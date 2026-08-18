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Enem e Educação | Notícia

Recife abre seleção simplificada para contratação de Professores II para a Rede Municipal de Ensino

A seleção será realizada em etapa única, de caráter classificatório e eliminatório, com análise de títulos e experiência profissional

Por JC Publicado em 18/08/2026 às 10:15
Desde o último concurso público, foram nomeados 2.595 professores, sendo 2.149 Professores I e 446 Professores II
Desde o último concurso público, foram nomeados 2.595 professores, sendo 2.149 Professores I e 446 Professores II - Edson Holanda/Arquivo PCR

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A Secretaria de Educação do Recife (Seduc) anuniciou, nessa segunda-feira (17), a abertura da seleção simplificada de 60 Professores II para atuação na Rede Municipal de Ensino.

A seleção será realizada em etapa única, de caráter classificatório e eliminatório, com análise de títulos e experiência profissional, conforme critérios e requisitos que serão estabelecidos no edital.

Do total de vagas, 30 serão destinadas à disciplina de Língua Portuguesa, 15 para Ciências e outras 15 para Matemática. Os profissionais selecionados terão carga horária de 270 horas-aula e remuneração de R$ 6.939,00.

"A seleção simplificada é uma resposta objetiva a essa nova necessidade. Vamos trabalhar com celeridade para concluir o processo e garantir os profissionais necessários nas nossas escolas, mantendo o compromisso da gestão com a qualidade do ensino e com os nossos estudantes", afirmou o secretário de Educação do Recife em exercício, Felipe Bernardo.

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Concurso ainda vingente

Segundo a pasta, "é justamente para atender às áreas em que o cadastro de reserva do concurso foi zerado que a nova seleção simplificada será realizada".

Ao mesmo tempo, o concurso público realizado em 2023 para a categoria, permanece vigente e os candidatos classificados que ainda integram as listas de disciplinas com cadastro de reserva disponível continuarão sendo convocados, conforme a necessidade da Rede Municipal de Ensino e a disponibilidade de vagas.

"Dessa forma, a seleção temporária não substitui o aproveitamento dos candidatos aprovados no concurso público vigente. A medida tem como objetivo garantir a continuidade e a qualidade do atendimento educacional nas áreas em que o cadastro de reserva já foi zerado, assegurando profissionais para as escolas de acordo com as necessidades identificadas pela Secretaria de Educação", informou a gestão municipal. 

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