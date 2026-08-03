UPE abre inscrições para o PREVUPE 2026; veja como participar
Nesta edição, o programa disponibiliza 8.460 vagas para o PREVUPE Regular e 720 vagas para a modalidade Sistema Seriado de Avaliação (SSA)
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A Universidade de Pernambuco (UPE), por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC), em parceria com o Instituto de Apoio à Universidade de Pernambuco (IAUPE) e a Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE/PE), está com inscrições abertas para o Programa Pré-Vestibular da Universidade de Pernambuco (PREVUPE) 2026, nas modalidades Regular e Sistema Seriado de Avaliação (SSA).
As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas a partir de 31 de julho, exclusivamente pelo site www.prevupe proec.com.br, permanecendo abertas até o preenchimento das vagas disponíveis em cada polo.
Vagas disponíveis
Nesta edição, o programa disponibiliza 8.460 vagas para o PREVUPE Regular e 720 vagas para a modalidade SSA.
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O PREVUPE Regular é destinado a estudantes do 3º ano e egressos do Ensino Médio, enquanto a modalidade SSA contempla estudantes matriculados no 1º e no 2º ano do Ensino Médio.
A classificação será realizada por ordem de inscrição, conforme o quantitativo de vagas disponível em cada polo e os critérios estabelecidos nos editais.
A lista de classificados será divulgada no dia 7 de agosto (sexta-feira), no site oficial do PREVUPE. As aulas terão início em 8 de agosto (sábado), e a matrícula dos candidatos classificados ocorrerá presencialmente no polo escolhido no momento da inscrição, conforme o cronograma previsto.
Os editais completos, com informações sobre os pólos de funcionamento, requisitos para participação, documentação exigida e demais orientações, estão disponíveis no portal do PREVUPE: www.prevupe proec.com.br.
UPE abre inscrições para o PREVUPE 2026
A Universidade de Pernambuco (UPE), por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC), em parceria com o Instituto de Apoio à Universidade de Pernambuco (IAUPE) e a Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE/PE), está com inscrições abertas para o Programa Pré-Vestibular da Universidade de Pernambuco (PREVUPE) 2026, nas modalidades Regular e Sistema Seriado de Avaliação (SSA).
As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas a partir de 31 de julho, exclusivamente pelo site www.prevupe proec.com.br, permanecendo abertas até o preenchimento das vagas disponíveis em cada polo.
Nesta edição, o programa disponibiliza 8.460 vagas para o PREVUPE Regular e 720 vagas para a modalidade SSA. O PREVUPE Regular é destinado a estudantes do 3º ano e egressos do Ensino Médio, enquanto a modalidade SSA contempla estudantes matriculados no 1º e no 2º ano do Ensino Médio. A classificação será realizada por ordem de inscrição, conforme o quantitativo de vagas disponível em cada polo e os critérios estabelecidos nos editais.
A lista de classificados será divulgada no dia 7 de agosto (sexta-feira), no site oficial do PREVUPE. As aulas terão início em 8 de agosto (sábado), e a matrícula dos candidatos classificados ocorrerá presencialmente no polo escolhido no momento da inscrição, conforme o cronograma previsto.
Os editais completos, com informações sobre os pólos de funcionamento, requisitos para participação, documentação exigida e demais orientações, estão disponíveis no portal do PREVUPE: www.prevupe proec.com.br.