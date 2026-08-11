Projeto Criança Ativa abre matrículas para preenchimento de 55 novas vagas
As atividades do Projeto Criança Ativa são desenvolvidas nas modalidades de esportes coletivos, lutas, ginástica, atletismo e futebol de campo
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco (SEE) abre, nesta quarta-feira (12), as matrículas para alunos novatos do Projeto Criança Ativa.
A iniciativa é desenvolvida no Parque e Centro Esportivo Santos Dumont, localizado na Zona Sul do Recife, e oferece iniciação esportiva para crianças com idade entre 5 e 10 anos. Ao todo, estão sendo ofertadas 55 novas vagas. Os interessados devem se inscrever até o dia 18 de agosto.
“Com a abertura dessas novas vagas, o Projeto Criança Ativa amplia o atendimento ao público infantil que deseja participar das atividades esportivas oferecidas no Parque e Centro Esportivo Santos Dumont. As aulas são realizadas no contraturno escolar e organizadas de acordo com a faixa etária dos participantes, contemplando modalidades que contribuem para o desenvolvimento das habilidades motoras e para a vivência esportiva desde os primeiros anos da infância", destaca o secretário executivo de Esportes, Marcos Nunes.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Como se inscrever
As inscrições devem ser realizadas presencialmente, das 9h às 11h e das 14h às 16h, na secretaria do equipamento esportivo, conforme a disponibilidade de vagas.
Para efetivar a matrícula, os responsáveis devem apresentar os seguintes documentos: certidão de nascimento ou RG da criança, CPF da criança, comprovante de residência atualizado, uma foto 3x4 recente e declaração escolar que comprove a matrícula na rede de ensino.
As atividades são desenvolvidas nas modalidades de esportes coletivos, lutas, ginástica, atletismo e futebol de campo.
No turno da manhã, as aulas acontecem de terça a quinta-feira, das 8h às 9h30. No turno da tarde, as turmas funcionam às segundas e quartas-feiras, das 14h às 16h, e às terças e quintas-feiras, das 14h30 às 15h30.