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Pernambuco abre primeira classe hospitalar de ensino médio para estudantes em tratamento contra o câncer

Iniciativa funciona no Hospital Oswaldo Cruz, no Recife, e permite que adolescentes internados mantenham os estudos durante o tratamento oncológico

Por Fagner Clemente Publicado em 17/08/2026 às 19:46 | Atualizado em 17/08/2026 às 19:49
Pernambuco abre primeira classe hospitalar de ensino médio para estudantes em tratamento contra o câncer
Pernambuco abre primeira classe hospitalar de ensino médio para estudantes em tratamento contra o câncer - Josimar Oliveira/SEE

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Pernambuco passou a contar, nesta segunda-feira (17), com a primeira classe hospitalar de ensino médio da rede estadual. A iniciativa funciona no Centro de OncoHematologia Pediátrica (Ceonhpe) do Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC), no Recife, e atende estudantes que estão em tratamento contra o câncer.

A turma foi criada por meio de uma parceria entre a Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE), a Universidade de Pernambuco (UPE) e o Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer de Pernambuco (GAC). O objetivo é permitir que adolescentes que precisam permanecer internados ou em acompanhamento hospitalar possam continuar a formação escolar.

A estrutura conta com uma sala adaptada dentro do hospital, mas o atendimento também pode ser feito diretamente no leito para estudantes que não tenham condições clínicas de se deslocar. As atividades são planejadas de acordo com as condições de saúde e as necessidades educacionais de cada aluno.

Estudante do Sertão retoma aulas durante tratamento

Uma das estudantes atendidas é Jamille Vitória, de 16 anos. Moradora de Tacaratu, no Sertão de Pernambuco, ela está em tratamento para um linfoma e precisou interromper temporariamente os estudos na Escola de Referência em Ensino Médio (Erem) João Batista de Vasconcelos, onde estudava.

Com a criação da classe hospitalar, a adolescente voltou às atividades escolares nesta segunda. Ela também está próxima de concluir o tratamento e aguarda a última sessão de quimioterapia.

“Por conta da internação, eu parei os estudos, e foi algo que mexeu muito comigo, porque eu sou muito preocupada com o meu futuro e quero dar um futuro bom aos meus pais. É gratificante ter uma classe hospitalar para ajudar a gente a chegar um pouco mais perto do nosso sonho e a não parar por aqui”, afirmou Jamille.

Segundo a mãe da adolescente, Jussilene de Araújo, a possibilidade de continuar estudando durante o tratamento representa uma retomada da rotina da filha.

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A classe hospitalar também busca preservar os vínculos dos estudantes com a escola e reduzir os impactos que períodos prolongados de internação podem causar na trajetória educacional.

Além das disciplinas escolares, a proposta prevê atividades pedagógicas adaptadas, com participação de profissionais da rede estadual e do Atendimento Educacional Especializado (AEE). As ações podem envolver atividades lúdicas e interativas, de acordo com as condições de cada estudante.

De acordo com a Secretaria de Educação, a iniciativa também pretende trabalhar aspectos relacionados ao protagonismo juvenil e ao projeto de vida dos adolescentes.

A presidente do GAC, a médica oncopediatra Vera Morais, afirmou que a implantação do ensino médio era uma demanda antiga da instituição, que já mantinha atendimento educacional para crianças menores.

“Há muito tempo queríamos implantar o ensino médio aqui para as nossas crianças, até porque a gente recebe pacientes de até 19 anos incompletos”, afirmou.

A primeira classe hospitalar de ensino médio foi instalada no HUOC, mas a proposta integra uma política voltada ao atendimento de estudantes da rede estadual que estejam impossibilitados de frequentar presencialmente suas escolas durante tratamentos de saúde.

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