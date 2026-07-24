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Live orienta estudantes sobre como usar o LinkedIn para impulsionar a carreira desde a graduação

O LinkedIn deixou de ser apenas uma plataforma para busca de vagas e se consolidou como uma ferramenta de posicionamento e relacionamento profissional

Por Mirella Araújo Publicado em 24/07/2026 às 11:17
Especialistas chamam atenção para o fato de que o mercado de trabalho está cada vez mais conectado
Especialistas chamam atenção para o fato de que o mercado de trabalho está cada vez mais conectado - PIXABAY

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Estudantes que desejam construir uma presença profissional estratégica desde o início da graduação poderão acompanhar, na próxima quarta-feira (29), às 18h, uma live gratuita com orientações sobre o uso do LinkedIn para ampliar a visibilidade e fortalecer a carreira.

O encontro contará com a participação de Ana Chauvet, LinkedIn Top Voice, reconhecida entre os Top 10 profissionais de Recursos Humanos do Brasil pelo Prêmio iBest e fundadora da AC Hunter. Os interessados devem se inscrever pelo site https://www.wyden.com.br/lp-conexao-carreira.

O LinkedIn deixou de ser apenas uma plataforma para busca de vagas e se consolidou como uma ferramenta de posicionamento, relacionamento e construção de reputação profissional. Para estudantes, uma presença estratégica na rede pode aproximá-los de recrutadores, empresas e oportunidades antes mesmo da conclusão da graduação.

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Segundo Ana Chauvet, não é necessário ocupar um cargo de liderança ou acumular anos de experiência para construir uma presença relevante na plataforma. Para ela, o destaque está relacionado à clareza, à consistência e à estratégia adotada por cada usuário.

Recomendações

Entre as principais recomendações estão manter o perfil completo e atualizado, apresentar com clareza a área de interesse, utilizar palavras-chave relacionadas à profissão e valorizar experiências acadêmicas, trabalhos voluntários, cursos e projetos desenvolvidos durante a graduação.

A produção de conteúdo também pode contribuir para a construção de autoridade. Estudantes podem compartilhar aprendizados, experiências em projetos, participação em eventos e reflexões sobre temas relacionados à área em que pretendem atuar. Mais do que publicar com frequência, a orientação é manter coerência entre o conteúdo compartilhado e o posicionamento profissional desejado.

Outro ponto destacado é a construção de uma rede de contatos baseada em relacionamentos, e não apenas no número de conexões. Interagir com publicações, acompanhar profissionais e empresas e manter contato com professores e colegas são atitudes que podem contribuir para ampliar as possibilidades ao longo da trajetória.

“Queremos evidenciar ao público que a construção da carreira começa ainda durante a graduação. O LinkedIn pode ser um aliado importante para que eles deem visibilidade aos seus conhecimentos, projetos e objetivos profissionais”, afirma Andrey Neves, coordenador da área de Marketing da Wyden.

Para Kayque Ferraz, coordenador da área de Carreiras da Wyden, a presença digital é um dos elementos que podem contribuir para a empregabilidade dos estudantes.

“O mercado de trabalho está cada vez mais conectado, e saber comunicar competências, construir uma rede de relacionamentos e fortalecer a presença digital são diferenciais importantes para a empregabilidade. Essa live reforça o compromisso da Wyden em oferecer conteúdos atuais e relevantes, conectando nossos estudantes a especialistas que podem contribuir de forma prática para o desenvolvimento de suas carreiras”, afirma.


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