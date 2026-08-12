TCE determina nomeação de 464 professores da rede estadual de Pernambuco; SEE recorre da decisão

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O TCE determinou nomeação de 73 docentes remanescentes e 391 para substituir candidatos convocados que apresentaram desistência tácita

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O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) determinou que a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco (SEE-PE) conclua o cumprimento do Plano de Ação referente ao Edital nº 01/2022, do último concurso realizado para professores da rede estadual.

Cerca de 1.500 professores aprovados estão no Cadastro de Reserva e vêm recorrendo à Justiça para reivindicar as nomeações.

Na decisão, tomada por unanimidade pelos conselheiros durante sessão realizada no dia 29 de julho, consta que a medida visa alcançar o quantitativo de concursados que haviam sido preteridos por contratações temporárias.

Além do relator, o conselheiro Valdecir Pascoal, acompanharam o voto os conselheiros Marcos Loreto, Dirceu Rodolfo, Ranilson Ramos, Eduardo Porto e Rodrigo Novaes. A sessão foi presidida pelo conselheiro Carlos Neves.



A determinação prevê a nomeação de 73 docentes remanescentes do total originalmente previsto no plano e de outros 391 docentes para substituir candidatos convocados que apresentaram desistência tácita. Ao todo, são 464 professores que deverão ser nomeados.

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Antes, estava prevista a 458 nomeações, mas o TCE aceitou a comprovação de que 67 candidatos anteriormente listados como desistentes haviam, na verdade, tomado posse e entrado em exercício.

Em fase de recurso, o Estado argumentou que não poderia realizar novas nomeações em razão de o concurso ter vencido em dezembro de 2024. A defesa sustenta ainda que a prorrogação desse prazo seria uma decisão exclusiva do governo e que o Tribunal estaria interferindo em questões judiciais. Por outro lado, o relatório aponta que a administração já havia sido instruída a finalizar as contratações antes do encerramento do certame.

Prazos e respostas

A SEE tem 60 dias para cumprir as nomeações, conforme o prazo estabelecido pelo Tribunal de Contas. Também foi mantida a decisão original em seus demais termos, que prevê que os atos decorrentes dessas nomeações sejam encaminhados ao TCE-PE no prazo de 75 dias.

A determinação fundamentou-se no fato de que o compromisso de nomeação foi assumido voluntariamente pela própria Secretaria em um Plano de Ação apresentado ao TCE quando o concurso ainda estava em vigor, conforme o Acórdão TC nº 1514/2024, publicado em 16 de setembro de 2024, o que afastaria a tese da gestão de “impossibilidade jurídica” em razão da expiração do prazo de validade do certame.

Por nota, enviada à coluna Enem e Educação, a Secretaria informou que “foi interposto o recurso cabível em face da decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco”, nessa terça-feira (11).

“A pasta aguarda o julgamento do referido recurso para adotar as providências necessárias, em estrita observância aos trâmites legais e administrativos”, concluiu.







