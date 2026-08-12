Fundaj recebe seminário e oficinas de escrita criativa e narrativa
O evento será voltado a professores, profissionais ou estudantes das áreas de Biblioteconomia, Arquivologia, Letras, Gestão ou Ciência da Informação
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A Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) realizará, nos dias 24 e 25 de agosto, o IV Seminário: “Mediação de Leitura: construindo sentidos para a prática; Mediação Literária e Cuidado Coletivo: narrar, lembrar, pertencer, transformar". A atividade será realizada na Sala Aloísio Magalhães, localizada no Campus Ulysses Pernambuco, no Derby, das 8h às 12h.
Promovido pela Biblioteca Blanche Knopf, da Diretoria de Memória, Educação, Cultura e Arte (Dimeca), o evento será voltado a professores, profissionais ou estudantes das áreas de Biblioteconomia, Arquivologia, Letras, Gestão ou Ciência da Informação, que atuem em bibliotecas e centros de informações, como também gestores de escolas. Gratuitas, as inscrições serão realizadas presencialmente nos dias do evento, com limite para 100 pessoas.
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A programação incluirá mesa de debate, mediações de leitura, apresentações culturais e as oficinas “Escrita Criativa e Poesia como práticas de escuta, criação e pertencimento” e “Lembrar: memória, narrativa e elaboração da experiência, Dorival e o mar”.
Valorização da literatura
O seminário tem como objetivo valorizar a literatura, destacando seu papel na construção de sentidos, memórias e vínculos sociais, refletir sobre a mediação literária como prática de cuidado coletivo, explorar narrativas e memórias como caminhos para fortalecer identidades individuais e comunitárias, criando espaços de partilha entre mediadores, educadores, artistas, pesquisadores e leitores, e estimular experiências de mediação que articulem autocuidado, saúde integral e pertencimento aos territórios.
"O evento busca redefinir o papel dos livros, deixando de ser apenas objetos de consumo individual para se tornarem pontes de conexão humana, suporte emocional comunitário e espaços seguros de fala, conectando pessoas de origens e vivências diferentes através do debate literário. O Seminário tem como meta descentralizar o conhecimento técnico e estimular projetos locais e o pensamento crítico para que os grupos transformem sua própria realidade", destaca a coordenadora da Biblioteca Blanche Knopf, Veronilda Barbosa.
Serviço
IV Seminário: “Mediação de Leitura: construindo sentidos para a prática; Mediação Literária e Cuidado Coletivo: narrar, lembrar, pertencer, transformar”
Datas: 24 e 25 de agosto
Local: Sala Aloísio Magalhães e Sala de Leitura Nilo Pereira, Campus Ulysses Pernambucano da Fundaj - Rua Henrique Dias, 609 – Derby
Inscrições gratuitas e realizadas presencialmente nos dias do evento, com limite para 100 pessoas.
Confira a programação completa:
Dia 24 (segunda-feira)
Horário: 8h às 12h
- Mesa de abertura
- Apresentação cultural: Nanda Mélo com o Conversa de Comadre
Mesa de debate – Pertencer: literatura, território e redes de cuidado
Convidadas:
Maria Céu - Idealizadora e mobilizadora do projeto “Vida+ em movimento”: arte, afeto, cuidado e diversidade
Anita Presbitero - Idealizadora e mobilizadora do Clube de Leitura para mulheres Floriterárias
Selma Monteceo - Mobilizadora do projeto Papo de Mulher da Biblioteca Comunitária Amigos da Leitura
Mediação - Cida Fernandez
Horário: 14h às 17h
Mediação de Leitura: Com Cida Fernandez e Érica Verçosa
Oficina: Escrita Criativa e Poesia como práticas de escuta, criação e pertencimento, com Maria Céu
Encerramento cultural: Performance poética, com Amanda Timóteo e Cris Andrade
Dia 25 (terça-feira)
Horário: 8h30 às 12h
- Apresentação artística: Circulação: Ecos, música para miudinhos, com Adriana Monteiro
Mesa de debate - Transformar: mediação literária, intersetorialidade e práticas de cuidado
Convidados:
Paula Fonseca - Psicóloga clínica que desenvolve o Projeto Preto
Rafaela Nascimento - Terapeuta integrativa na Unidade de Cuidados Integrais à Saúde Professor Guilherme Abath
Andréa Graupen - Psicóloga, integrante do Projeto Pode entrar, Dona Morte!
Diálogos sobre o viver e o morrer a partir das história
Mediação: Érica Verçosa
Bate papo com representantes dos Clubes de Leitura parceiros da Fundaj
Horário: 14h às 17h
Oficina: Lembrar: memória, narrativa e elaboração da experiência, Dorival e o mar, com Adriana Monteiro.
Sorteios e encerramento com Mediação de Leitura, com Cida Fernandez e Érica Verçosa