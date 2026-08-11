Instituto abre inscrições para oficinas gratuitas de arte e robótica no Recife; veja como participar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O Instituto MeMaker desenvolve uma metodologia que combina expressão criativa e tecnologia como ferramentas para o desenvolvimento humano

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O Instituto MeMaker está com inscrições abertas para o projeto TechnoMaker 2026, iniciativa voltada a despertar o interesse de adolescentes e jovens pela tecnologia e pela arte. As oficinas gratuitas de expressão criativa, com atividades de arte e introdução à robótica, ocorrem presencialmente no iJCPM, no bairro do Pina, na Zona Sul do Recife.

A formação tem carga horária de 30 horas, distribuídas em dez encontros de três horas, com lanche incluso. As aulas já iniciam nesta quarta-feira (12) e seguem até 10 de setembro, sempre às quartas e quintas-feiras, das 19h às 22h.

Para participar é necessário ter entre 16 e 20 anos e ser morador do Pina ou de Brasília Teimosa. As inscrições são obrigatórias e os interessados devem preencher um formulário digital: https://acesse.one/qxqe80n.

Os participantes selecionados serão informados por e-mail e/ou WhatsApp. O espaço conta com acessibilidade para pessoas com deficiência, tanto nas instalações quanto nas atividades.

O TechnoMaker 2026 é uma realização do Instituto MeMaker, com patrocínio da Deloitte por meio da Lei de Incentivo à Cultura. Mais informações podem ser obtidas pelo Instagram @institutomemaker e pelo e-mail coordenacao@institutomemaker.org.br.

Tecnologia como ferramenta de transformação

Há quase uma década, o Instituto MeMaker desenvolve uma metodologia que combina expressão criativa e tecnologia como ferramentas para o desenvolvimento humano. Além de atividades de programação, inglês e robótica, a organização busca preparar adolescentes e jovens para novas possibilidades no mercado de trabalho, na universidade e em experiências internacionais.

Ezequiel Lopes, de 27 anos, que conheceu o MeMaker em 2019, participou de cursos de inglês e desenvolvimento de chatbots, formação que contribuiu para sua primeira oportunidade profissional na área de tecnologia. Depois, ingressou no curso de Engenharia da Computação, conquistou um intercâmbio em Malta para aperfeiçoar o inglês e passou por quatro empresas de tecnologia, duas delas multinacionais.

"O projeto mudou completamente a minha perspectiva de vida. Tudo o que conquistei começou naquele primeiro contato com a robótica e com a programação. Hoje faço questão de continuar próximo, acompanhando as novas turmas e ajudando outros jovens a acreditarem que eles também podem chegar longe", afirma.

Outra trajetória é a de Matheus Armando, também de 27 anos. Antes de iniciar a formação no Instituto MeMaker, ele vivia em um contexto de extrema vulnerabilidade social. Mesmo diante das dificuldades, continuou estudando e encontrou no instituto uma oportunidade para mudar sua trajetória.

Para a fundadora do Instituto MeMaker, Monica Bouqvar, acompanhar a evolução dos ex-alunos é um dos principais resultados do trabalho desenvolvido pela organização.

"Cada jovem que chega ao MeMaker traz consigo uma história, um sonho e, muitas vezes, desafios que parecem intransponíveis. Ver esses meninos e meninas ocupando universidades, empresas, salas de aula e até outros países é profundamente emocionante", disse.

"O que fazemos aqui vai muito além do ensino da tecnologia. Nós ajudamos a despertar talentos, fortalecer a autoestima e mostrar que eles podem sonhar alto. Quando um ex-aluno volta para inspirar uma nova geração, tenho a certeza de que estamos construindo um ciclo de transformação que muda famílias, comunidades e futuros", afirmou Monica.