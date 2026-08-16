Cotas no magistério: professores da UFPE perdem vagas e expõem impasses na aplicação das ações afirmativas

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Dois professores aprovados por cotas na UFPE perderam os cargos após decisões judiciais. O concurso teve 52 vagas, sendo 13 para pessoas negras

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Na última semana, a aplicação da nova Lei de Cotas (nº 15.142/2025) em concursos públicos para o Magistério Superior das universidades federais voltou a ter repercussão no âmbito nacional após dois casos envolvendo professores da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), aprovados pela política de ações afirmativas, mas que acabaram deixando os cargos após decisões judiciais favoráveis a candidatos da ampla concorrência.

O professor Allison Ruan de Morais Silva, doutor em Engenharia Química pela Universidade Federal do Ceará (UFC), mestre em Engenharia Química pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e graduado em Engenharia Química e em Ciência e Tecnologia pela Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), ministrou a disciplina de Processos Biotecnológicos no Departamento de Engenharia Química durante seis meses, até ter a nomeação anulada.

Já a professora Rafaela Niels, formada em Educação Física, possui doutorado em Inovação Terapêutica e mestrado em Saúde Coletiva pela UFPE, além de especializações em Saúde Pública e em Coordenação Pedagógica e Gestão de Projetos. Ela permaneceu menos de três meses no cargo até também perder a vaga.

Os dois foram aprovados no mesmo concurso, regido pelo Edital nº 08/2025, que ofereceu 52 vagas para cargos de Professor do Magistério Superior e da Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT). Do total, 33 eram destinadas à ampla concorrência; 13, a pessoas negras; duas, a pessoas indígenas; uma, a pessoas quilombolas; e três, a pessoas com deficiência.

Este dois casos se inserem em um contexto mais amplo de mudanças na legislação federal que regulamenta a reserva de vagas em concursos públicos. Sancionada em 3 de junho de 2025, a Lei nº 15.142 revogou a Lei nº 12.990/2014 e ampliou de 20% para 30% o percentual de vagas reservadas nos concursos públicos federais.

Pela nova regulamentação, estabelecida pelo Decreto nº 12.536/2025, 25% das vagas são reservadas a pessoas pretas e pardas, 3% a indígenas e 2% a quilombolas.

A discussão que chegou à Justiça, no entanto, envolve a forma de distribuição dessas vagas quando o concurso é dividido por áreas ou especialidades e há apenas uma vaga disponível em determinada área.

Em 2017, ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) nº 41, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou constitucional a Lei nº 12.990/2014, que reservava 20% das vagas em concursos públicos federais para pessoas negras. Anos depois, o Tribunal de Contas da União (TCU) reforçou a necessidade de evitar o fracionamento de vagas por áreas ou especialidades, prática que pode reduzir ou impedir a aplicação das cotas.

Universidade Federal de Pernambuco - Reprodução/UFPE

Em um levantamento publicado em setembro de 2024, feito pelo jornal CORREIO, da Bahia, havia pelo menos sete casos de candidatos que recorreram à Justiça para contestar a nomeação de candidatos negros aprovados por cotas. Quatro deles ocorreram na Universidade Federal da Bahia (Ufba), além de casos nas universidades federais de Sergipe (UFS), Uberlândia (UFU) e Fluminense (UFF).

Em 2025, o jornal identificou ainda outras duas situações semelhantes na Ufba, envolvendo os professores Lorena Pinheiro Figueiredo e Felipe Hugo Fernandes.

Cotas no magistério: baixa efetividada

“O que aconteceu desde o primeiro dia da implementação da lei, lá em 10 de junho de 2014? As instituições passaram a entender as especialidades como cargos. Como cada concurso, por exemplo, basicamente é composto por uma vaga por especialidade, as pessoas não consideravam que a reserva de vagas deveria ser aplicada", avaliou o professor doutor Edmilson Santos dos Santos, da Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf) e coordenador de Evidências da Associação Opará.

