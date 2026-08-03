Estudantes da Rede Estadual de Pernambuco conquistam título da Olimpíada Brasileira de Tecnologia pelo segundo ano consecutivo

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Equipes de escolas estaduais do Recife foram premiadas na etapa final da competição realizada na última sexta-feira (31), em São José dos Campos (SP)

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Pelo segundo ano consecutivo, estudantes da Rede Estadual de Pernambuco conquistaram o título da Olimpíada Brasileira de Tecnologia (OBT). Após obterem medalhas de ouro, prata e bronze na segunda etapa da competição, as equipes avançaram para a fase final e garantiram novos resultados de destaque.

A equipe Vanguarda, da Escola de Referência em Ensino Médio (Erem) Engenheiro Lauro Diniz, no Recife, venceu a categoria de escolas públicas não seletivas do nível 2, voltada para estudantes do ensino médio.

Ao todo, seis equipes da Erem Engenheiro Lauro Diniz, localizada no bairro do Ipsep, Zona Sul da capital, disputaram a etapa final da OBT, realizada em São José dos Campos (SP), na última sexta-feira (31). Os grupos já haviam se destacado na fase de prototipagem, realizada na terça-feira (28), quando conquistaram medalhas. A equipe Vanguarda recebeu o ouro nessa etapa. Já a Erem Dom Sebastião Leme, no Ibura, também na Zona Sul do Recife, classificou duas equipes para a fase decisiva após conquistarem menção honrosa.

A etapa final integra a programação da 5ª edição da Semana da Escola Avançada de Tecnologia. Nesta fase, cerca de 700 estudantes de escolas públicas e privadas de 16 estados participaram do Desafio App, que consiste no desenvolvimento do aplicativo idealizado durante a etapa de prototipagem.

Projetos realizados

O projeto vencedor da equipe Vanguarda apresenta uma solução digital voltada à conscientização sobre a Síndrome de Down, reunindo informações acessíveis, orientações sobre inclusão e suporte para familiares, educadores e a sociedade.

Além da equipe campeã, outros grupos da Erem Engenheiro Lauro Diniz desenvolveram projetos voltados à cidadania, ao bem-estar social e ao uso da tecnologia na educação. Entre eles, a equipe Nexos criou o PetAlerta, aplicativo que reúne um canal de denúncias e orientações sobre os cuidados com animais de estimação. Outra proposta utiliza inteligência artificial para auxiliar na organização da rotina de estudos.

Para o secretário de Educação de Pernambuco, Gilson Monteiro, a conquista reflete o trabalho desenvolvido pela rede estadual.

"É motivo de orgulho termos estudantes da Rede Estadual de Educação premiados na Olimpíada Brasileira de Tecnologia, representando no pódio o mais alto grau daquilo que é a educação de Pernambuco, o desenvolvimento dos estudantes, a pedagogia e a forma como atuamos. Esse momento da educação em Pernambuco se traduz nas conquistas feitas pelos estudantes, para quem dedicamos e desejamos os parabéns, e na possibilidade de continuarmos fortes nessa política pública e no desenvolvimento da educação do nosso estado, privilegiando e beneficiando todos os estudantes e toda a rede escolar", afirma.

Segundo o gestor da Erem Engenheiro Lauro Diniz, Pablo Melo, o desempenho das equipes é resultado do protagonismo estudantil incentivado pela escola.

"Nossos estudantes se dedicaram demais a essa olimpíada e vão compartilhar o conhecimento adquirido com os outros estudantes. Os que foram neste ano vão ajudar os que vão querer participar no próximo. Eles vão ensinar a programar, a usar as plataformas e se reunir para discutir ideias", destaca.

O gestor também comemorou o bicampeonato.

"Essa é a vitória da persistência. A Vanguarda foi a grande campeã de 2026, mas trazer uma comitiva com 31 estudantes que respiram ciência e tecnologia é ainda mais vitorioso. Estamos trazendo medalhas e um troféu, mas, acima de tudo, memórias para a vida inteira. Não somos apenas campeões, somos bicampeões!", celebra.

Estudantes da Rede Estadual de Pernambuco na OBT - Foto: Divulgação/SEE

Demais destaques e medalhas

Em 2025, a Erem Engenheiro Lauro Diniz já havia conquistado destaque na competição. Na ocasião, seis equipes receberam medalhas de prata e bronze, enquanto a equipe Sunflower venceu o Desafio App na mesma categoria em que a Vanguarda conquistou o título este ano.

Entre os campeões está o estudante Rômulo Henrique, do 3º ano do ensino médio, que participou da fase final da OBT pela terceira vez consecutiva. Após receber menção honrosa em 2024 e 2025, ele comemorou a primeira conquista do primeiro lugar.

"Dessa vez, meu grupo conseguiu conquistar a medalha de ouro e o primeiro lugar. Nas primeiras participações, fiquei um pouco frustrado porque não alcancei o resultado que imaginava. Mas o remédio para isso é a perseverança e acreditar que o seu projeto tem potencial, precisando apenas ser desenvolvido de outra forma", afirma.

As equipes da Erem Dom Sebastião Leme também foram premiadas. A Eletro Tech recebeu o troféu de destaque na categoria Economia Circular com um projeto voltado ao descarte correto de resíduos por meio de um sistema de recompensas para incentivar a participação da população. Já a Imperium Absolut conquistou o quarto lugar entre as escolas públicas com um aplicativo voltado à inclusão produtiva de pessoas em situação de vulnerabilidade social no mercado de trabalho.

Responsável pelas equipes da escola, o professor Leandro Santos destacou o empenho dos estudantes e agradeceu o apoio recebido.

"Estamos retornando com o coração cheio de gratidão e com o sentimento de dever cumprido. Foram dias de muito aprendizado, superação e grandes conquistas. Temos a certeza de que a dedicação, o trabalho em equipe e a perseverança foram fundamentais para alcançarmos esses importantes resultados", afirma.

A Olimpíada Brasileira de Tecnologia é promovida pelo Instituto Alpha Lumen em parceria com o Steam para a Educação Tecnológica e conta com o apoio de um braço do Massachusetts Institute of Technology (MIT) no Brasil.



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