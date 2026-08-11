JC Educação: Alerta sobre sofrimento emocional entre jovens mobiliza escolas e famílias; confira os destaques
Confira também: livro resgata a trajetória e os indicadores da Facepe; Brasil ocupa 75º lugar em ranking internacional de inglês
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Saúde mental de adolescentes mobiliza famílias e escolas para identificar sinais de sofrimento
O sofrimento emocional entre adolescentes de 13 a 17 anos tem mobilizado famílias e escolas na busca por identificar sinais e ampliar o debate sobre saúde mental. Cerca de 30% dos adolescentes nessa faixa etária afirmam sentir tristeza sempre ou na maior parte do tempo, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), divulgada em março pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O dado chama atenção para manifestações de sofrimento que podem passar despercebidas no cotidiano.
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Entre os sinais que merecem atenção estão o isolamento, crises de choro, redução do diálogo, afastamento de atividades que antes davam prazer e mudanças bruscas de comportamento. Para Georgina Serafim, professora do Laboratório de Inteligência de Vida (LIV) no CBV, a falta de convivência e de momentos de qualidade com familiares e amigos também pode contribuir para sentimentos de solidão e vazio.
A professora também chama atenção para a influência das redes sociais na forma como os jovens percebem a si mesmos, especialmente diante da exposição constante a padrões de beleza considerados inalcançáveis.
A comparação pode alimentar a insatisfação com a própria imagem e afetar a autoestima. Para Georgina, o cuidado com a saúde mental precisa envolver estudantes, famílias e profissionais da escola. A observação de mudanças de comportamento e a manutenção de canais de diálogo entre professores, coordenação, pais, psicólogos e psicopedagogos ajudam a fortalecer a rede de apoio.
Docentes da UPE publicam livro sobre a história da Facepe e sua contribuição para a ciência brasileira
O livro “História e Memória da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (1989–2026)”, que reúne análises sobre os debates sociopolíticos, a criação, a consolidação e a trajetória da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe), será lançado nesta sexta-feira durante a Reunião da Academia Pernambucana de Ciências, às 9h, no Auditório do Instituto de Pesquisa em Petróleo e Energia (i-LITPEG), da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Campus Recife.
A obra é resultado do projeto comemorativo pelos 35 anos da Facepe, coordenado pelo professor Carlos André Moura, docente da Universidade de Pernambuco (UPE), Campus Mata Norte. O livro foi escrito pelos pesquisadores Carlos André Moura, Daniel Dantas Moreira Gomes e Mariana Rabêlo Valença, docentes da UPE – Campus Mata Norte, e por Márcio Bezerra Martins, servidor técnico-administrativo do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE).
Fruto de ampla pesquisa documental, o livro reúne registros institucionais, dados históricos e análises que permitem compreender o processo de institucionalização da Facepe e sua atuação no desenvolvimento do sistema pernambucano de ciência, tecnologia e inovação.
“A história das instituições científicas também é a história da construção do conhecimento. A obra analisa a trajetória da Facepe, valorizando o trabalho de pesquisadores, gestores e servidores que contribuíram para consolidar uma política pública fundamental para o desenvolvimento científico de Pernambuco. Esperamos que o livro sirva de inspiração para futuras pesquisas sobre ciência, tecnologia e inovação”, pontuou o Prof. Carlos André Moura.
Além da análise histórica sobre a Fundação, a publicação dedica atenção especial aos indicadores institucionais da última década. Com base em dados oficiais, os autores apresentam a evolução dos investimentos em pesquisa, bolsas, auxílios, programas de fomento, distribuição territorial dos recursos e áreas do conhecimento contempladas e outros indicadores da atuação da Fundação, oferecendo um panorama da atuação recente da Facepe. A análise evidencia a expansão das ações e o papel estratégico no fortalecimento do sistema de ciência, tecnologia e inovação em Pernambuco, permitindo compreender os impactos das políticas de financiamento científico no estado.
“A obra representa um exercício de memória institucional e um reconhecimento da contribuição da Facepe para o desenvolvimento científico, tecnológico e inovador de Pernambuco. Ao apresentar essa trajetória, reafirmamos nosso compromisso com a valorização da ciência, da pesquisa e da inovação como instrumentos essenciais para o desenvolvimento da sociedade”, afirmou Fernanda Pimentel, Diretora Presidente da Facepe.
Inglês ainda é desafio no Brasil
O Brasil ocupa a 75ª posição entre 123 países avaliados na edição 2025 do EF English Proficiency Index (EF EPI), que mede o domínio da língua inglesa. Apesar da melhora registrada no levantamento, o país permanece na faixa considerada de baixa proficiência, cenário que reacende a discussão sobre o acesso ao ensino do idioma e o momento mais adequado para iniciar o aprendizado.
Especialistas apontam a infância como uma fase favorável para a aquisição de uma segunda língua. Nesse período, o desenvolvimento cerebral facilita a assimilação de novos sons, estruturas e significados, enquanto o contato precoce com outro idioma pode contribuir para habilidades como flexibilidade cognitiva, resolução de problemas e comunicação em diferentes contextos.
“A criança bilíngue cresce com maior capacidade de adaptação e interação com diferentes contextos. Isso impacta diretamente sua trajetória acadêmica e profissional”, afirma a psicóloga e doutora em Psicologia Cognitiva Luciana Hodges.
Para além da aprendizagem de vocabulário e gramática, a exposição a outro idioma desde os primeiros anos pode ampliar o repertório cultural e favorecer a capacidade de interpretar diferentes perspectivas. “As crianças se expressam por múltiplas linguagens (fala, corpo, desenho) e todas são consideradas no processo de aprendizagem, o que fortalece a construção do conhecimento em dois idiomas”, explica Luciana, que também é coordenadora Psicopedagógica da ABA Maple Bear.