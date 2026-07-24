Rede municipal do Recife adota medidas de controle de acesso e vigilância nas escolas

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Seduc orientou gestores a ampliar ações de proteção e protocolos de segurança em creches e escolas da rede municipal, em ofício enviado em 11 de junho

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Com a volta às aulas na rede municipal do Recife nesta segunda-feira (27), as unidades educacionais passam a adotar novas medidas de segurança interna.

As orientações foram encaminhadas pela Secretaria de Educação (Seduc) aos gestores em um ofício enviado em 11 de junho, que determina a ampliação das ações de proteção e dos protocolos de segurança em creches e escolas da rede.

A primeira recomendação trata do controle de acesso as unidades de ensino. De acordo com o documento, os portões de entrada deverão permanecer obrigatoriamente trancados durante todo o período letivo. Pais ou responsáveis, assim como visitantes e prestadores de serviço, só terão acesso às unidades mediante autorização expressa da gestão e deverão ser identificados e utilizar crachá.

O ofício também orienta as unidades a organizar e acompanhar de perto os fluxos de entrada e saída durante os turnos, além de manter vigilância constante nos pátios, corredores e áreas periféricas das escolas.

Em resposta à coluna Enem e Educação, nesta sexta-feira (24), a Seduc informou por nota que em relação ao acesso dos pais e responsáveis, o ingresso deverá ocorrer "mediante organização da gestão escolar, considerando critérios como a identificação do responsável e a confirmação do vínculo com o estudante".

"A recomendação é direcionada a todas as unidades da rede municipal, incluindo as creches que integram o Programa Infância na Creche. A Secretaria ressalta que a rede atua com base no princípio da gestão democrática, cabendo a cada unidade, em diálogo com sua comunidade escolar, pactuar a aplicação dessas orientações de acordo com sua realidade, sempre observando as diretrizes estabelecidas pela rede municipal", explicou a pasta.

Ameaças à alunos e profissionais da Educação

O documento também orienta a criação de canais seguros para denúncias anônimas de práticas de intimidação sistemática (bullying), ameaças e comportamentos suspeitos, além do monitoramento de riscos nas redes sociais. Caso sejam identificadas situações que coloquem em risco iminente a integridade física de alunos ou profissionais, deverá ser seguido um fluxo obrigatório de resposta rápida.

Em caso de ameaça à integridade de alunos ou profissionais, os gestores deverão comunicar imediatamente a Gerência Regional de Educação (GRE) e, em situações de emergência ou crime em andamento, acionar a polícia pelo telefone 190.

Segundo a Secretaria de Educação, o fortalecimento da mediação de conflitos integra as ações permanentes da rede municipal, com a atuação do Núcleo de Enfrentamento à Violência Escolar (NEVE) e do Programa Educação que Protege (EQP), em articulação com as Gerências Regionais de Educação.

Questionada pela coluna Enem e Educação sobre o número de casos de bullying e de outras formas de violência registradas no ambiente escolar, neste ano, a pasta informou apenas que as ocorrências são acompanhadas continuamente pelas equipes responsáveis, por meio dos fluxos internos e das iniciativas desenvolvidas pelo NEVE e pelo EQP.

Denúncias

Oito dias antes do encaminhamento do ofício às gestões da rede municipal, uma Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (ADI) que trabalhava na Creche Escola da Mangabeira, na Zona Oeste do Recife, foi agredida fisicamente pela mãe de um aluno.

O caso ocorreu no dia 3 de junho. Na ocasião, a pasta disse que um boletim de ocorrência havia sido registrado após a agressão, e a ADI foi encaminhada para outra unidade. A Secretaria informou ainda que também apuraria a denúncia apresentada pela mãe da criança.

Em conversa com a coluna Enem e Educação, duas professoras da rede municipal, que pediram para não ser identificadas, confirmaram que as novas medidas de segurança estão relacionadas a situações de violência contra servidores registradas em algumas unidades.

Uma das docentes afirmou, no entanto, que entre os relatos que têm sido comentados na rede, estaria a possibilidade das medidas também estarem relacionadas ao período eleitoral. Isso porque, as denúncias sobre a deficiência no atendimento em algumas creches conveniadas pela Prefeitura do Recife poderiam ter repercussão política para a campanha do ex-prefeito João Campos (PSB), pré-candidato ao Governo de Pernambuco.

“São muitas creches parceiras que recebem verba, só que não estão adaptadas para esse fim”, declarou a professora, que atualmente leciona em uma turma do ensino fundamental.

No dia 26 de junho, a empreendedora Camila Soares, mãe de um menino de três anos, usou as redes sociais para denunciar supostas irregularidades no Centro de Progressão Nossa Senhora das Graças - Matriz, localizado no bairro de Jardim São Paulo, na Zona Oeste do Recife.

A creche-escola é uma das unidades que integram o Programa Infância na Creche, realizado em parceria com a gestão municipal para ampliar a oferta de atendimento educacional a crianças de 0 a 5 anos na Educação Infantil da cidade.

O caso foi publicado pela coluna Enem e Educação no dia 8 de julho. Os relatos, acompanhados de fotos e vídeos feitos dentro da unidade, elencaram uma série de problemas, que vão desde refeições incompletas e alunos comendo sentados no chão até déficit de fardamento, crianças dormindo em tatames, quantitativo insuficiente de profissionais para o número de alunos por turma e supostas contratações irregulares de ADIs.

Outras duas mães também relataram problemas enfrentados na creche. Elas pediram à coluna para não serem identificadas, pois os filhos ainda permanecem matriculados na unidade. As crianças possuem diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), mas, segundo as responsáveis, não recebem o suporte adequado para crianças atípicas na instituição.

Em resposta à coluna Enem e Educação, enviada no dia 6 de julho, a Seduc afirmou que não procedem as denúncias de suposto descaso com estudantes, falta de profissionais e ausência de colchonetes na unidade citada. A defesa da gestora da creche, Jaciara Vieira Gomes de Melo, também negou todas as acusações e afirmou que as medidas judiciais cabíveis foram adotadas.