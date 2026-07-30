Pernambuco abre 4,2 mil vagas para cursos gratuitos de Libras; inscrições começam nesta quarta-feira
Formação presencial é destinada a maiores de 16 anos e contempla desde o nível básico até cursos de tradutor/intérprete e instrutor
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos de Língua Brasileira de Sinais (Libras) da Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE), que acontecem em todas as regiões do estado.
Ao todo, são oferecidas 4.200 vagas na modalidade presencial para novos estudantes e para quem deseja dar continuidade à formação. As aulas estão previstas para começar em 3 de agosto.
Vagas para diferentes níveis
A oferta contempla turmas do Nível I, voltadas a quem está começando a aprender Libras, além dos níveis II, III e IV, destinados aos estudantes que já iniciaram a formação.
Também serão oferecidas vagas específicas para os cursos de Tradutor/Intérprete de Libras e Instrutor de Libras, destinados aos participantes que concluírem os módulos exigidos e atenderem aos requisitos estabelecidos.
A formação é dividida em quatro módulos, cada um com duração de cinco meses e uma aula por semana.
Como fazer a inscrição
As inscrições poderão ser realizadas nas sedes das 16 Gerências Regionais de Educação (GREs), nas escolas estaduais que oferecem o curso ou, em alguns polos, por meio de links disponibilizados pela Secretaria de Educação.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Para participar, é necessário ter mais de 16 anos e apresentar RG, CPF, comprovante de residência e uma foto 3x4. Quem pretende ingressar diretamente nos módulos II, III ou IV deverá apresentar também o certificado do último nível cursado.
As informações de todos os municípios que terão os cursos podem ser conferidas neste link disponibilizado pela Secretaria de Educação.