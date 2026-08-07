UFPE inicia semestre letivo 2026.2 na próxima segunda-feira (10) e recebe mais de 3 mil novos estudantes
A universidade promoverá uma série de Aulas Magnas nos campi de Vitória de Santo Antão, Recife, Caruaru e Sertânia
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A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) inicia, na próxima segunda-feira (10), o semestre letivo 2026.2 dos cursos de graduação presenciais e a distância. As atividades ocorrerão nos quatro campi da instituição, com aulas nos três turnos.
Para recepcionar os mais de 3 mil estudantes ingressantes, a universidade promoverá uma série de Aulas Magnas nos campi de Vitória de Santo Antão, Recife, Caruaru e Sertânia. A programação contará com a participação do reitor Alfredo Gomes, do vice-reitor Moacyr Araújo, pró-reitores, superintendentes e professores eméritos da UFPE.
Programação
A abertura acontece na segunda-feira (10), no Centro Acadêmico de Vitória (CAV), em Vitória de Santo Antão. O evento será realizado às 10h, no hall do campus, e terá palestra do professor emérito Flávio Brayner.
No Campus Recife, a Aula Magna está marcada para terça-feira (11), às 9h, na Concha Acústica Paulo Freire. A palestra será ministrada pelo reitor Alfredo Gomes.
A programação segue na quarta-feira (12), no Centro Acadêmico do Agreste (CAA), em Caruaru. O encontro começa às 19h, no Auditório Luiz Gonzaga, com palestra da professora emérita Márcia Angela Aguiar, presidente da Fundação Joaquim Nabuco.
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Encerrando a agenda de recepção aos calouros, o Centro Acadêmico do Sertão (CAS), em Sertânia, recebe a Aula Magna no dia 20 de agosto, às 19h. A palestra será conduzida pelo professor emérito Jorge Siqueira, ex-diretor do Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH) e um dos criadores do Grupo Esperançar, iniciativa que deu origem às atividades da UFPE no município.
Aulas Magnas
As Aulas Magnas fazem parte da programação comemorativa pelos 199 anos da UFPE e da Faculdade de Direito do Recife (FDR). As celebrações incluem apresentações culturais, atividades religiosas e uma homenagem ao ministro Jorge Messias, advogado-geral da União e ex-aluno do curso de Direito da instituição.
A solenidade será realizada no dia 11 de agosto, às 18h30, na Faculdade de Direito do Recife, quando o ministro receberá a Medalha do Mérito da FDR.