Fundaj reabre inscrições para cursos de curta duração em Artes e Pedagogia
A nova oportunidade para os interessados decorre de ajustes no cronograma de realização das atividades, resultando na disponibilidade de novas vagas
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A Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), por meio de sua Diretoria de Formação (Difor), comunica a reabertura das inscrições para dois cursos de curta duração: "Risco! Processos criativos com modelo vivo" e "A pedagogia como experiência estética: estudo sobre o papel da formação em eventos culturais e exercício de elaboração de propostas estéticas-pedagógicas".
De acordo com a Fundaj, a nova oportunidade para os interessados decorre de ajustes no cronograma de realização das atividades, o que resultou na disponibilidade de novas vagas.
Interessados podem se inscrever até 5 de agosto de 2026. Ao todo, são ofertadas 60 vagas, sendo 30 para cada curso, preenchidas por ordem de inscrição. Os candidatos que não forem selecionados de imediato comporão uma lista de espera, podendo ser convocados(as) em caso de surgimento de vagas.
O processo deve ser realizado exclusivamente por meio de formulário eletrônico, disponível no link: https://forms.gle/xyB1SEhVKd1R9VJs5.
Os cronogramas completos e atualizados de cada curso podem ser consultados no próprio formulário de inscrição. Dúvidas devem ser encaminhadas para o e-mail cursos.difor@fundaj.gov.br.
Saiba detalhes dos cursos:
Curso “Risco! Processos criativos com modelo vivo”
Sob coordenação da docente Bruna Rafaella do Carmo Ferrer de Morais, este curso teórico-prático é focado na ação criativa e no registro do corpo humano. A proposta busca instrumentalizar os cursistas desde o processo de observação até a composição gráfica, promovendo o diálogo entre as linguagens do desenho e da performance.
Modalidade: Presencial.
Carga horária: 45 horas.
Período de realização: Outubro a dezembro de 2026.
Vagas: 30.
Curso “A pedagogia como experiência estética: estudo sobre o papel da formação em eventos culturais e exercício de elaboração de propostas estéticas-pedagógicas”
Ministrado pelos docentes Bruno Pedrosa Nogueira e Daniela Bracchi, o curso propõe uma reflexão sobre o papel das atividades pedagógicas em eventos culturais no contexto das políticas públicas brasileiras. Os participantes desenvolverão habilidades para a elaboração de propostas para editais e eventos culturais, com base em um panorama histórico e estudos de caso.
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Modalidade: Semipresencial (atividades presenciais e a distância).
Carga horária: 60 horas.
Período de realização: Agosto a outubro de 2026.
Vagas: 30.