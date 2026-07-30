Pernambuco abre 4,2 mil vagas para cursos gratuitos de Libras; inscrições começam nesta quarta-feira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Formação presencial é destinada a maiores de 16 anos e contempla desde o nível básico até cursos de tradutor/intérprete e instrutor

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Estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos de Língua Brasileira de Sinais (Libras) da Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE), que acontecem em todas as regiões do estado.

Ao todo, são oferecidas 4.200 vagas na modalidade presencial para novos estudantes e para quem deseja dar continuidade à formação. As aulas estão previstas para começar em 3 de agosto.

Vagas para diferentes níveis

A oferta contempla turmas do Nível I, voltadas a quem está começando a aprender Libras, além dos níveis II, III e IV, destinados aos estudantes que já iniciaram a formação.

Também serão oferecidas vagas específicas para os cursos de Tradutor/Intérprete de Libras e Instrutor de Libras, destinados aos participantes que concluírem os módulos exigidos e atenderem aos requisitos estabelecidos.

A formação é dividida em quatro módulos, cada um com duração de cinco meses e uma aula por semana.

Como fazer a inscrição

As inscrições poderão ser realizadas nas sedes das 16 Gerências Regionais de Educação (GREs), nas escolas estaduais que oferecem o curso ou, em alguns polos, por meio de links disponibilizados pela Secretaria de Educação.

Para participar, é necessário ter mais de 16 anos e apresentar RG, CPF, comprovante de residência e uma foto 3x4. Quem pretende ingressar diretamente nos módulos II, III ou IV deverá apresentar também o certificado do último nível cursado.

As informações de todos os municípios que terão os cursos podem ser conferidas neste link disponibilizado pela Secretaria de Educação.

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