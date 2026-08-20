Carla Alexandre: Upskilling e reskilling - quem prepara os professores para a era da IA?
A própria UNESCO aponta a necessidade de desenvolver competências específicas para professores na era da inteligência artificial (IA)
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Há coisas que ensinamos às crianças quase sem perceber. Antes de atravessar a rua, olhamos para os dois lados; não conversamos com estranhos; cuidamos dos nossos pertences. São orientações simples, repetidas ao longo de gerações, que ajudam a construir autonomia e segurança para a vida em sociedade.
Mas, à medida que parte cada vez maior dessa vida se desloca para o ambiente digital, esse repertório precisa ser ampliado. As regras continuam necessárias, mas já não dão conta de todas as situações às quais crianças e adolescentes estão expostos.
Nesse espaço, uma provocação entre colegas pode ultrapassar os limites de uma conversa privada e alcançar centenas de pessoas; uma fotografia pode ser compartilhada sem autorização, manipulada ou transformada em algo que nunca aconteceu.
A inteligência artificial amplia ainda mais esse cenário, ao tornar mais acessível a capacidade de produzir, alterar e disseminar conteúdos em uma escala que desafia nossos antigos parâmetros de convivência.
É nesse contexto que a educação digital deixa de ser um complemento e passa a fazer parte da própria formação para a vida em sociedade. Segundo a TIC Educação 2024, do Cetic.br, 43% dos professores brasileiros do Ensino Fundamental
Médio já utilizaram ferramentas de inteligência artificial generativa na preparação de conteúdos didáticos. Entre os estudantes usuários de internet, 37% afirmaram utilizar essas ferramentas para pesquisas relacionadas a atividades escolares, percentual que chega a 70% entre os alunos do Ensino Médio. Ainda assim, apenas 19% disseram ter conversado com seus professores sobre como utilizar aplicações de IA em atividades escolares.
A inteligência artificial já faz parte das práticas de professores e estudantes, mas a formação para compreender seus usos, limites e consequências ainda não acompanha a mesma velocidade. Isso aparece também na educação para o uso responsável dessas ferramentas, já que apenas 33% dos estudantes disseram ter recebido orientação dos professores para verificar se textos, imagens ou vídeos produzidos por IA continham erros, informações falsas ou preconceituosas.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Não podemos esperar que professores orientem crianças e jovens diante de tecnologias que estão transformando a própria maneira de ensinar sem oferecer a esses profissionais oportunidades de atualização, experimentação e reflexão sobre suas práticas.
É nesse sentido que upskilling e reskilling, termos mais familiares ao cenário corporativo, ganham importância na educação, não como uma corrida para aprender a operar cada nova ferramenta que surge, mas como um processo contínuo de desenvolvimento de competências capaz de acompanhar as mudanças no ambiente em que professores e estudantes aprendem.
A própria UNESCO aponta a necessidade de desenvolver competências específicas para professores na era da inteligência artificial, que vão além do domínio técnico e envolvem ética, pedagogia e desenvolvimento profissional.
Essa perspectiva também atravessa a atuação do CESAR no campo educacional, onde desenvolvemos soluções e iniciativas de formação para diferentes contextos de aprendizagem, reforçando minha convicção de que o professor não precisa se tornar especialista em IA, mas ter repertório para compreender seus impactos, reconhecer riscos, estabelecer limites e ajudar o estudante a construir autonomia.
*Carla Alexandre, gerente de soluções educacionais do CESAR