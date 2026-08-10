UFPE e a Faculdade de Direito do Recife completam 199 anos de criação, nesta terça-feira (11)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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Nesta terça-feira (11), a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e a Faculdade de Direito do Recife (FDR) completam 199 anos de criação.

A programação, iniciada na última quarta-feira (5), reúne apresentações culturais, aulas magnas e celebrações religiosas, além de uma homenagem solene ao ministro Jorge Messias, advogado-geral da União e ex-aluno do curso de Direito da universidade.

Messias receberá, nesta terça-feira, às 18h30, a Medalha do Mérito da FDR, durante cerimônia no Salão Nobre da faculdade, no Centro do Recife. O evento será presidido pelo reitor Alfredo Gomes e pelo vice-reitor Moacyr Araújo.

A data de fundação da FDR, também tem como tema comemorativo “Excelência na Diversidade”. Segundo a UFPE, "o conceito gráfico do selo reúne elementos e cores que remetem à diversidade e à riqueza cultural do Brasil, renovando a identidade visual da celebração sem deixar de valorizar a qualidade institucional que caracteriza a atuação da universidade nas áreas de ensino, pesquisa e extensão".

Estrutura

A UFPE reúne cerca de 50 mil pessoas, entre alunos de graduação e pós-graduação, professores e servidores técnico-administrativos, distribuídos em quatro campi, que estão localizados em diferentes regiões do território pernambucano: Recife, Caruaru (Agreste), Vitória de Santo Antão (Zona da Mata) e Sertânia (Sertão).

A instituição também conta com 27 polos de apoio presencial em todo o estado, inclusive no Arquipélago de Fernando de Noronha, disponibilizados aos alunos dos cursos de graduação e pós-graduação da modalidade de ensino a distância (EAD).

São mais de 30 mil alunos nos cursos de graduação nos quatro campi. Anualmente, ingressam mais de 7,8 mil alunos em 114 cursos presenciais de graduação (via Sisu e processos seletivos próprios) e mais 1,8 mil nos oito cursos a distância/semipresenciais.

No semestre 2026.2, será iniciado o curso de Medicina Veterinária no Centro Acadêmico do Sertão (CAS), em Sertânia. No Centro Acadêmico do Agreste (CAA), os estudantes que concluíram o primeiro ciclo do Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia agora estão ingressando no segundo ciclo, em Ciência de Materiais e em Matemática Aplicada.

Já na pós-graduação stricto sensu, a UFPE atingiu em 2025 o patamar de 94 Programas de Pós-Graduação (PPGs), nos quais são ofertados 156 cursos, entre mestrados e doutorados, e mais 37 cursos de especialização.

Dos PPGs, seis foram avaliados pela Capes, no quadriênio 2021-2024, com conceito 7 (maior) – Biologia Animal, Ciências Biológicas, Serviço Social, Ciências da Computação, Engenharia de Produção e Física –, enquanto os PPGs de Inovação Terapêutica, Engenharia Química, Química, Tecnologias Energéticas e Nucleares, Letras, Economia, Renorbio e Engenharia Civil são conceito 6.

A Universidade coordena 64 programas de residência, sendo 52 de Residência Médica e 12 em Área Profissional da Saúde, ampliando a contribuição da Universidade para a formação de especialistas no Sistema Único de Saúde (SUS). De forma pioneira, no Centro de Informática da UFPE, foram estruturados nove programas de Residência Tecnológica em parceria direta com grandes empresas da área de tecnologia.

A instituição dispõe ainda de um Parque Tecnológico e Científico (Parque.TeC UFPE), ligado à Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação (Propesqi), um ambiente de inovação instalado no Edifício Celso Furtado, antiga sede da Sudene, no Recife. O Parque.Tec, em 2025, atendeu 23 startups incubadas (em desenvolvimento de soluções e modelos de negócio), 11 projetos pré-incubados (em capacitação e qualificação para concepção de negócios) e oito startups associadas (já estabelecidas no mercado).

Primeiros cursos superiores

No dia 11 de agosto de 1827, o imperador Pedro I sancionou a lei criando os primeiros cursos superiores do país, de ciências jurídicas e sociais, nas cidades de Olinda e de São Paulo.

Em Pernambuco, o curso funcionou no Mosteiro de São Bento até 1854, quando foi transferido para o Recife, dando origem à Faculdade de Direito do Recife, uma das sete escolas que, reunidas, formaram a Universidade do Recife (UR) em 1946. As outras escolas foram: Escola de Engenharia de Pernambuco (1895), Escola de Farmácia (1903), Escola de Odontologia (1913), Faculdade de Medicina do Recife (1915), Escola de Belas Artes de Pernambuco (1932) e Faculdade de Filosofia do Recife (1940).

Em 1967, a UR foi integrada ao grupo de instituições federais do novo sistema de educação do País, recebendo a denominação de Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), autarquia vinculada ao Ministério da Educação. Em 2005, foi autorizado o processo de interiorização da UFPE, com a criação dos Centros Acadêmicos do Agreste (CAA) e da Vitória (CAV), com os primeiros cursos oferecidos em 2006. Em 2025, a UFPE chegou ao Sertão, com a instalação do Centro Acadêmico do Sertão (CAS).

*Com informações da Superintedência de Comunicação da UFPE