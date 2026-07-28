MEC selecionará até 50 universidades federais para implantação de cuidotecas; inscrições seguem abertas até sábado (1º)

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Programa prevê espaços gratuitos para acolhimento de crianças de 3 a 12 anos; em Pernambuco, UPE também seleciona proposta para criar uma Cuidoteca

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O Ministério da Educação (MEC), em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), selecionará até 50 universidades federais para implantar espaços gratuitos de acolhimento infantil destinados aos filhos de estudantes, docentes, técnicos-administrativos em educação e trabalhadores terceirizados que estudam ou atuam no período noturno.

As instituições interessadas devem realizar as inscrições para a Chamada Estratégica UniCuidotecas até o próximo sábado (1º). As propostas devem ser enviadas, exclusivamente, por meio eletrônico para o endereço cgext.dda.sesu@mec.gov.br.

A iniciativa, segundo o MEC, busca fortalecer as políticas de permanência na educação superior ao oferecer suporte às comunidades acadêmicas com atividades no período noturno, contribuindo para que estudantes e trabalhadores consigam conciliar a rotina acadêmica ou profissional com os cuidados dos filhos.

Acolhimento

As cuidotecas oferecerão acolhimento a crianças de 3 a 12 anos, com ou sem deficiência, prioritariamente das 17h às 23h. Os espaços também poderão funcionar aos finais de semana, feriados e durante as férias escolares. Cada unidade terá capacidade para atender até 40 crianças simultaneamente.

As universidades selecionadas receberão recursos para a implantação das cuidotecas e para o custeio do funcionamento dos espaços durante 12 meses. Os valores poderão ser utilizados na aquisição de mobiliário infantil, equipamentos de acessibilidade e segurança, materiais lúdicos e na contratação de profissionais, como coordenadores, pedagogos e agentes de cuidados. Também estão previstas despesas com alimentação, limpeza e manutenção.

A chamada não permite a utilização dos recursos para reformas estruturais de grande porte. Como contrapartida, as instituições deverão disponibilizar um espaço físico adequado para a implantação da cuidoteca.

Critérios de seleção

Para efetivar a inscrição, é necessário encaminhar o Plano de Trabalho preenchido, o Termo de Compromisso assinado pela Reitoria, plantas arquitetônicas e registros fotográficos do espaço, além de declarações oficiais emitidas pelas pró-reitorias ou setores equivalentes com os quantitativos de estudantes e servidores com atividades no período noturno.

Após o encerramento do prazo de inscrições, as propostas apresentadas pelas universidades serão analisadas de acordo com um sistema de priorização, com pontuação máxima de 100 pontos e sem caráter eliminatório.

A classificação levará em conta critérios como a demanda comprovada, responsável por 40% da pontuação; a vulnerabilidade socioeconômica dos estudantes, medida pela proporção de beneficiários do Programa Nacional de Assistência Estudantil (20%); a cobertura regional, com prioridade para as regiões Norte e Nordeste (25%); e a infraestrutura e o suporte institucional disponíveis (15%).

As universidades com mais de um campus deverão indicar apenas um local para a implantação da cuidoteca, considerando o campus com maior demanda.

UPE terá Cuidoteca

Em Pernambuco, a Universidade de Pernambuco (UPE) também está em processo de seleção interna para implantação de uma Cuidoteca.

A instituição, por meio da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), lançou o Edital PROGRAD/UPE nº 11/2026, que regulamenta a escolha de uma proposta para representar a universidade no Edital de Chamamento Público nº 04/2026, do Ministério das Mulheres.

O serviço será gratuito, seguro e acessível, e também será destinado ao acolhimento temporário de crianças de 3 a 12 anos, com e sem deficiência, enquanto seus responsáveis participam de atividades acadêmicas, laborais ou de qualificação profissional.

Podem participar da seleção as Unidades de Educação da UPE, por meio da submissão de propostas coordenadas por servidores efetivos da instituição, docentes ou técnicos-administrativos. Ao final do processo, será escolhida uma única proposta institucional, que representará a UPE na etapa nacional promovida pelo Ministério das Mulheres.

De acordo com o edital, a Cuidoteca deverá funcionar inicialmente por 12 meses, com capacidade para atender até 30 crianças, preferencialmente das 17h às 23h. O espaço deverá contar com estrutura adequada e acessível, além de equipe formada por coordenação especializada e agentes de cuidados com experiência no atendimento infantil.

As inscrições para a seleção interna da UPE estão abertas até o dia 14 de agosto e devem ser realizadas exclusivamente por meio de formulário eletrônico disponibilizado pela PROGRAD.

As propostas serão avaliadas com base na qualificação da coordenação e na qualidade técnica do plano de trabalho apresentado.

O resultado final da seleção interna será divulgado no dia 3 de setembro. A proposta classificada em primeiro lugar será submetida ao Ministério das Mulheres para concorrer ao financiamento e à implantação da Cuidoteca na UPE.

*Com informações da Assessoria de Comunicação Social do MEC e da UPE