Fundaj recebe seminário e oficinas de escrita criativa e narrativa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O evento será voltado a professores, profissionais ou estudantes das áreas de Biblioteconomia, Arquivologia, Letras, Gestão ou Ciência da Informação

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A Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) realizará, nos dias 24 e 25 de agosto, o IV Seminário: “Mediação de Leitura: construindo sentidos para a prática; Mediação Literária e Cuidado Coletivo: narrar, lembrar, pertencer, transformar". A atividade será realizada na Sala Aloísio Magalhães, localizada no Campus Ulysses Pernambuco, no Derby, das 8h às 12h.

Promovido pela Biblioteca Blanche Knopf, da Diretoria de Memória, Educação, Cultura e Arte (Dimeca), o evento será voltado a professores, profissionais ou estudantes das áreas de Biblioteconomia, Arquivologia, Letras, Gestão ou Ciência da Informação, que atuem em bibliotecas e centros de informações, como também gestores de escolas. Gratuitas, as inscrições serão realizadas presencialmente nos dias do evento, com limite para 100 pessoas.

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A programação incluirá mesa de debate, mediações de leitura, apresentações culturais e as oficinas “Escrita Criativa e Poesia como práticas de escuta, criação e pertencimento” e “Lembrar: memória, narrativa e elaboração da experiência, Dorival e o mar”.

Valorização da literatura

O seminário tem como objetivo valorizar a literatura, destacando seu papel na construção de sentidos, memórias e vínculos sociais, refletir sobre a mediação literária como prática de cuidado coletivo, explorar narrativas e memórias como caminhos para fortalecer identidades individuais e comunitárias, criando espaços de partilha entre mediadores, educadores, artistas, pesquisadores e leitores, e estimular experiências de mediação que articulem autocuidado, saúde integral e pertencimento aos territórios.

"O evento busca redefinir o papel dos livros, deixando de ser apenas objetos de consumo individual para se tornarem pontes de conexão humana, suporte emocional comunitário e espaços seguros de fala, conectando pessoas de origens e vivências diferentes através do debate literário. O Seminário tem como meta descentralizar o conhecimento técnico e estimular projetos locais e o pensamento crítico para que os grupos transformem sua própria realidade", destaca a coordenadora da Biblioteca Blanche Knopf, Veronilda Barbosa.

Serviço

IV Seminário: “Mediação de Leitura: construindo sentidos para a prática; Mediação Literária e Cuidado Coletivo: narrar, lembrar, pertencer, transformar”

Datas: 24 e 25 de agosto

Local: Sala Aloísio Magalhães e Sala de Leitura Nilo Pereira, Campus Ulysses Pernambucano da Fundaj - Rua Henrique Dias, 609 – Derby



Inscrições gratuitas e realizadas presencialmente nos dias do evento, com limite para 100 pessoas.

Confira a programação completa:

Dia 24 (segunda-feira)

Horário: 8h às 12h



- Mesa de abertura

- Apresentação cultural: Nanda Mélo com o Conversa de Comadre



Mesa de debate – Pertencer: literatura, território e redes de cuidado

Convidadas:



Maria Céu - Idealizadora e mobilizadora do projeto “Vida+ em movimento”: arte, afeto, cuidado e diversidade

Anita Presbitero - Idealizadora e mobilizadora do Clube de Leitura para mulheres Floriterárias

Selma Monteceo - Mobilizadora do projeto Papo de Mulher da Biblioteca Comunitária Amigos da Leitura

Mediação - Cida Fernandez

Horário: 14h às 17h



Mediação de Leitura: Com Cida Fernandez e Érica Verçosa

Oficina: Escrita Criativa e Poesia como práticas de escuta, criação e pertencimento, com Maria Céu

Encerramento cultural: Performance poética, com Amanda Timóteo e Cris Andrade

Dia 25 (terça-feira)

Horário: 8h30 às 12h



- Apresentação artística: Circulação: Ecos, música para miudinhos, com Adriana Monteiro

Mesa de debate - Transformar: mediação literária, intersetorialidade e práticas de cuidado

Convidados:



Paula Fonseca - Psicóloga clínica que desenvolve o Projeto Preto

Rafaela Nascimento - Terapeuta integrativa na Unidade de Cuidados Integrais à Saúde Professor Guilherme Abath

Andréa Graupen - Psicóloga, integrante do Projeto Pode entrar, Dona Morte!



Diálogos sobre o viver e o morrer a partir das história

Mediação: Érica Verçosa

Bate papo com representantes dos Clubes de Leitura parceiros da Fundaj

Horário: 14h às 17h



Oficina: Lembrar: memória, narrativa e elaboração da experiência, Dorival e o mar, com Adriana Monteiro.

Sorteios e encerramento com Mediação de Leitura, com Cida Fernandez e Érica Verçosa