Estudantes do Recife conquistam dois prêmios no Festival de Cinema de Gramado

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Este é o segundo ano consecutivo em que estudantes da Rede Municipal de Ensino do Recife participam da Mostra Educavídeo, em Gramado

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Estudantes da Rede Municipal de Ensino do Recife levaram suas histórias para as telas e conquistaram dois prêmios no Festival de Cinema de Gramado 2026, um dos mais tradicionais eventos cinematográficos do país. O evento segue até o próximo sábado (22).

Os jovens participaram da produção dos filmes, com atuação em roteiros, gravações e outras etapas, e foram reconhecidos pela produção audiovisual desenvolvida nas escolas públicas. Este é o segundo ano consecutivo em que estudantes da Rede Municipal de Ensino do Recife participam da Mostra Educavídeo, na categoria Ensino Fundamental, levando a Gramado curtas-metragens produzidos nas escolas.

Representaram o Recife estudantes das Escolas Municipais de Tempo Integral (EMTI) Reitor João Alfredo e Maria Sampaio de Lucena, em uma experiência que uniu educação, audiovisual, criatividade e protagonismo estudantil.

Melhor Edição e Melhor Roteiro

O resultado foi ainda mais especial para a EMTI Reitor João Alfredo. O estudante Arthur Campos, diretor do curta “Reitor João Alfredo”, conquistou os prêmios de Melhor Edição e Melhor Roteiro. A trajetória de reconhecimento da escola em Gramado, no entanto, começou no ano anterior.

Em 2025, o curta-metragem “Cicatrizes Invisíveis”, também dirigido por Arthur, foi o grande destaque da noite e levou os prêmios de Melhor Roteiro e Melhor Curta-Metragem, a principal categoria da premiação.

Para Arthur, voltar a Gramado e novamente ser premiado representa muito mais do que uma conquista individual. É o reconhecimento de uma história construída coletivamente dentro da escola.

“A gente não está só levando um filme. A gente está levando as nossas histórias e mostrando que elas também merecem ser vistas”, destacou o estudante. O curta Reitor João Alfredo nasceu dentro da própria escola e foi inspirado na memória do patrono da unidade, uma importante figura da educação pernambucana. A partir de uma lenda existente na comunidade escolar, de que o espírito de João Alfredo ainda circula pelo espaço. Então, os estudantes criaram uma narrativa em que o personagem não assombra para provocar medo, mas porque deseja ser lembrado.

Segundo Arthur, falar sobre alguém que luta para não ser esquecido também se tornou uma maneira de falar sobre os próprios estudantes, suas identidades, experiências e histórias. “A maioria dos estudantes envolvidos são negros, periféricos, de baixa renda e LGBTQIA+. Falar sobre alguém que está tentando não ser esquecido também acabou sendo uma forma de falar sobre nós, sobre nossas histórias e sobre pessoas que, muitas vezes, não têm seus espaços, suas vivências e suas identidades reconhecidos”, ressaltou.

O filme foi produzido com recursos simples, gravado com celular e editado utilizando um único programa, em um processo construído de forma autônoma pelos jovens.

A participação dos estudantes recifenses em Gramado é resultado do trabalho desenvolvido pela Secretaria de Educação do Recife, por meio do Programa Cinema nas Escolas, que utiliza o audiovisual como ferramenta pedagógica para estimular criatividade, autonomia, expressão e novas formas de aprendizagem.

Além de Arthur, também participaram da experiência em Gramado os estudantes Pollyana Barbosa e João Pedro, da EMTI Maria Sampaio de Lucena.

