Ideb 2025: indicadores avançam, mas análise dos resultados exige olhar além do ranking

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O Ideb combina proficiência em Língua Portuguesa e Matemática, medida pelo Saeb, e fluxo escolar, baseado nas taxas de aprovação

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A aprendizagem dos estudantes brasileiros segue como um dos principais pontos de atenção da educação básica, mesmo diante dos avanços registrados nas últimas duas décadas nas etapas dos Anos Iniciais, Anos Finais e ensino médio, conforme os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), divulgados nesta quarta-feira (5).

Além de analisar a pontuação do Ideb, é fundamental considerar os contextos de cada região e as diferentes realidades educacionais. Embora seja o principal indicador de acompanhamento da educação básica, o índice não contempla, isoladamente, todos os fatores envolvidos no processo de ensino e aprendizagem.

A nota, que varia de 0 a 10, é calculada a partir da combinação de dois componentes: a proficiência dos estudantes em Língua Portuguesa e Matemática, medida pelo Saeb entre alunos do 5º e 9º anos do ensino fundamental e do 3º ano do ensino médio, e o fluxo escolar, que considera as taxas de aprovação.

No entanto, o que tem se discutido é que em algumas redes de ensino, a evolução do Ideb não representa necessariamente avanços proporcionais na aprendizagem, já que o resultado também pode ser influenciado pela melhoria significativa das altas taxas de aprovação.

Para os especialistas em Educação, a melhoria das taxas de aprovação é positiva quando acompanha a aprendizagem dos estudantes, permitindo que eles prossigam na trajetória escolar com os conhecimentos esperados para cada etapa.

Essas melhorias passam por investimentos em políticas de formação continuada para os professores, melhores condições de trabalho — como tempo para planejamento, materiais de apoio pedagógico e turmas com número adequado de estudantes —, além do fortalecimento da carreira e da valorização dos docentes.

Diante desse cenário, a pergunta que permanece é: quais caminhos devem ser adotados a partir dos resultados do Ideb?

“Quando a gente fala sobre foco na aprendizagem, a gente também consegue pensar em políticas estratégicas que consigam lidar com a defasagem de aprendizagem”, explicou Luana Smeets, gerente de Políticas Educacionais do Todos Pela Educação, em entrevista à coluna Enem e Educação, nesta quinta-feira (6).

“Hoje, a gente tem uma política nacional de recomposição das aprendizagens, que tem direcionamentos para identificar estudantes que estejam com defasagem de aprendizagem, pensar em estratégias de mediação pedagógica e até revisitar o currículo para que esse estudante consiga fazer uma progressão, de fato, com as habilidades e competências básicas”, destacou.

No entanto, segundo Luana, as redes precisam, dentro de cada contexto territorial, identificar quais são as lacunas de aprendizagem dos estudantes e quais aspectos precisam ser reformulados ou adaptados para cada etapa de ensino.

Com a expectativa de revisão das metas e do modelo de avaliação do Ideb pelo Ministério da Educação (MEC), que deverá ser apresentado em outubro, o Todos pela Educação defende que o próximo ciclo considere uma maior ambição em relação ao aprendizado esperado dos estudantes e atualize os instrumentos de medição.

Luana Smeets reforçou que os resultados devem servir como ferramenta de planejamento das redes, indo além do uso para rankings. “O que esse meu resultado me diz sobre o que está funcionando, o que não está funcionando e o que eu preciso começar?”, afirmou.

Avaliação dos resultados em Pernambuco

A rede pública de Pernambuco apresenta um cenário de avanços semelhante ao observado nacionalmente, mas os níveis de aprendizagem dos estudantes ainda indicam a necessidade de atenção, especialmente em relação à proficiência.

No ensino médio, o estado passou de Ideb 4,5, em 2023, para 4,7, em 2025 — resultado acima da média nacional da etapa, que foi de 4,5. Apesar da evolução, Pernambuco ainda não alcançou a meta de 5,1 estabelecida para 2021 (sem atualização posterior). O

Também houve avanços nas etapas iniciais da educação básica. Nos Anos Iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano), a rede pública passou de 5,3, em 2023, para 5,8, em 2025, aproximando-se da meta de 6,0 estabelecida para o período, mas ainda abaixo da média nacional, que foi de 6,1.

Nos Anos Finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano), a rede pública também registrou crescimento no Ideb, passando de 4,7, em 2023, para 4,9, em 2025. O resultado permanece abaixo da meta prevista de 5,3 e da média brasileira, que ficou em 5,0.

Ao avaliar os resultados, o secretário executivo de Desenvolvimento da Educação da Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE), Danilo Santos, destacou, em entrevista à coluna Enem e Educação, que o crescimento dos Anos Iniciais do ensino fundamental está relacionado a uma política pública já estruturada no estado.

