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Escolas de Recife são premiadas por iniciativas de educação socioambiental e receberão sistemas de energia solar

Iniciativa do UNICEF, em parceria com Neoenergia e implementada pelo Instituto Alana, valoriza práticas inspiradoras desenvolvidas em escolas públicas

Por JC Publicado em 05/08/2026 às 20:08
Escolas de Recife são premiadas por iniciativas de educação socioambiental e receberão sistemas de energia solar
Escolas de Recife são premiadas por iniciativas de educação socioambiental e receberão sistemas de energia solar - Fabiano Neves / divulgação

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Três unidades de ensino de Recife foram reconhecidas nesta terça-feira (5), em Brasília, durante a cerimônia de premiação do edital #EntreNoClima por uma Educação Baseada na Natureza, por desenvolverem projetos que fortalecem a relação entre educação, natureza e enfrentamento da crise climática. As escolas premiadas foram: Emti Reitor Joao Alfredo, Cmei Alcides Restelli Tedesco e Escola Municipal Alto Santa Terezinha.

Como parte da premiação, as escolas receberão sistemas de energia solar fotovoltaica, doados pela Neoenergia, ampliando as oportunidades para o desenvolvimento de práticas educativas voltadas à sustentabilidade, à eficiência energética e à ação climática. A iniciativa busca não apenas fortalecer a infraestrutura escolar, mas também incentivar o uso pedagógico da tecnologia como ferramenta de aprendizagem e conscientização ambiental para bebês, crianças e adolescentes.

“Vivemos um momento em que os impactos das mudanças climáticas já fazem parte do cotidiano de bebês, crianças e adolescentes. Reconhecer e valorizar experiências que aproximam estudantes da natureza e promovem aprendizagens conectadas aos desafios ambientais é fundamental para fortalecer uma educação transformadora, inclusiva e voltada para o futuro”, afirma Monica Dias Pinto, chefe de Educação do UNICEF no Brasil.

As iniciativas foram selecionadas entre projetos desenvolvidos por escolas públicas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental dos territórios participantes do projeto #Entre no Clima: Educação Baseada na Natureza, uma iniciativa do UNICEF, implementada pelo Instituto Alana e realizada em parceria estratégica com a Neoenergia, por meio do Programa de Eficiência Energética da ANEEL.

“Acreditamos que transformar a realidade passa pela educação. Ao levar energia solar para essas escolas, queremos contribuir para ambientes de aprendizagem mais sustentáveis e inspiradores, onde crianças e adolescentes possam vivenciar, na prática, conceitos como eficiência energética, preservação ambiental e enfrentamento das mudanças climáticas”, afirma Solange Ribeiro, vice-presidente da Neoenergia. “Essa iniciativa reforça o compromisso da Neoenergia com a formação das novas gerações e com a construção de um futuro mais sustentável para todos.”

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“Crianças, adolescentes e profissionais da educação estão juntos colocando em prática uma educação baseada na natureza, que amplia o vínculo e o processo de ensino e aprendizagem com sentido para suas próprias comunidades”, destacou o gerente de educação do Instituto Alana, Gabriel Maia Salgado. E reforçou: “práticas como essas apontam para uma educação ambiental transformadora para além das paredes da sala de aula e que reconectam a escola com as múltiplas formas e matrizes de conhecimento, científicos e ancestrais”.

Entre os dias 20 de março e 6 de maio de 2026, o edital recebeu 169 inscrições de escolas públicas do Distrito Federal, Salvador (BA), Recife (PE) e Rio Grande do Norte. Após o processo de validação e avaliação técnica, 149 iniciativas foram consideradas elegíveis. Ao todo, 12 práticas foram premiadas por sua qualidade pedagógica, potencial inspirador, conexão com os territórios e contribuição para o fortalecimento da Educação Baseada na Natureza.

O projeto #Entre no clima: Educação Baseada na Natureza tem como objetivo formar gestores, coordenadores pedagógicos e professores para ampliar o repertório da comunidade escolar e fortalecer práticas pedagógicas voltadas para temas como mudanças climáticas, eficiência energética, gestão sustentável de resíduos e água.

A iniciativa contempla o desenvolvimento de materiais pedagógicos para bebês, crianças e adolescentes, além de cursos e trilhas formativas destinados a educadores da Educação Infantil, dos Anos Iniciais e dos Anos Finais do Ensino Fundamental. Toda a produção foi construída a partir de escutas realizadas nos territórios participantes.

Projetos premiados

As práticas reconhecidas no edital evidenciam que é possível transformar o cotidiano escolar por meio de experiências pedagógicas que integram natureza, território, ensino e aprendizagem, fortalecendo vínculos, ampliando repertórios e promovendo o desemparedamento, a escuta e o protagonismo de crianças e adolescentes.

Em Recife, as iniciativas vencedoras destacaram o engajamento de estudantes na compreensão dos riscos climáticos e ambientais em seus territórios, a valorização dos espaços naturais da escola como ambientes de aprendizagem e o fortalecimento da relação entre cultivo, alimentação, memória e saberes comunitários. Foram premiados os projetos Recife Alerta, Raízes e Descobertas: Cheiros, Cores e Texturas do Nosso Quintal! e Que Horta! Cultivando Saberes e Semeando Histórias.

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