Prorrogado o prazo de inscrição para os cursos de idiomas do Núcleo de Estudos de Línguas (NEL)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Ao todo, são ofertadas 11.557 vagas, abertas tanto para estudantes da rede estadual de Pernambuco quanto para a comunidade em geral

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As inscrições para os cursos gratuitos de idiomas do Núcleo de Estudos de Línguas (NEL) foram prorrogadas. Os interessados em estudar Inglês, Espanhol, Francês ou Alemão tem agora até o dia 31 de julho para se matricular.

Ao todo, são ofertadas 11.557 vagas, abertas tanto para estudantes da rede estadual quanto para a comunidade em geral.

A inscrição deve ser realizada exclusivamente por meio da plataforma do NEL (https://nel.educacao.pe.gov.br/). Após a confirmação do cadastro, o candidato terá acesso a informações como escolas participantes e turmas disponíveis.

Níveis

Para os estudantes que estão começando a aprender o idioma, a inscrição deve ser feita para as turmas de Básico 1.

Por outro lado, quem já tem conhecimento prévio e deseja ingressar em módulos mais avançados passará por um teste de nivelamento.

O prazo para esta etapa segue do dia 27 ao dia 31 de julho. O agendamento da prova deverá ser realizado através do e-mail do professor(a) do curso, disponibilizado nas turmas da plataforma do NEL.

Também há vagas para a modalidade Infantil Básico, voltada para o público de 8 a 12 anos. Os interessados precisam acessar o site do NEL para verificar os polos que disponibilizam essa opção.

Conclusão

Os alunos que finalizarem todos os módulos receberão a certificação. O início das aulas está previsto para os dias 3 e 4 de agosto, a depender do cronograma de cada modalidade.

Para esclarecimento de dúvidas, os interessados podem entrar em contato com a Superintendência do Programa Ganhe o Mundo (SPGM) pelos telefones (81) 3183-9021 / 3183-9032 / 3183-9033 ou pelo e-mail: nel@adm.educacao.pe.gov.br.



*Com informações da Superintendência de Comunicação da SEE-PE