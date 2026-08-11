Projeto Criança Ativa abre matrículas para preenchimento de 55 novas vagas

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É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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As atividades do Projeto Criança Ativa são desenvolvidas nas modalidades de esportes coletivos, lutas, ginástica, atletismo e futebol de campo

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A Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco (SEE) abre, nesta quarta-feira (12), as matrículas para alunos novatos do Projeto Criança Ativa.

A iniciativa é desenvolvida no Parque e Centro Esportivo Santos Dumont, localizado na Zona Sul do Recife, e oferece iniciação esportiva para crianças com idade entre 5 e 10 anos. Ao todo, estão sendo ofertadas 55 novas vagas. Os interessados devem se inscrever até o dia 18 de agosto.

“Com a abertura dessas novas vagas, o Projeto Criança Ativa amplia o atendimento ao público infantil que deseja participar das atividades esportivas oferecidas no Parque e Centro Esportivo Santos Dumont. As aulas são realizadas no contraturno escolar e organizadas de acordo com a faixa etária dos participantes, contemplando modalidades que contribuem para o desenvolvimento das habilidades motoras e para a vivência esportiva desde os primeiros anos da infância", destaca o secretário executivo de Esportes, Marcos Nunes.

Como se inscrever

As inscrições devem ser realizadas presencialmente, das 9h às 11h e das 14h às 16h, na secretaria do equipamento esportivo, conforme a disponibilidade de vagas.

Para efetivar a matrícula, os responsáveis devem apresentar os seguintes documentos: certidão de nascimento ou RG da criança, CPF da criança, comprovante de residência atualizado, uma foto 3x4 recente e declaração escolar que comprove a matrícula na rede de ensino.

As atividades são desenvolvidas nas modalidades de esportes coletivos, lutas, ginástica, atletismo e futebol de campo.

No turno da manhã, as aulas acontecem de terça a quinta-feira, das 8h às 9h30. No turno da tarde, as turmas funcionam às segundas e quartas-feiras, das 14h às 16h, e às terças e quintas-feiras, das 14h30 às 15h30.