"Então, muitas universidades criaram diversas formas de não implementar a lei, e essa foi uma delas. Como a lei diz que é preciso ter três vagas e só há uma na especialidade, esse foi um dos argumentos utilizados pelas instituições para não implementar a lei. Foi gravíssimo o que aconteceu”, explicou o docente, em entrevista à coluna Enem e Educação.

Para dimensionar a efetividade da política, o professor doutor da Univasf chamou atenção para um relatório da Escola Nacional de Administração Pública (Enap), publicado no ano passado, que mostra que a efetividade da política afirmativa no Magistério Superior nos últimos 10 anos foi de apenas 1,6% em todo o país.

“O TCU, em 2026, descreve como as instituições burlaram a lei para impedir sua aplicação. Então, nós estamos com esse problema agora: aplicar corretamente a lei. A partir do relatório do TCU, ele está obrigando todas as instituições a implementarem a lei corretamente. Mas, durante 11 anos, o que as instituições fizeram? O que fizeram foi não cumprir a lei. Então, elas acabaram comunicando à sociedade, inclusive à ampla concorrência, algo errado” criticou Edmilson Santos

Edmilson Santos se referiu ao Acórdão nº 1.278/2026 , resultado de uma auditoria realizada pelo órgão para avaliar a aplicação da reserva de vagas para pessoas negras e pessoas com deficiência em concursos públicos da administração federal direta e indireta, entre 2014 e 2024.

O levantamento identificou falhas no monitoramento, na transparência e na implementação das políticas de cotas, além de problemas como a fragmentação de vagas, a ausência de indicadores e a divulgação não padronizada de informações sobre os concursos.

“Há um dever hoje constitucional de implementar ações afirmativas. Então, isso não tá mais em debate, se deve, se não deve fazer. Ou seja, tem que cumprir a Constituição. E a Constituição diz que devemos implementar ações afirmativas onde houver desigualdade", declarou.

Ou seja, mais de uma década após a criação da política de cotas, o debate ainda se concentra em questões que deveriam estar superadas no país. Em vez de avançarmos na discussão sobre mecanismos capazes de garantir a efetividade das ações afirmativas, persistem questionamentos sobre a própria legitimidade da reserva de vagas no serviço público.

Nesse cenário, também se torna necessário que candidatos da ampla concorrência conheçam as regras estabelecidas em cada edital, especialmente os critérios para distribuição e ocupação das vagas reservadas. A falta de informação sobre o funcionamento das ações afirmativas acaba contribuindo para interpretações equivocadas sobre a política e alimentando disputas em torno de sua aplicação.

“Já que há um não conhecimento, nós temos que criar uma estratégia para exigir o conhecimento, exigir que a pessoa, quando se inscreva, saiba das regras do jogo. E agora, depois do acórdão do TCU, as instituições têm que mudar os procedimentos que estimularam as pessoas a entender que a reserva de vagas se aplicava na especialidade, o que foi um erro cometido por 90% das instituições", afirmou Edmilson.

Rotinas em suspenso

Allison Ruan, natural da Paraíba, estava concluindo o doutorado no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química da UFC, em Fortaleza, no Ceará, quando decidiu concorrer a uma seleção para professor substituto na Ufersa, em Mossoró, no Rio Grande do Norte.

Em meio a uma rotina intensa, dividida entre duas cidades, surgiu o Edital nº 8 da UFPE. “Na Engenharia Química estavam abrindo muitos Institutos Federais, mas não era meu objetivo, porque muda o perfil do aluno. Você trabalha mais com adolescentes, que é uma responsabilidade a mais do que em uma universidade onde o público já é adulto”, contou o professor, em entrevista à coluna Enem e Educação.

O concurso era exatamente na área de atuação de Allison e relacionado à sua experiência de pesquisa. “A mala que levei para Recife foi com uma tonelada de livros para fazer essa prova. Qualquer momento do dia disponível era para estudar: corrigia uma prova e lia um pouco, corrigia outra prova e lia o material para o concurso”, relembrou.

O então candidato, autodeclarado pardo, passou por todas as etapas previstas no certame, incluindo a heteroidentificação, na qual foi aprovado.

