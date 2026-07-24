Volta às aulas na Educação Infantil exige adaptação gradual e acolhimento

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Famílias devem retomar gradualmente os horários de sono, refeições e outras atividades antes das aulas para não gerar ansiedade e resistência

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Com o fim das férias escolares se aproximando, os estudantes, principalmente da Educação Infantil, iniciam um período de readaptação ao ambiente escolar.

A retomada dos horários, das atividades e da convivência diária com colegas e educadores pode representar um desafio. No entanto, especialistas destacam que esse processo deve ser conduzido com paciência e acolhimento.

Mudanças bruscas de horários e expectativas muito elevadas podem gerar ansiedade, resistência e insegurança. Por isso, a recomendação é que as famílias retomem gradualmente, ainda nos dias que antecedem o início das aulas, hábitos como horários regulares para dormir, acordar e fazer as refeições.

“É importante conversar com a criança sobre o retorno, relembrar momentos positivos vividos na escola e ajudá-la a compreender que a retomada da rotina faz parte do seu crescimento. Quando a família transmite segurança, a adaptação tende a acontecer de forma mais tranquila”, explica a coordenadora de Educação Infantil do Colégio CBV, Márcia Prado.

A especialista também ressalta que algumas reações emocionais são naturais nesse período. “É comum que algumas crianças demonstrem mais sensibilidade, saudade dos pais ou dificuldade para se separar da família nos primeiros dias. Esses comportamentos devem ser acolhidos com empatia, sem cobranças excessivas ou comparações com outras crianças”, afirma.

Acolhimento no ambiente escolar

No ambiente escolar, o acolhimento também desempenha papel fundamental. Atividades lúdicas, momentos de integração e o fortalecimento dos vínculos entre alunos e professores podem contribuir para tornar a retomada mais leve e prazerosa. Como cada criança reage de uma maneira diferente às mudanças, respeitar o tempo individual é essencial para que a adaptação aconteça de forma saudável.

Para Márcia Prado, a parceria entre escola e família é um dos principais fatores para uma volta às aulas positiva. “Quando os adultos atuam de forma alinhada, transmitindo confiança e estabilidade, a criança se sente mais segura para retomar sua rotina. O retorno às aulas deve ser encarado como um processo de reencontro, aprendizagem e construção de novas experiências”, conclui.