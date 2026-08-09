Programa Visão Recife promove mutirão oftalmológico e beneficia 750 alunos da rede municipal de ensino

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A ação ocorre no Centro de Saúde Ermírio de Moraes, localizado no bairro de Casa Forte, e deve beneficiar cerca de 750 estudantes dos anos finais

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A Prefeitura, por meio das secretarias de Educação e de Saúde, realizou, neste sábado (8), mais um mutirão oftalmológico do Programa Visão Recife, voltado para estudantes da Rede Municipal de Ensino.

A ação ocorre no Centro de Saúde Ermírio de Moraes, localizado no bairro de Casa Forte, e deve beneficiar cerca de 750 estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental, matriculados em 14 escolas da rede. A iniciativa também continuará nos dias 15, 22 e 23 deste mês de agosto.

As consultas oftalmológicas do Visão Recife ampliam o acesso dos estudantes à avaliação especializada e fortalecem a integração entre as políticas públicas de educação e de saúde. O público atendido foi identificado a partir das triagens realizadas pelo Programa nas unidades de ensino da capital pernambucana, que apontaram a necessidade de uma avaliação oftalmológica mais detalhada.

Acesso



Segundo a Prefeitura do Recife, para facilitar o acesso das famílias e garantir que os estudantes participem dos atendimentos, a Secretaria de Educação promoveu mobilização prévia junto às escolas municipais e disponibiliza ônibus para o transporte dos estudantes até o local do mutirão e o retorno às unidades de ensino.

Durante a ação, os estudantes passam por consultas com profissionais especializados para verificar a necessidade de correção visual. Aqueles que tiverem indicação para o uso de óculos escolhem a armação no próprio local. A previsão é de que os óculos sejam confeccionados e entregues em até 30 dias, diretamente nas escolas.

“Quando um estudante não enxerga bem, isso pode interferir diretamente na forma como ele acompanha uma aula, lê um texto, escreve, participa das atividades e até mesmo na sua autoestima e na maneira como se relaciona com os colegas", destacou a secretária de Educação do Recife, Cecília Cruz.

"Por isso, o Visão Recife é uma iniciativa tão importante, pois aproxima a saúde da escola e garante que uma necessidade que muitas vezes passa despercebida seja identificada e tratada”, completou.

Agatha dos Santos, uma das estudantes que participou do mutirão, contou que sente bastante dificuldade durante às aulas, principalmente para ler e escrever. “Eu não consigo enxergar muito de longe e fico com muita dor de cabeça por conta da claridade. Todo dia eu tenho dor de cabeça, mas agora com os óculos eu acho que vai melhorar”, concluiu.