Allison Ruan foi nomeado pela Reitoria da UFPE em 19 de janeiro deste ano e tomou posse em 26 de fevereiro. No decorrer desse processo, porém, tomou conhecimento de um processo impetrado pela candidata que havia ficado em primeiro lugar na ampla concorrência contra a UFPE.

“Ela alega que, por se tratar de uma única vaga, não poderia ser destinada a cotas. No caso, ela considera a área do cargo e entende que, por ser apenas uma vaga, não poderia ser destinada a cotas. Mas isso já é martelo batido nos concursos. Quando a gente analisa o concurso para docente do magistério superior, sempre haverá uma única vaga por área. E, tendo isso em mente, já se foi entendido que não havia de incidir as vagas em cima das áreas, mas do concurso como um todo. Todos os cargos são docentes do magistério superior”, destacou o docente.

Inicialmente, uma decisão judicial monocrática considerou legal o concurso e entendeu que o edital estava de acordo com a legislação. A candidata recorreu por meio de agravo de instrumento, mas o desembargador responsável manteve o entendimento pela validade do certame.

Em seguida, foi apresentado um mandado de segurança para tentar anular essa decisão, mas o pedido foi extinto porque o mecanismo não existe. O processo original, então, chegou à 7ª Turma do STF, onde três desembargadores, por unanimidade, mantiveram o entendimento favorável à legalidade do concurso, em análise de um pedido de liminar. No entanto, no julgamento do mérito da ação, um novo juiz adotou entendimento contrário e determinou a suspensão dos efeitos da nomeação.

A decisão liminar foi proferida em 10 de julho e estabeleceu prazo de 30 dias para que a universidade cumprisse a determinação e nomeasse a candidata requerente. A UFPE, no entanto, oficializou a saída do professor do cargo 18 dias após a decisão, sem considerar o prazo para as intimações. Os embargos de declaração ainda aguardam análise do juiz.

“Em nenhum momento a instituição teve o zelo de entrar em contato comigo para informar que isso poderia acontecer. Eu fui simplesmente descartado. A publicação chegou ao Diário Oficial, que foi onde descobri que eu não era mais funcionário. No dia 5 de agosto foi que eu recebi uma ligação do chefe do departamento para me informar. Olha a forma como a universidade lidou com a situação”, criticou.

A situação também tem afetado a rotina de Allison, que relata dificuldades emocionais e financeiras diante da incerteza sobre o futuro da carreira, já que precisou transferir sua vida para a capital pernambucana.

“É um limbo, estou numa situação muito difícil. Poderia tentar voltar para a indústria, mas não é algo simples. Não tenho empregos assim à minha disposição. As universidades particulares estão todas com seu quadro fechado a esta altura do campeonato e, por causa do período eleitoral, não existe nenhum novo concurso acontecendo” relatou o professor, preocupado.

Professor Allison Ruan de Morais Silva, 31 anos - Acervo Pessoal

Como o cargo na área de Saúde da Mulher, no curso de Medicina do campus Caruaru, exigia dedicação exclusiva, Rafaela Niels precisou deixar os dois empregos que ocupava. Ela era diretora-geral da Atenção Primária na Secretaria de Saúde de Pernambuco (SES-PE) e coordenadora do curso de Medicina de uma faculdade filantrópica, na mesma cidade.

A professora, que atua no ensino superior há mais de 15 anos, assumiu a função na UFPE em 19 de fevereiro deste ano, mas acabou sendo desnomeada em 24 de março, após uma decisão judicial. Ela foi comunicada da decisão por e-mail apenas no dia 30 de março.

“Ao longo desses anos, eu me preparei não só academicamente, mas também para concursos, como forma de treinar para um concurso pelo qual eu me interessasse. Foi o que aconteceu, e foi um período longo. As etapas incluíram prova teórica, análise do currículo, apresentação e defesa de um memorial e também uma explanação de aula teórica. Tudo isso acompanhado por uma banca de três doutores, que são indicados e aprovados pela comissão do concurso junto ao curso de Medicina”, explicou Rafaela, em entrevista à coluna Enem e Educação.