A etapa registrou aumento de 0,5 ponto no Ideb — um dos maiores avanços da série histórica — resultado que, segundo o secretário, está associado ao fortalecimento de ações como o Programa Criança Alfabetizada (PCA), desenvolvido em colaboração com os municípios, com repasses financeiros específicos, planejamento e uma rede de apoio estruturada.

Já nos Anos Finais, há de fato o reconhecimento de que ainda é necessário que as redes possuam um olhar mais estratégico e de fortalecimento dessa etapa, que envolve uma série de complexidades como a mudanças na trajetória escolar dos estudantes e maior articulação entre diferentes redes (estadual e municipal).

Ao comentar a relação entre taxa de aprovação e aprendizagem, Danilo Santos afirmou que a aprovação dos estudantes, por si só, não representa avanço caso não esteja acompanhada da melhoria da aprendizagem.

“A gente entende que o cálculo do fluxo, que basicamente é a quantidade de alunos aprovados na média interna, é feito baseado em concepções de avaliação diversas. A rede propõe uma avaliação contínua, que não é um processo fim, mas um processo meio. Então, a preocupação da gente não é com 95% que é aprovado ou 96%, mas é com os 5% que não conseguem ter sucesso de aprendizagem”, disse.

Ainda de acordo com Santos, a proficiência envolve fatores mais complexos e depende de diferentes aspectos relacionados ao processo de aprendizagem.“A grande questão é trabalhar pedagogicamente esses estudantes para que tenham um rendimento favorável e isso se reflita na proficiência”, explicou.

“Há também o parâmetro de medição do Inep, que é de alcance nacional e nem sempre está de acordo com o que é trabalhado em sala de aula. Historicamente, em todos os estados, a proficiência demora mais para crescer do que o fluxo”, completou.

Ensino médio e o questionamento do protagonismo

No ensino médio, Pernambuco passou do primeiro para o segundo lugar no Ideb entre os estados, com nota 4,7 em 2025, ficando atrás apenas do Piauí, que alcançou 4,9. Considerando apenas o ensino regular, o estado aparece atrás de Paraná (5,1), Piauí (4,9), Goiás (4,9) e Espírito Santo (4,9), empatado com o Rio Grande do Sul (4,7).

Quando considerada a rede total, que inclui o ensino regular e o ensino médio integrado à Educação Profissional e Tecnológica (EPT), Pernambuco alcança 4,8 e fica atrás de Paraná (5,1), Goiás (5,0), Piauí (4,9) e Espírito Santo (4,9).

Para o secretário executivo de Ensino Médio e Profissional da SEE, Eduardo Andrade, a comparação entre os estados precisa considerar as diferentes características de organização das redes. Segundo ele, Pernambuco possui uma estrutura mais ampla, com 1.082 escolas avaliadas e atuação tanto nos Anos Finais do ensino fundamental quanto no ensino médio. Já o Piauí, por um modelo de colaboração estabelecido anteriormente, concentra a rede estadual apenas no ensino médio, com 512 unidades.

“O resultado não pode ser analisado apenas pelo número final. Pernambuco hoje está em torno de 96% de participação do Ideb na avaliação externa. Então, é um crescimento gigantesco olhando a rede como um todo. Fora isso, também a gente tem um crescimento de alunos pretos e pardos na proficiência que, na história de Pernambuco, não tinha acontecido. Então, a gente consegue fazer uma equidade em relação à proficiência desses alunos”, afirmou o secretário, em entrevista à coluna Enem e Educação.

Segundo Andrade, a elevação da nota de 4,5 para 4,7 representa uma mudança que alcança diferentes escolas da rede, incluindo unidades que historicamente não tinham tanta visibilidade nos indicadores. “Esse crescimento não é apenas das mesmas escolas que sempre pontuavam de maneira positiva. Traz um reflexo de escolas periféricas da cidade do Recife e de outras regiões que hoje conseguem ter um patamar de evolução a nível do Ideb, com escolas que não eram observadas”, destacou.

Além disso, Eduardo Andrade destacou o papel dos professores e das ações de recomposição das aprendizagens após a pandemia. Para ele, os indicadores refletem o esforço da rede em recuperar conhecimentos e ampliar as oportunidades de aprendizagem dos estudantes.

“Hoje, na rede estadual de Pernambuco, nós temos, do Ensino Fundamental ao Ensino Médio, trabalhos fortes de recomposição da aprendizagem, dando ao aluno a oportunidade de revisitar os conteúdos que, em algum momento, ele não conseguiu aprender no tempo correto, e dando a ele a oportunidade de aprendizados diferenciados”, disse.



