR SOUZA/ JC IMAGEM

Logo, o desempenho em uma prova é tratado como uma etapa de um percurso mais amplo. O ingresso em uma universidade aparece como uma das possibilidades de concretização desse processo, mas a escolha do curso e a adaptação à formação também fazem parte da avaliação da trajetória. "A conquista seria a culminância desse processo: conseguir ingressar na universidade e estar feliz. E aí você tem a junção de tudo que se espera do estudante", avalia George.

A instituição também considera relevantes áreas que nem sempre recebem a mesma exposição pública atribuída a cursos mais concorridos. Ciências Humanas, Ciências Sociais, Ciências da Natureza e Linguagens, segundo o diretor, integram o conjunto de conhecimentos trabalhados ao longo da formação.

Desempenho envolve preparação acadêmica e emocional

O resultado de 96,5% de aprovação entre os estudantes do Colégio Saber Viver que realizaram o Enem 2025 é apontado por Queiroga como um indicador do trabalho desenvolvido pela instituição. Segundo ele, o resultado ficou próximo da expectativa construída pela equipe a partir do acompanhamento dos alunos.

Desempenho no Enem 2025 destaca preparação contínua do Colégio Saber Viver - JUNIOR SOUZA/ JC IMAGEM

O diretor atribui parte da preparação ao trabalho conjunto de professores, psicólogos, psicopedagogos, orientadores de área, coordenação e demais profissionais envolvidos no acompanhamento escolar. "Nós conhecemos o time que temos e conhecemos os atores do processo, que são os estudantes, que serão submetidos à avaliação. Eles foram bem preparados", avaliou.

Além do domínio dos conteúdos, a escola considera o estado emocional dos alunos como um componente que pode interferir no desempenho em avaliações de alta exigência. A preparação, segundo George, precisa incluir atenção às condições individuais de cada estudante. "Estudantes que são brilhantes podem ter o rendimento comprometido se emocionalmente não estiverem bem."

A experiência dos profissionais, porém, é combinada com a necessidade de compreender as diferenças entre os estudantes. Para o diretor, não existe uma única maneira de preparar todos os alunos para uma avaliação. "As pessoas, por natureza, são diferentes. E se a gente conseguir entender a pessoa em sua inteireza, ou seja, nas suas diferentes dimensões, nós estaremos no caminho certo", avalia George.