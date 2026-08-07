Cyberbullying, IA e crimes digitais: JC Educação, Educa e Bett Brasil debatem o futuro seguro nas escolas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

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É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Evento no SJCC, realizado em parceria com a Bett Brasil e o Educa, reúne especialistas em tecnologia, segurança e educação socioemocional

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A transformação digital na rotina das famílias e nas escolas trouxe não apenas ferramentas inovadoras de ensino, mas desafios complexos que exigem respostas rápidas de educadores e especialistas na área de segurança. Para debater esse cenário, a quarta edição do JC Educação promove no próximo dia 19 de agosto o evento especial Cyberbullying, IA e Crimes Digitais. A iniciativa consolida uma parceria de peso com a Bett Brasil – maior evento de inovação e tecnologia para a educação da América Latina – e o Educa, plataforma referência em desenvolvimento socioemocional.

O encontro presencial acontecerá no Auditório Graça Araújo, no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, e como evento parte da programação da Jornada Bett Nordeste, que terá sequência no Expo Center Recife a partir da tarde do dia 19 e no dia 20.

"A parceria com o JC Educação amplia um debate que hoje é indispensável para toda a comunidade escolar. Será um dia inteiro de palestras e rodas de conversa para os participantes, que terão uma experiência completa de conteúdo e networking com os temas mais necessários para quem vive o dia a dia na gestão do ensino", afirma Adriana Martinelli, diretora de Conteúdo da Bett Brasil.

A urgência da formação humana na era digital

O crescimento exponencial do acesso às telas e a integração da Inteligência Artificial (IA) no cotidiano dos estudantes acendem um alerta constante. Hoje, preparar o aluno exige mais do que o desenvolvimento intelectual; demanda um forte trabalho de habilidades socioemocionais para lidar com as interações do mundo hiperconectado.

Para Jaime Ribeiro, CEO da plataforma Educa, o combate à violência virtual e aos riscos cibernéticos passa diretamente pelo desenvolvimento humano. "O evento é urgente porque, quando falamos de perigos digitais, falamos também de formação humana. A escola precisa ajudar os alunos a reconhecer riscos, fazer escolhas e pedir ajuda", destaca Ribeiro.

A Educa vem se destacando no mercado educacional justamente por oferecer programas voltados ao letramento digital e à conexão entre escola e família, promovendo competências como empatia, resiliência e pensamento crítico.

O impacto da Lei Felca e a criminalização do Cyberbullying

O debate ocorre em um momento crucial para a legislação brasileira, que vem fechando o cerco contra a impunidade na internet. Recentemente, a sociedade acompanhou o avanço de marcos regulatórios fundamentais, a exemplo da chamada "Lei Felca" (Estatuto Digital da Criança e do Adolescente - Lei nº 15.211/2025).

A norma engloba a proteção de menores de 18 anos em ambientes virtuais, criando mecanismos de verificação e cobrando responsabilidade direta das plataformas digitais e desenvolvedores para que a internet deixe de ser tratada como um espaço sem limites.

Somado a isso, a vigência da Lei 14.811/2024 incluiu oficialmente o bullying e o cyberbullying no Código Penal brasileiro. Com as novas regras, a intimidação sistemática virtual deixou de ser apenas um desvio de conduta para se tornar crime. As escolas, portanto, ganharam uma responsabilidade redobrada na mediação e prevenção desses conflitos.

Painel multidisciplinar: educação, segurança, tecnologia e jornalismo

Para garantir uma abordagem completa e aprofundada, o JC Educação estruturou um time de convidados com diferentes perspectivas sobre a vivência digital dos jovens – unindo segurança pública, pesquisa tecnológica e gestão emocional.

A mediação do painel será feita por Mirella Araújo, titula da coluna JC Educação. "Apesar dos avanços na legislação relacionada aos crimes digitais, é fundamental discutir formas de prevenção e enfrentamento de práticas como o cyberbullying, além de aprofundar o debate sobre o uso responsável e crítico de ferramentas como a inteligência artificial (IA)", afirma Mirella.

O time de palestrantes inclui:

Carla Alexandre: PhD em Educação Tecnológica e gestora de Soluções Educacionais no CESAR/Porto Digital.



Mayara Thais de Castro: policial federal (DELECIBER/DRPJ/SR/PF/PE) e instrutora do Programa Guardiões da Infância, desenvolvido pela Diretoria de Crimes Cibernéticos da PF.



Jaime Ribeiro: escritor, especialista em inteligência artificial e CEO da Educa.

Jornada Bett Nordeste

Após o JC Educação de manhã, a programação da Jornada Bett Nordeste continua, a partir das 13h, no Recife Expo Center.

Mirella Araújo mediará o painel "Aprendizagem em ação: o que acontece quando escola e família caminham juntas?", no Auditório Educação Pública, com visitação gratuita.

O encontro reunirá Bete Rodrigues, consultora educacional da Disciplina Positiva Brasil Consultoria, e Leonardo Xavier, coordenador pedagógico bilíngue do Centro de Educação Integrada.

Na sequência, às 18h30, a colunista participa do Debate Bett, destacando os principais momentos da programação iniciada pela manhã no Auditório Graça Araújo, no SJCC, e encerrada no Recife Expo Center.

Relembre como foi a edição do JC Educação 2025