Carla Alexandre: Upskilling e reskilling - quem prepara os professores para a era da IA?

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A própria UNESCO aponta a necessidade de desenvolver competências específicas para professores na era da inteligência artificial (IA)

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Há coisas que ensinamos às crianças quase sem perceber. Antes de atravessar a rua, olhamos para os dois lados; não conversamos com estranhos; cuidamos dos nossos pertences. São orientações simples, repetidas ao longo de gerações, que ajudam a construir autonomia e segurança para a vida em sociedade.

Mas, à medida que parte cada vez maior dessa vida se desloca para o ambiente digital, esse repertório precisa ser ampliado. As regras continuam necessárias, mas já não dão conta de todas as situações às quais crianças e adolescentes estão expostos.

Nesse espaço, uma provocação entre colegas pode ultrapassar os limites de uma conversa privada e alcançar centenas de pessoas; uma fotografia pode ser compartilhada sem autorização, manipulada ou transformada em algo que nunca aconteceu.

A inteligência artificial amplia ainda mais esse cenário, ao tornar mais acessível a capacidade de produzir, alterar e disseminar conteúdos em uma escala que desafia nossos antigos parâmetros de convivência.

É nesse contexto que a educação digital deixa de ser um complemento e passa a fazer parte da própria formação para a vida em sociedade. Segundo a TIC Educação 2024, do Cetic.br, 43% dos professores brasileiros do Ensino Fundamental

Médio já utilizaram ferramentas de inteligência artificial generativa na preparação de conteúdos didáticos. Entre os estudantes usuários de internet, 37% afirmaram utilizar essas ferramentas para pesquisas relacionadas a atividades escolares, percentual que chega a 70% entre os alunos do Ensino Médio. Ainda assim, apenas 19% disseram ter conversado com seus professores sobre como utilizar aplicações de IA em atividades escolares.

JC Educação - JAILTON JR./JC IMAGEM

A inteligência artificial já faz parte das práticas de professores e estudantes, mas a formação para compreender seus usos, limites e consequências ainda não acompanha a mesma velocidade. Isso aparece também na educação para o uso responsável dessas ferramentas, já que apenas 33% dos estudantes disseram ter recebido orientação dos professores para verificar se textos, imagens ou vídeos produzidos por IA continham erros, informações falsas ou preconceituosas.

Não podemos esperar que professores orientem crianças e jovens diante de tecnologias que estão transformando a própria maneira de ensinar sem oferecer a esses profissionais oportunidades de atualização, experimentação e reflexão sobre suas práticas.

É nesse sentido que upskilling e reskilling, termos mais familiares ao cenário corporativo, ganham importância na educação, não como uma corrida para aprender a operar cada nova ferramenta que surge, mas como um processo contínuo de desenvolvimento de competências capaz de acompanhar as mudanças no ambiente em que professores e estudantes aprendem.

A própria UNESCO aponta a necessidade de desenvolver competências específicas para professores na era da inteligência artificial, que vão além do domínio técnico e envolvem ética, pedagogia e desenvolvimento profissional.

Essa perspectiva também atravessa a atuação do CESAR no campo educacional, onde desenvolvemos soluções e iniciativas de formação para diferentes contextos de aprendizagem, reforçando minha convicção de que o professor não precisa se tornar especialista em IA, mas ter repertório para compreender seus impactos, reconhecer riscos, estabelecer limites e ajudar o estudante a construir autonomia.

*Carla Alexandre, gerente de soluções educacionais do CESAR