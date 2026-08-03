Estudantes podem consultar segunda classificação para cursos técnicos em Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Os candidatos classificados deverão efetuar a matrícula, nesta segunda (3) e terça-feira (4) na Escola Técnica Estadual para a qual foram selecionados

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A Secretaria Estadual de Educação (SEE) disponibilizou, na última sexta-feira (31), a lista da segunda classificação do processo seletivo para os cursos técnicos subsequentes.

Os candidatos classificados deverão efetuar a matrícula, nesta segunda (3) e terça-feira (4) na Escola Técnica Estadual (ETE) para a qual foram selecionados.

Para realizar a matrícula, é necessário apresentar: Histórico escolar ou certificado de conclusão do ensino médio (ficha 19) ou equivalente (original ou cópia autenticada + cópia); Carteira de identidade (original ou cópia autenticada + cópia); Comprovante de endereço com CEP (original ou cópia autenticada + cópia); CPF (original ou cópia autenticada + cópia); Foto 3×4.

A lista pode ser consultada pelo link https://drive.google.com/file/d/1nkxMZ6EJt5mNSvu1oH8BpTknxgtIJkW4/view?usp=sharing

Cotistas



No caso de candidatos cotistas que vêm de famílias com renda bruta igual ou inferior a um salário-mínimo e meio, é necessário apresentar um documento que comprove a renda familiar. Já os candidatos cotistas PCD devem apresentar o laudo médico pericial que comprove a deficiência declarada.

Candidatos em situação de vulnerabilidade socioeconômica devem apresentar um documento expedido por secretaria, órgão ou estabelecimento responsável pela institucionalização, acolhimento ou atendimento socioassistencial de adolescentes e jovens, para fins de comprovação da situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Para mais informações, os candidatos podem entrar em contato pelo e-mail selecaoep@adm.educacao.pe.gov.br.



