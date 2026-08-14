Justiça anula nomeações de dois professores aprovados por cotas raciais na UFPE

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Dois professores aprovados por cotas raciais em concurso da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) tiveram as nomeações anuladas pela Justiça após candidatos da ampla concorrência questionarem judicialmente a reserva das vagas para cotistas.

As ações alegavam que havia apenas uma vaga disponível para cada área ou departamento e, portanto, não seria atingido o número mínimo de duas vagas exigido pela legislação para a aplicação da reserva de cotas.

A justiça acatou os pedidos, e a UFPE informou que apenas cumpriu a determinação judicial. Segundo a universidade, a medida não partiu de uma decisão administrativa da instituição, que, por integrar a administração pública, tem obrigação legal de cumprir as decisões da Justiça, ainda que exista possibilidade de recurso.

Professor passou por heteroidentificação

Allison Ruan foi nomeado em 19 de janeiro e começou a exercer a função no início das aulas, em 10 de fevereiro, lecionando a disciplina de Processos Biotecnológicos. Antes de assumir o cargo, o professor passou pela banca de heteroidentificação, que confirmou seu enquadramento como candidato cotista.

Em publicação nas redes sociais, Ruan afirmou que sua nomeação foi desfeita mesmo com a possibilidade de recurso. A defesa informou que pretende recorrer da decisão. "Fui aprovado em concurso público, passei pela heteroidentificação, fui nomeado, tomei posse e entrei em exercício como professor. Ainda assim, minha nomeação foi desfeita em uma disputa judicial que, na prática, coloca em risco a efetividade da política de cotas raciais nos concursos docentes".

O professor também afirmou que o caso pode ter consequências para outros candidatos cotistas. "Quando a presença de uma pessoa negra aprovada por cotas pode ser questionada até depois da nomeação, toda a política de ações afirmativas fica ameaçada. Isso gera insegurança para candidatos cotistas, fragiliza a administração pública e abre espaço para o enfraquecimento das cotas no serviço público".

A decisão, assinada em 10 de julho, atendeu a uma ação apresentada por Brígida Maria Villar da Gama, candidata da ampla concorrência no mesmo concurso. Ela questionou a destinação da vaga do Departamento de Engenharia Química à modalidade de cotas. A Justiça considerou procedente a argumentação e determinou a anulação da nomeação.

Professora deixou dois empregos antes de perder a vaga

Rafaela Niels é a segunda participante do mesmo concurso da UFPE a perder o cargo depois de ser nomeada oficialmente como docente da instituição. Segundo informações do g1, antes de ser aprovada pelas cotas, ela trabalhava como diretora-geral da Atenção Primária na Secretaria de Saúde de Pernambuco e como coordenadora do curso de medicina de uma faculdade filantrópica em Caruaru.

Rafaela pediu demissão dos dois empregos para assumir o cargo na UFPE, que exigia dedicação exclusiva. Um mês depois de tomar posse no o Departamento de Medicina da Mulher, teve a nomeação anulada por decisão judicial. Ao g1, Rafaela relatou o impacto da decisão e afirmou ter ficado sem renda após deixar os empregos anteriores.

Rafaela também se manifestou nas redes sociais sobre o caso: "Este caso, na UFPE em Pernambuco, precisa ser conhecido e debatido. As cotas raciais são uma conquista histórica. Não podemos permitir retrocessos".

Disputa envolve aplicação da lei de cotas

A Lei 12.990/2014 estabelecia a reserva de 20% das vagas de concursos públicos federais para candidatos negros. Em 2025, o percentual passou para 30%, sendo 25% destinados a pretos e pardos, 3% a indígenas e 2% a quilombolas.

Pela legislação, a reserva de 30% é aplicada quando o concurso oferece pelo menos duas vagas. No caso que envolve a UFPE, a candidata da ampla concorrência argumentou que havia apenas uma vaga para o cargo de professor e, portanto, não deveria haver destinação para cotista.

Uma primeira decisão judicial havia sido favorável à permanência de Ruan no cargo. Posteriormente, o processo chegou ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5), que modificou a decisão no julgamento do mérito.

No dia 18, a UFPE cumpriu a determinação e comunicou ao professor que sua nomeação havia sido anulada. Em sua manifestação, Ruan classificou a fundamentação da decisão como juridicamente discutível e afirmou que ela não estaria de acordo com a legislação atual sobre ações afirmativas.

A reportagem do Estadão não conseguiu contato com Brígida Maria Villar da Gama. O Ministério da Educação (MEC) também foi procurado para esclarecer os critérios de aplicação das cotas e não havia respondido até a publicação.

Assista ao videocast Uma por Uma: O que muda quando, além de ser mulher, se é negra no Brasil?



