Recife terá mil atividades gratuitas voltadas à infância entre 1º e 7 de agosto
XII Semana do Bebê reúne serviços de saúde, oficinas e ações educativas em parques, creches e postos de atendimento da capital
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A prefeitura do Recife realiza, entre os dias 1º e 7 de agosto, a XII Semana do Bebê. A programação reúne mais de mil atividades gratuitas espalhadas por equipamentos públicos da capital, com foco no atendimento a gestantes e crianças de até seis anos de idade.
A iniciativa é desenvolvida em conjunto pelas secretarias de Educação e de Saúde, pela Secretaria Executiva da Primeira Infância e pelo Unicef.
Serviços integrados
A abertura oficial acontece neste sábado, 1º de agosto, das 8h às 12h, na segunda etapa do Parque da Tamarineira. O evento inicial concentrará oferta de vacinação, orientações sobre saúde bucal e aleitamento materno, além de oficinas e apresentações culturais voltadas ao público infantil.
Ao longo dos sete dias, a agenda descentralizada ocupará creches, escolas da rede municipal, unidades básicas de saúde, centros de referência de assistência social (Cras) e unidades do Compaz.
A proposta articula ações de diferentes pastas municipais para cobrir áreas como saúde, assistência social, cultura e direitos humanos.
Ações de saúde, suporte às famílias e urbanismo
Na área de saúde, a programação inclui palestras sobre pré-natal, encontros de acolhimento para puérperas, oficinas de Shantala e rodas de conversa a respeito de prevenção à violência obstétrica.
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A gestão municipal também prevê o lançamento do Álbum Seriado de Avaliação dos Marcos do Desenvolvimento Infantil para os profissionais da rede pública.
A agenda contempla ainda discussões sobre infraestrutura urbana voltada às crianças. No equipamento CRIAR Caxangá, haverá um encontro com arquitetos e engenheiros da gestão municipal para debater o planejamento de espaços públicos sob a perspectiva da acessibilidade e da primeira infância.
A programação detalhada com horários e locais dos atendimentos está disponível no site oficial do evento mantido pela Secretaria de Educação do Recife.