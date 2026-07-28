Simpere diz que medidas anunciadas pela Prefeitura do Recife de vigilância nas escolas são "insuficientes"

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O sindicado defende que as medidas de segurança sejam acompanhadas de políticas efetivas de prevenção e enfrentamento à violência nas escolas

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Em meio à recomendação de ampliar as ações de proteção e os protocolos de segurança nas creches e escolas da rede municipal do Recife, que retomaram as aulas nessa segunda-feira (27), o Sindicato Municipal dos Profissionais de Ensino da Rede Oficial do Recife (SIMPERE) afirmou que apenas restringir o acesso às unidades não é suficiente para garantir a segurança da comunidade escolar.

Em nota enviada à coluna Enem e Educação, nesta terça-feira (28), a entidade defende que as medidas sejam acompanhadas de políticas efetivas de prevenção e enfrentamento à violência nas escolas.

“Embora o controle de acesso possa contribuir para a organização da entrada de pessoas nas unidades, a medida, por si só, é insuficiente para garantir a segurança de professoras, professores, estudantes e de toda a comunidade escolar”, declarou a entidade.

Restrições e monitoramento

Conforme publicado pela coluna, as escolas da rede municipal, incluindo as creches que fazem parte do Programa Infância na Creche, deveriam adotar, desde o dia 11 de junho, um protocolo com medidas para reforçar a segurança nas unidades.

De acordo com o ofício encaminhado pela Secretaria de Educação do Recife (Seduc), os portões de entrada deverão permanecer obrigatoriamente trancados durante todo o período letivo. Pais ou responsáveis, assim como visitantes e prestadores de serviço, só terão acesso às unidades mediante autorização expressa da gestão. Além disso, deverão ser identificados e utilizar crachá.

O documento também orienta as unidades a organizar e acompanhar de perto os fluxos de entrada e saída durante os turnos, além de manter vigilância constante nos pátios, corredores e áreas periféricas das escolas.

À coluna Enem e Educação, a Seduc informou, por meio de nota, que o acesso de pais e responsáveis deverá ocorrer “mediante organização da gestão escolar, considerando critérios como a identificação do responsável e a confirmação do vínculo com o estudante”.

“A Secretaria ressalta que a rede atua com base no princípio da gestão democrática, cabendo a cada unidade, em diálogo com sua comunidade escolar, pactuar a aplicação dessas orientações de acordo com sua realidade, sempre observando as diretrizes estabelecidas pela rede municipal”, explicou a pasta.

O SIMPERE, no entanto, afirma que tem alertado que a Rede Municipal do Recife ainda não dispõe de um protocolo estruturado de acolhimento, prevenção e enfrentamento às situações de violência nas escolas. “Recentes episódios de agressões contra profissionais da educação evidenciam a necessidade de ações mais amplas, que envolvam fluxos claros de atendimento, apoio às vítimas, formação das equipes, acompanhamento psicossocial e articulação entre os órgãos responsáveis”, afirmou a entidade.

Oito dias antes do encaminhamento do ofício às gestões da rede municipal, uma auxiliar de desenvolvimento infantil (ADI) que trabalhava na Creche Escola da Mangabeira, na Zona Oeste do Recife, foi agredida fisicamente pela mãe de um aluno.

O caso ocorreu no dia 3 de junho. Na ocasião, a pasta informou que um boletim de ocorrência havia sido registrado após a agressão e que a ADI foi encaminhada para outra unidade. A Secretaria também informou que apuraria a denúncia apresentada pela mãe da criança.

“A proteção da comunidade escolar não pode se resumir ao controle de entrada nas unidades. É fundamental que a Prefeitura do Recife apresente um plano consistente de segurança escolar, construído em diálogo com as trabalhadoras e trabalhadores da educação, gestores, estudantes e famílias”, afirmou o SIMPERE, que reforçou a cobrança por medidas efetivas da gestão municipal sobre o tema.

Ameaças a alunos e profissionais da Educação

No documento, a Seduc também orienta a criação de canais seguros para denúncias anônimas de práticas de intimidação sistemática (bullying), ameaças e comportamentos suspeitos, além do monitoramento de riscos nas redes sociais. Caso sejam identificadas situações que coloquem em risco iminente a integridade física de alunos ou profissionais, deverá ser seguido um fluxo obrigatório de resposta rápida.

Em caso de ameaça à integridade de alunos ou profissionais, os gestores deverão comunicar imediatamente a Gerência Regional de Educação (GRE) e, em situações de emergência ou crime em andamento, acionar a polícia pelo telefone 190.

Segundo a Secretaria de Educação, o fortalecimento da mediação de conflitos integra as ações permanentes da rede municipal, com a atuação do Núcleo de Enfrentamento à Violência Escolar (NEVE) e do Programa Educação que Protege (EQP), em articulação com as Gerências Regionais de Educação.

Questionada pela coluna sobre o número de casos de bullying e de outras formas de violência registrados no ambiente escolar neste ano, a pasta informou apenas que as ocorrências são acompanhadas continuamente pelas equipes responsáveis, por meio dos fluxos internos e das iniciativas desenvolvidas pelo NEVE e pelo EQP.