fechar
Enem e Educação | Notícia

Censo Escolar 2026: coleta de dados da 1ª etapa termina nesta sexta

Nesta etapa, são informados os dados de matrículas, turmas, profissionais escolares e infraestrutura das unidades de ensino. Confira na matéria

Por Agência Brasil Publicado em 31/07/2026 às 8:22
O Censo Escolar &eacute; uma pesquisa estat&iacute;stica da educa&ccedil;&atilde;o b&aacute;sica brasileira coordenado pelo Inep
O Censo Escolar é uma pesquisa estatística da educação básica brasileira coordenado pelo Inep - Tânia Rêgo/Agência Brasil

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

As escolas devem coletar os dados da primeira etapa do Censo Escolar da Educação Básica 2026 até esta sexta-feira (31). Nesta etapa, são informados os dados de matrículas, turmas, profissionais escolares e infraestrutura das unidades de ensino, por meio do Sistema EduCacenso.

O Censo Escolar é uma pesquisa estatística obrigatória da educação básica brasileira, feita em colaboração com as secretarias estaduais, distrital e municipais de educação, com a participação das escolas públicas e privadas.

A pesquisa coordenada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) abrange as diferentes etapas e modalidades da educação básica e da educação profissional, incluindo educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos (EJA) e educação profissional.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Cronograma

Os gestores municipais, estaduais e do Distrito Federal serão os responsáveis pela exportação dos dados preliminares ao Ministério da Educação, em 27 de agosto, para publicação no Diário Oficial da União.

Após essa publicação, o Sistema EducaCenso será reaberto durante 30 dias aos gestores educacionais para conferência, confirmação e eventual correção das informações declaradas.

Os resultados finais da primeira etapa e estatísticas da Educação Básica serão divulgados em 1º de fevereiro de 2027.

Nesta mesma data, começa a segunda etapa do Censo Escolar da Educação Básica 2026, que trata da situação do aluno.

Fase final

Os indicadores finais de rendimento escolar serão divulgados pelo Inep em 14 de maio de 2027.

Os dados no Censo Escolar servem para a formulação, o monitoramento e a avaliação de políticas públicas educacionais, além de servir de base para a distribuição de recursos.

Leia também

Pernambuco abre 4,2 mil vagas para cursos gratuitos de Libras; inscrições começam nesta quarta-feira
LIBRAS

Pernambuco abre 4,2 mil vagas para cursos gratuitos de Libras; inscrições começam nesta quarta-feira
Inteligência artificial, saúde mental e competências do futuro: como a educação está redesenhando a escola brasileira
IA na Educação

Inteligência artificial, saúde mental e competências do futuro: como a educação está redesenhando a escola brasileira

Compartilhe

Tags

Imagem de Agência Brasil

Agência Brasil

editores@jc.com.br