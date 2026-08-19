JC Educação, Educa e Bett Brasil debatem o futuro seguro nas escolas

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O crescimento exponencial do acesso às telas e a integração da Inteligência Artificial (IA) no cotidiano dos estudantes foram temas debatidos

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A transformação digital na rotina das famílias e nas escolas trouxe não apenas ferramentas inovadoras de ensino, mas desafios complexos que exigiram respostas rápidas de educadores e especialistas na área de segurança. Para debater esse cenário, a quarta edição do JC Educação promoveu, ontem (19), o seminário "Cyberbullying, IA e Crimes Digitais". A iniciativa consolidou uma parceria com a Bett Brasil – maior evento de inovação e tecnologia para a educação da América Latina – e contou com o apoio da Educa, da Jornada Bett e da Prefeitura do Recife.

O encontro presencial aconteceu no Auditório Graça Araújo, no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, e integrou a programação da Jornada Bett Nordeste, que teve sequência no Expo Center Recife.

O crescimento exponencial do acesso às telas e a integração da Inteligência Artificial (IA) no cotidiano dos estudantes acenderam um alerta constante. Preparar o aluno exigiu mais do que o desenvolvimento intelectual; demandou um forte trabalho de habilidades socioemocionais para lidar com as interações do mundo hiperconectado.

O debate ocorreu em um momento crucial para a legislação brasileira, que vinha fechando o cerco contra a impunidade na internet. A sociedade acompanhou o avanço de marcos regulatórios fundamentais, a exemplo da "Lei Felca" (Estatuto Digital da Criança e do Adolescente - Lei nº 15.211/2025). A norma englobou a proteção de menores de 18 anos em ambientes virtuais, criando mecanismos de verificação e cobrando responsabilidade direta das plataformas digitais e desenvolvedores.

Somado a isso, a vigência da Lei 14.811/2024 incluiu oficialmente o bullying e o cyberbullying no Código Penal brasileiro. Com as novas regras, a intimidação sistemática virtual deixou de ser apenas um desvio de conduta para se tornar crime. As escolas, portanto, ganharam uma responsabilidade redobrada na mediação e prevenção desses conflitos.

Para garantir uma abordagem completa, o JC Educação estruturou um time de convidados com diferentes perspectivas sobre a vivência digital dos jovens. A mediação do painel foi feita por Mirella Araújo, titular da coluna JC Educação, que reforçou a necessidade de discutir prevenção, enfrentamento ao cyberbullying e o uso responsável da IA. Um caderno especial sobre o encontro será publicado na edição do JC desta sexta-feira (21).

O time de palestrantes incluiu

Carla Alexandre: PhD em Educação Tecnológica e gestora de Soluções Educacionais no CESAR/Porto Digital.

Mayara Thais de Castro: policial federal (DELECIBER/DRPJ/SR/PF/PE) e instrutora do Programa Guardiões da Infância.

Jaime Ribeiro: escritor, especialista em inteligência artificial e CEO da Educa.

O evento contou com o patrocínio do Colégio CBV, Colégio GGE, Colégio Madre de Deus, Colégio Saber Viver, Escola Eleva, Fits - Faculdade Tiradentes, Unit - Centro Universitário Tiradentes e Senac.