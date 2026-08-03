UPE abre inscrições para o PREVUPE 2026; veja como participar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Nesta edição, o programa disponibiliza 8.460 vagas para o PREVUPE Regular e 720 vagas para a modalidade Sistema Seriado de Avaliação (SSA)

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A Universidade de Pernambuco (UPE), por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC), em parceria com o Instituto de Apoio à Universidade de Pernambuco (IAUPE) e a Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE/PE), está com inscrições abertas para o Programa Pré-Vestibular da Universidade de Pernambuco (PREVUPE) 2026, nas modalidades Regular e Sistema Seriado de Avaliação (SSA).

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas a partir de 31 de julho, exclusivamente pelo site www.prevupe proec.com.br, permanecendo abertas até o preenchimento das vagas disponíveis em cada polo.

Vagas disponíveis

Nesta edição, o programa disponibiliza 8.460 vagas para o PREVUPE Regular e 720 vagas para a modalidade SSA.

O PREVUPE Regular é destinado a estudantes do 3º ano e egressos do Ensino Médio, enquanto a modalidade SSA contempla estudantes matriculados no 1º e no 2º ano do Ensino Médio.

A classificação será realizada por ordem de inscrição, conforme o quantitativo de vagas disponível em cada polo e os critérios estabelecidos nos editais.

A lista de classificados será divulgada no dia 7 de agosto (sexta-feira), no site oficial do PREVUPE. As aulas terão início em 8 de agosto (sábado), e a matrícula dos candidatos classificados ocorrerá presencialmente no polo escolhido no momento da inscrição, conforme o cronograma previsto.

Os editais completos, com informações sobre os pólos de funcionamento, requisitos para participação, documentação exigida e demais orientações, estão disponíveis no portal do PREVUPE: www.prevupe proec.com.br.

UPE abre inscrições para o PREVUPE 2026

A Universidade de Pernambuco (UPE), por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC), em parceria com o Instituto de Apoio à Universidade de Pernambuco (IAUPE) e a Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE/PE), está com inscrições abertas para o Programa Pré-Vestibular da Universidade de Pernambuco (PREVUPE) 2026, nas modalidades Regular e Sistema Seriado de Avaliação (SSA).

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas a partir de 31 de julho, exclusivamente pelo site www.prevupe proec.com.br, permanecendo abertas até o preenchimento das vagas disponíveis em cada polo.





Nesta edição, o programa disponibiliza 8.460 vagas para o PREVUPE Regular e 720 vagas para a modalidade SSA. O PREVUPE Regular é destinado a estudantes do 3º ano e egressos do Ensino Médio, enquanto a modalidade SSA contempla estudantes matriculados no 1º e no 2º ano do Ensino Médio. A classificação será realizada por ordem de inscrição, conforme o quantitativo de vagas disponível em cada polo e os critérios estabelecidos nos editais.

A lista de classificados será divulgada no dia 7 de agosto (sexta-feira), no site oficial do PREVUPE. As aulas terão início em 8 de agosto (sábado), e a matrícula dos candidatos classificados ocorrerá presencialmente no polo escolhido no momento da inscrição, conforme o cronograma previsto.



Os editais completos, com informações sobre os pólos de funcionamento, requisitos para participação, documentação exigida e demais orientações, estão disponíveis no portal do PREVUPE: www.prevupe proec.com.br.