A docente destacou ainda que, durante a realização das etapas do concurso, não houve nenhum recurso apresentado pelos concorrentes contra questões do edital ou procedimentos da organização. “Fui aprovada para uma das 13 vagas de listagem única, que é metodologia recomendada pelo Ministério Público, AGU, CGU, que é amplamente utilizada no Brasil todo como forma de capilarizar e garantir a manutenção e a ocupação das vagas dentro das ações afirmativas”, disse.

Ao ter acesso ao processo, a professora viu que a candidata da ampla concorrência pedia sua desnomeação, além de questionar a validade de seu título de doutorado. A UFPE recorreu e apresentou laudos institucionais para comprovar que a docente estava qualificada para assumir a vaga e havia cumprido todas as etapas do processo seletivo. “O juiz julgou o mérito da candidata branca como procedente, porque ele entende, a partir de uma legislação que não existe mais, que ela estava com a razão”, afirmou.

No entanto, a vaga em questão não foi ocupada pela requerente e, no momento, está considerada ociosa. A decisão é passível de recurso. “Com a legislação vigente do Brasil e com os acordos internacionais aos quais o país faz parte, assinou e se comprometeu em seguir, é uma surpresa que ainda tenhamos decisões judiciais que, à revelia dessa legislação, decidam por dificultar a implantação da Lei de Cotas no Brasil”, criticou a docente.

“Isso não é um caso pessoal, não é um caso sobre dois professores. Isso é um caso que gera insegurança jurídica para outros processos que podem surgir a posteriori e certamente deixarão pessoas em estado de ansiedade constante e em sofrimento” completou a docente.

Professora Rafaela Niels foi aprovada para a vaga na área de Saúde da Mulher do Núcleo de Ciências da Vida da UFPE - Acervo Pessoal

O que diz a UFPE e o MEC?

O Ministério da Educação (MEC), por meio de nota enviada à coluna Enem e Educação, afirmou que reconhece "a reserva de vagas para pessoas negras, indígenas e quilombolas como a maior e mais importante política de inclusão e diversidade praticada pelo Estado Brasileiro e considera as ações afirmativas constitucionais, legítimas, e eficazes no combate às desigualdades".

A pasta informou ainda que, junto com a UFPE e a Advocacia Geral da União (AGU) esta atuando no caso com objetivo de reverter as decisões.

"O MEC colabora com órgãos de controle e do poder judiciário no sentido de aprimorar e fazer valer a lei de cotas, a exemplo da ADPF nº 1245, que tramita no STF e da Auditoria conduzida pelo TCU (TC 015.036/2025-1) sobre o mesmo tema. Na esfera da administração pública federal, atualmente, a matéria está regulamentada pela Instrução Normativa Conjunta MGI/MIR/MPI Nº 261, de 27 de junho de 2025", disse o ministério.

A nota também fala sobre em relação ao magistério público federal, em maio de 2026, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) instalou o Grupo de Trabalho da Política de Reserva de Vagas em Concursos Públicos.

"O ministério participa do GT, cuja finalidade, dentre outras é a de produzir normativa específica a fim de disciplinar a aplicação da lei de cotas nos concursos para o magistério, superando o fracionamento de vagas, mediante análise de experiências institucionais exitosas, como são os casos da Univasf e UFPel", concluiu.

A UFPE, que já havia se pronunciado por meio de nota sobre os casos dos professores Allison Ruan e Rafaela Niels, disse que vem mantendo seu compromisso com a efetiva implementação das políticas de ações afirmativas, "observando a legislação vigente e as regras previstas nos editais de seus concursos públicos".

“No caso mencionado, a anulação da nomeação não decorreu de decisão administrativa da Universidade, mas do cumprimento de determinação proferida pelo Poder Judiciário. Como órgão da Administração Pública, a UFPE tem o dever legal de cumprir as decisões judiciais que lhe são dirigidas, independentemente de eventual possibilidade de interposição de recurso.

Por se tratar de processo judicial em curso, a universidade explicou que "não se manifesta sobre o mérito da decisão nem sobre as medidas processuais eventualmente cabíveis, que são avaliadas pela Procuradoria Federal junto à UFPE no âmbito do próprio processo".

