"É uma questão seríssima", alerta especialista sobre julgamento da Meta por vício em redes sociais

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Maria Inês Fini avaliou à Rádio Jornal os riscos do acesso de crianças e adolescentes às redes sociais e defendeu medidas efetivas de proteção

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A Meta, empresa responsável por plataformas como Facebook, Instagram e WhatsApp, começou a ser julgada na última terça-feira (18), nos Estados Unidos, em um processo que acusa a companhia de desenvolver recursos capazes de estimular deliberadamente o uso excessivo das redes sociais por crianças e adolescentes. A ação também questiona a proteção oferecida ao público jovem diante dos riscos associados às plataformas.

O caso envolve uma junção de estados americanos e pode estabelecer novos parâmetros para o funcionamento de redes sociais voltadas a crianças e adolescentes. Os autores da ação acusam a empresa de utilizar mecanismos como rolagem contínua e reprodução automática de vídeos para manter os usuários conectados, além de não informar adequadamente os riscos associados aos produtos.

Em entrevista ao programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal, a professora, doutora em Educação, pedagoga e ex-presidente do Inep Maria Inês Fini avaliou que os riscos do acesso livre às redes sociais por crianças e adolescentes já são conhecidos e exigem medidas de proteção.

“Não é uma brincadeira, é uma questão seríssima, uma questão muito delicada, porque para você proibir o uso, quer dizer, você vai ter um problema social, um problema moral e um problema ético a ser enfrentado”, afirmou.

Especialista alerta para efeitos do acesso livre às redes

Segundo Maria Inês, os problemas não estão necessariamente no celular como ferramenta tecnológica, mas no acesso sem controle às redes sociais. Ela destacou riscos relacionados ao assédio e ao mecanismo de recompensa imediata proporcionado pelas plataformas.

“O acesso a redes por crianças e adolescentes já está comprovado os danos neurobiológicos, acima de tudo o acesso a assédio extremamente perigoso”, afirmou.

A especialista também explicou que o mecanismo de gratificação imediata das redes pode contribuir para a criação de um comportamento compulsivo. Segundo ela, a tecnologia pode ser utilizada no ambiente escolar como ferramenta pedagógica, desde que haja orientação e controle, mas o acesso irrestrito às redes sociais representa outro tipo de problema.

Maria Inês defende medidas efetivas de proteção

Ao comentar o debate sobre regulação das plataformas, a ex-presidente do Inep afirmou que considera necessário assumir o caráter restritivo de medidas voltadas à proteção de crianças e adolescentes.

“Eu acho que é censura sim, e que nós temos que assumir que é censura sim. A censura nesse sentido, é a proteção”, declarou.

Para Maria Inês, a responsabilidade pela proteção não pode ficar apenas com as famílias. Ela defendeu uma atuação conjunta entre pais, escolas e sociedade, além de medidas capazes de limitar o funcionamento dos mecanismos que estimulam o uso contínuo das plataformas.

ECA Digital precisa sair do papel

A especialista também avaliou o papel do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) Digital no enfrentamento do problema. Para ela, a legislação representa um avanço, mas precisa ser transformada em ações concretas.

“O ECA digital foi um avanço, da mesma maneira que o ECA original foi um avanço, só que nós precisamos transformar essas leis em ações concretas”, afirmou.

Maria Inês destacou ainda que o debate sobre proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital precisa ultrapassar governos e disputas políticas. Na avaliação dela, a sociedade precisa construir mecanismos efetivos para enfrentar os riscos associados ao uso das redes.

Confira a entrevista na íntegra