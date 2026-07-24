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Prorrogado o prazo de inscrição para os cursos de idiomas do Núcleo de Estudos de Línguas (NEL)

Ao todo, são ofertadas 11.557 vagas, abertas tanto para estudantes da rede estadual de Pernambuco quanto para a comunidade em geral

Por JC Publicado em 24/07/2026 às 13:59
Os cursos gratuitos de idiomas são ofertados pelo Núcleo de Estudos de Línguas (NEL)
Os cursos gratuitos de idiomas são ofertados pelo Núcleo de Estudos de Línguas (NEL) - Filipe Jordão/SEE

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As inscrições para os cursos gratuitos de idiomas do Núcleo de Estudos de Línguas (NEL) foram prorrogadas. Os interessados em estudar Inglês, Espanhol, Francês ou Alemão tem agora até o dia 31 de julho para se matricular.

Ao todo, são ofertadas 11.557 vagas, abertas tanto para estudantes da rede estadual quanto para a comunidade em geral.

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A inscrição deve ser realizada exclusivamente por meio da plataforma do NEL  (https://nel.educacao.pe.gov.br/). Após a confirmação do cadastro, o candidato terá acesso a informações como escolas participantes e turmas disponíveis.

Níveis

Para os estudantes que estão começando a aprender o idioma, a inscrição deve ser feita para as turmas de Básico 1.

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Por outro lado, quem já tem conhecimento prévio e deseja ingressar em módulos mais avançados passará por um teste de nivelamento.

O prazo para esta etapa segue do dia 27 ao dia 31 de julho. O agendamento da prova deverá ser realizado através do e-mail do professor(a) do curso, disponibilizado nas turmas da plataforma do NEL.

Também há vagas para a modalidade Infantil Básico, voltada para o público de 8 a 12 anos. Os interessados precisam acessar o site do NEL para verificar os polos que disponibilizam essa opção.

Conclusão

Os alunos que finalizarem todos os módulos receberão a certificação. O início das aulas está previsto para os dias 3 e 4 de agosto, a depender do cronograma de cada modalidade.

Para esclarecimento de dúvidas, os interessados podem entrar em contato com a Superintendência do Programa Ganhe o Mundo (SPGM) pelos telefones (81) 3183-9021 / 3183-9032 / 3183-9033 ou pelo e-mail: nel@adm.educacao.pe.gov.br.

*Com informações da Superintendência de Comunicação da SEE-PE

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