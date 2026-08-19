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Enem e Educação | Notícia

Jornada Bett Nordeste debate parceria entre escola e família

Debate mediado pela jornalista do JC Mirella Araujo reuniu especialistas para discutir de que modo a aproximação entre escola e família pode ocorrer

Por Fagner Clemente Publicado em 19/08/2026 às 18:49
Jornada Bett Nordeste debate parceria entre escola e família
Jornada Bett Nordeste debate parceria entre escola e família - Fagner Clemente/JC

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A comunicação entre escola, alunos e famílias foi tema do debate “Aprendizagem em ação: o que acontece quando escola e família caminham juntas?”, realizado nesta quarta-feira (19), durante a Jornada Bett Nordeste, no Recife. A conversa foi mediada por Mirella Araujo, jornalista do Jornal do Commercio e titular da coluna Enem e Educação.

Entre os participantes estiveram a consultora educacional Bete Rodrigues, da Disciplina Positiva Brasil Consultoria Ltda., e Leonardo Xavier, coordenador pedagógico bilíngue do Centro de Educação Integrada. Os especialistas discutiram os desafios da comunicação entre responsáveis, estudantes e profissionais da educação.

Bete Rodrigues defendeu que os profissionais das escolas estejam preparados para conduzir conversas difíceis com as famílias e destacou a importância do atendimento individualizado, com a participação do estudante.

“Eles estão enxergando esse ser humano e estão conversando ali porque querem o melhor para aquele ser humano. Querem juntos focar em soluções e não focar só no problema”, afirmou.

Segundo a consultora, reuniões escolares também podem afastar responsáveis quando existe o receio de constrangimento ou julgamento. Para ela, pais e responsáveis podem deixar de participar desses momentos por medo de serem comparados, humilhados ou considerados incapazes.

Comunicação precisa incluir o estudante

Leonardo Xavier também destacou a necessidade de considerar o estudante como parte da comunicação entre escola e família. Para o coordenador, as dificuldades podem surgir quando os adultos não levam em conta o contexto em que crianças e adolescentes estão inseridos.

A Jornada Bett Nordeste tem como tema central “Inteligências em ação: experiências que transformam a educação” e reúne gestores, professores, especialistas e representantes do poder público para discutir os desafios da educação básica.

O evento acontece nesta quarta (19) e quinta-feira (20), no Recife Expo Center, com mais de 70 palestrantes e três auditórios de programação.

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