JC Educação: Alerta sobre sofrimento emocional entre jovens mobiliza escolas e famílias; confira os destaques

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Confira também: livro resgata a trajetória e os indicadores da Facepe; Brasil ocupa 75º lugar em ranking internacional de inglês

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Saúde mental de adolescentes mobiliza famílias e escolas para identificar sinais de sofrimento

O sofrimento emocional entre adolescentes de 13 a 17 anos tem mobilizado famílias e escolas na busca por identificar sinais e ampliar o debate sobre saúde mental. Cerca de 30% dos adolescentes nessa faixa etária afirmam sentir tristeza sempre ou na maior parte do tempo, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), divulgada em março pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O dado chama atenção para manifestações de sofrimento que podem passar despercebidas no cotidiano.

Entre os sinais que merecem atenção estão o isolamento, crises de choro, redução do diálogo, afastamento de atividades que antes davam prazer e mudanças bruscas de comportamento. Para Georgina Serafim, professora do Laboratório de Inteligência de Vida (LIV) no CBV, a falta de convivência e de momentos de qualidade com familiares e amigos também pode contribuir para sentimentos de solidão e vazio.

A professora também chama atenção para a influência das redes sociais na forma como os jovens percebem a si mesmos, especialmente diante da exposição constante a padrões de beleza considerados inalcançáveis.

A comparação pode alimentar a insatisfação com a própria imagem e afetar a autoestima. Para Georgina, o cuidado com a saúde mental precisa envolver estudantes, famílias e profissionais da escola. A observação de mudanças de comportamento e a manutenção de canais de diálogo entre professores, coordenação, pais, psicólogos e psicopedagogos ajudam a fortalecer a rede de apoio.

Docentes da UPE publicam livro sobre a história da Facepe e sua contribuição para a ciência brasileira

O livro “História e Memória da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (1989–2026)”, que reúne análises sobre os debates sociopolíticos, a criação, a consolidação e a trajetória da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe), será lançado nesta sexta-feira durante a Reunião da Academia Pernambucana de Ciências, às 9h, no Auditório do Instituto de Pesquisa em Petróleo e Energia (i-LITPEG), da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Campus Recife.

A obra é resultado do projeto comemorativo pelos 35 anos da Facepe, coordenado pelo professor Carlos André Moura, docente da Universidade de Pernambuco (UPE), Campus Mata Norte. O livro foi escrito pelos pesquisadores Carlos André Moura, Daniel Dantas Moreira Gomes e Mariana Rabêlo Valença, docentes da UPE – Campus Mata Norte, e por Márcio Bezerra Martins, servidor técnico-administrativo do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE).

Fruto de ampla pesquisa documental, o livro reúne registros institucionais, dados históricos e análises que permitem compreender o processo de institucionalização da Facepe e sua atuação no desenvolvimento do sistema pernambucano de ciência, tecnologia e inovação.

“A história das instituições científicas também é a história da construção do conhecimento. A obra analisa a trajetória da Facepe, valorizando o trabalho de pesquisadores, gestores e servidores que contribuíram para consolidar uma política pública fundamental para o desenvolvimento científico de Pernambuco. Esperamos que o livro sirva de inspiração para futuras pesquisas sobre ciência, tecnologia e inovação”, pontuou o Prof. Carlos André Moura.

Além da análise histórica sobre a Fundação, a publicação dedica atenção especial aos indicadores institucionais da última década. Com base em dados oficiais, os autores apresentam a evolução dos investimentos em pesquisa, bolsas, auxílios, programas de fomento, distribuição territorial dos recursos e áreas do conhecimento contempladas e outros indicadores da atuação da Fundação, oferecendo um panorama da atuação recente da Facepe. A análise evidencia a expansão das ações e o papel estratégico no fortalecimento do sistema de ciência, tecnologia e inovação em Pernambuco, permitindo compreender os impactos das políticas de financiamento científico no estado.

“A obra representa um exercício de memória institucional e um reconhecimento da contribuição da Facepe para o desenvolvimento científico, tecnológico e inovador de Pernambuco. Ao apresentar essa trajetória, reafirmamos nosso compromisso com a valorização da ciência, da pesquisa e da inovação como instrumentos essenciais para o desenvolvimento da sociedade”, afirmou Fernanda Pimentel, Diretora Presidente da Facepe.

Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco (Facepe) - Divulgação

Inglês ainda é desafio no Brasil

O Brasil ocupa a 75ª posição entre 123 países avaliados na edição 2025 do EF English Proficiency Index (EF EPI), que mede o domínio da língua inglesa. Apesar da melhora registrada no levantamento, o país permanece na faixa considerada de baixa proficiência, cenário que reacende a discussão sobre o acesso ao ensino do idioma e o momento mais adequado para iniciar o aprendizado.

Especialistas apontam a infância como uma fase favorável para a aquisição de uma segunda língua. Nesse período, o desenvolvimento cerebral facilita a assimilação de novos sons, estruturas e significados, enquanto o contato precoce com outro idioma pode contribuir para habilidades como flexibilidade cognitiva, resolução de problemas e comunicação em diferentes contextos.

“A criança bilíngue cresce com maior capacidade de adaptação e interação com diferentes contextos. Isso impacta diretamente sua trajetória acadêmica e profissional”, afirma a psicóloga e doutora em Psicologia Cognitiva Luciana Hodges.

Para além da aprendizagem de vocabulário e gramática, a exposição a outro idioma desde os primeiros anos pode ampliar o repertório cultural e favorecer a capacidade de interpretar diferentes perspectivas. “As crianças se expressam por múltiplas linguagens (fala, corpo, desenho) e todas são consideradas no processo de aprendizagem, o que fortalece a construção do conhecimento em dois idiomas”, explica Luciana, que também é coordenadora Psicopedagógica da ABA Maple Bear.