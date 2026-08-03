Estudantes podem consultar segunda classificação para cursos técnicos em Pernambuco
Os candidatos classificados deverão efetuar a matrícula, nesta segunda (3) e terça-feira (4) na Escola Técnica Estadual para a qual foram selecionados
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A Secretaria Estadual de Educação (SEE) disponibilizou, na última sexta-feira (31), a lista da segunda classificação do processo seletivo para os cursos técnicos subsequentes.
Os candidatos classificados deverão efetuar a matrícula, nesta segunda (3) e terça-feira (4) na Escola Técnica Estadual (ETE) para a qual foram selecionados.
Para realizar a matrícula, é necessário apresentar: Histórico escolar ou certificado de conclusão do ensino médio (ficha 19) ou equivalente (original ou cópia autenticada + cópia); Carteira de identidade (original ou cópia autenticada + cópia); Comprovante de endereço com CEP (original ou cópia autenticada + cópia); CPF (original ou cópia autenticada + cópia); Foto 3×4.
A lista pode ser consultada pelo link https://drive.google.com/file/d/1nkxMZ6EJt5mNSvu1oH8BpTknxgtIJkW4/view?usp=sharing
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Cotistas
No caso de candidatos cotistas que vêm de famílias com renda bruta igual ou inferior a um salário-mínimo e meio, é necessário apresentar um documento que comprove a renda familiar. Já os candidatos cotistas PCD devem apresentar o laudo médico pericial que comprove a deficiência declarada.
Candidatos em situação de vulnerabilidade socioeconômica devem apresentar um documento expedido por secretaria, órgão ou estabelecimento responsável pela institucionalização, acolhimento ou atendimento socioassistencial de adolescentes e jovens, para fins de comprovação da situação de vulnerabilidade socioeconômica.
Para mais informações, os candidatos podem entrar em contato pelo e-mail selecaoep@adm.educacao.pe.gov.br.